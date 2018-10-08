Новости

Киев: Из крейсера "Украина" баржу не сделаешь, а вооружить нечем

46
Украинское Минобороны не может себе позволить содержать ракетный крейсер "Украина", заявил секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник, пишет "Преступности.net".

Киев: Из крейсера "Украина" баржу не сделаешь, а вооружить нечем



Согласно заявлению Винника, у украинского военного ведомства просто не хватит средств для содержания корабля такого класса, хотя корабль "существенно бы усилил обороноспособность" Украины в Черном море. При этом депутат отметил, что даже если бы удалось найти деньги на восстановление корабля, то он останется без вооружения, так как "на Украине нет ни систем наблюдения управления, ни систем управления огнем, ни средств поражения ракет, которые должны быть установлены." Кроме этого, по словам депутата, на Украине не производятся системы ПВО, а Москва их поставлять Киеву не будет. Тем более, что крейсер был построен под экс-советские стандарты, а европейское или американское вооружение на него не поставишь.

Также депутат заявил, что не понимает решения Порошенко о "демилитаризации" корабля, так как никакого оборудования военного назначения на крейсере нет, "все давно уже снято". "Не получится сделать из крейсера баржу", добавил он.

Крейсер "Украина" был передан украинским военно-морским силам в 1993 году, а с 1996 года проект достройки крейсера заморожен из-за отсутствия финансов. В 2017 году было принято решение крейсер "демилитаризировать", а оставшиеся части корабля продать.
Использованы фотографии:
https://ru.tsn.ua/
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

46 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. DEZINTO
    DEZINTO Сегодня, 11:17
    +10
    Прям таки символ Украины. Мощнейшее судно, которое создала та же Украина, трудом тысяч людей которые работали, видели будущее и старались ради родины....а теперь это детище стало вот этим.... recourse
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 11:39
      +1
      При этом депутат отметил, что даже если бы удалось найти деньги на восстановление корабля, то он останется без вооружения, так как "на Украине нет ни систем наблюдения управления, ни систем управления огнем, ни средств поражения ракет, которые должны быть установлены."

      Всё уже украдено и продано !
      Также депутат заявил, что не понимает решения Порошенко о "демилитаризации" корабля, так как никакого оборудования военного назначения на крейсере нет, "все давно уже снято". "Не получится сделать из крейсера баржу", добавил он.

      Кожаный чемодан без ручки ! smile И нести тяжело и выбросить жалко.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 12:47
        0
        пастор всегда о духоподъемном и другим о провалах
        когда удастся связать "Турчинов" и " разрушение Украины"?
    2. tatarin_ru
      tatarin_ru Сегодня, 12:39
      0
      Что могут эти оголтелые - распилить и продать. , либо выпросить списанные катера у США, а потом распилить и продать , надо же на какие то деньги новый флот построить . Три катера надувных построили ,еще два осталось.
  2. новичок
    новичок Сегодня, 11:18
    +4
    да он и так, потихоньку, демелетаризуется. жалко Крейсер.
    1. GRF
      GRF Сегодня, 11:46
      +6
      Жалко было СССР разваливать, ибо страна была наша...
      А видеть что не наш крейсер, теряет возможность нанести нам ущерб...
      Развалинами доволен...
      1. новичок
        новичок Сегодня, 11:58
        +6
        мне жаль труд наших людей, денег из союзной экономики. жаль красавца Крейсера и как проект и как корабль. а боевой еденицей у этих хапуг, он не стал бы никогда.
      2. 210окв
        210окв Сегодня, 12:03
        +2
        Тем кто разваливал-было не жалко.Не мы страну разваливали..А насчёт "развалинами доволен"...Особенно радости то нет,да и зачастую ущерб наносят наши-доморощенные..
    2. Плотник 2329
      Плотник 2329 Сегодня, 12:32
      0
      А людей, людей не жалко? smile am crying
      Иголок не хватает людям!
      Шить людям нечем! Ходят в обносках...
      Пусть хоть на пользу пойдёт людям!
  3. TAMBU
    TAMBU Сегодня, 11:20
    +5
    Учитывая что армия - отображение текущего состояния экономики, а флот самая дорогая часть армии, то это фото, крайне показательно со всех сторон...
  4. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 11:21
    0
    [/quote]Кроме этого, по словам депутата, на Украине не производятся системы ПВО, а Москва их поставлять Киеву не будет.[quote]

    Пусть, для начала, сделают соответствующий запрос ,в Москву)))
    А вдруг? wassat
    1. Barzha
      Barzha Сегодня, 11:31
      0
      Пусть, для начала, сделают соответствующий запрос ,в Москву)))

      Скорее толкнут Китаю. А, вообще, главное, что бы на металлолом не пустили. Продаже любому государству под достройку выгодна России. Достраивающая сторона всё равно будет обращаться к нам за оборудованием и вооружением. Это как с "нашими" Мистралями, которые Египет купил - вертолёты всё равно у России заказал.
      1. Сибирский цирюльник
        Сибирский цирюльник Сегодня, 11:34
        +1
        Терзают смутные сомнения, по поводу нужности кому- либо,окромя,как "на иголки")
        1. Barzha
          Barzha Сегодня, 11:48
          0
          Терзают смутные сомнения, по поводу нужности кому- либо,окромя,как "на иголки")

          Ну, тут вопрос состояния корабля, его цены и переговоров. Китайцы же уже купили и достроили авианосец. Китайцам сейчас такие корабли очень сильно нужны в Южно-китайском море. Постройка корпуса такого крейсера, это самое затратное по времени мероприятие. А китайцам нужно срочно.
          1. bessmertniy
            bessmertniy Сегодня, 12:15
            +1
            Китайцы сегодня его и по цене металлолома не примут, потому что ржавой посудине еще и переход надо как-то преодолеть.
            1. Barzha
              Barzha Сегодня, 12:42
              0
              Китайцы сегодня его и по цене металлолома не примут, потому что ржавой посудине еще и переход надо как-то преодолеть.

              Насколько мне известно, корпус там достаточно крепкий. Если его поднять и очистить от травы и ракушек, то он еще долго служить может. Силовые установки и инженерные системы требуют ремонта, а частично замены. Но не глобально.
              Теперь про переход. Два варианта... Могут оттащить в Новороссийск или Севастополь, загнать в сухой док и подготовить к переходу. А там, "за ноздри", парой морских буксиров, через Суэц, дотащат либо до своей Базы в Джибути, либо попрут до Китая, как они это было с авианосцем Ляонин (бывший Рига или Варяг). И там будут достраивать. Второй вариант, это затащить, опять же, на российскую судоверфь и, что называется, "поставить на ход". Всё это однозначно дешевле и быстрее, чем строить новый такой корабль "с нуля".
  5. Вышиватник обыкновенный
    Вышиватник обыкновенный Сегодня, 11:24
    -4
    Крейсер давно сгнил и запроэктированное вооружение на него уже не поставишь. Украине корабли такого класса не нужны. Нам актуальны сейчас ракетные катера с новыми противокорабельными ракетами, тральщики, сторожевые катера, ну может корветы. А этот монстр был запроэктирован явно не для Черного моря, так как это лужа по мировым раскладам.
    1. Вышиватник обыкновенный
      Вышиватник обыкновенный Сегодня, 11:26
      -9
      С берега противокорабельными ракетами нового поколения, которые у нас разрабатываются, можно простреливать всю Черную лужу. Под новые ракеты уже строятся 2 ракетных катера.
      1. Сибирский цирюльник
        Сибирский цирюльник Сегодня, 11:45
        +5
        Продаю лодку "Уфимка".
        Хорошая.. Сам бы юзал,но чёрт дёрнул купить с транцем))
      2. майор Юрик
        майор Юрик Сегодня, 12:25
        +1
        ....противокорабельными ракетами нового поколения, которые у нас разрабатываются.....
        ..... Под новые ракеты уже строятся 2 ракетных катера.

        Спасибо, поржал! wassat У вас даже горячей воды помыть руки после сортира нет, а тут...новое поколение, 2 катера строят..! Очнитесь уже, брехать это на "миротворец", а здесь на сайте всё не схавают, ошиблись манехо! negative
      3. Barzha
        Barzha Сегодня, 12:50
        0
        Под новые ракеты уже строятся 2 ракетных катера.

        Только ваш же комфлотом, тот, который танкист, сказал, что на их строительство, в лучшем случае, можно найти только 10% от необходимой суммы.
        А что это за противокорабельные ракеты? И сколько их будет? Одна? Две? Или целых три? Как танков "Оплот", ЗРК "Днепр" и еще всякой ерунды, что делается в единственном экземпляре либо вообще, муляжи?
    2. Mestny
      Mestny Сегодня, 11:27
      +8
      Вам сейчас нужны конные разъезды психиатров на основных перекрёстках страны.
      1. Вышиватник обыкновенный
        Вышиватник обыкновенный Сегодня, 11:31
        -9
        Психиатры не нужны, мы не буйные. А когда на нас нападают, мы огрызаемся а не стоим расставив булки.
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 11:34
          +12
          Цитата: Вышиватник обыкновенный
          Психиатры не нужны, мы не буйные. А когда на нас нападают, мы огрызаемся а не стоим расставив булки.

          А кто на вас напал? И что у вас за фото на аве? А булки вам уже сша давно раздвинули..
          1. Barzha
            Barzha Сегодня, 12:52
            +1
            А булки вам уже сша давно раздвинули..

            Не только раздвинули, но и всё, что нужно уже развальцевали до размеров Новоафонской пещеры.
        2. dvina71
          dvina71 Сегодня, 11:36
          +6
          Цитата: Вышиватник обыкновенный
          А когда на нас нападают

          Вас уже оккупировали..и что вы там про булки сказали?
        3. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 12:30
          +2
          Цитата: Вышиватник обыкновенный
          мы не буйные

          Ну да, вы,наверное, тихопомешанные.
        4. Товарищ Берия
          Товарищ Берия Сегодня, 12:32
          -1
          Да что ты говоришь?
          А ведь какой поп, такой и приход. laughing

          Одна из серий бесконечного сериала
      2. KLV2018
        KLV2018 Сегодня, 12:25
        0
        Цитата: Mestny
        Вам сейчас нужны конные разъезды психиатров на основных перекрёстках страны.

        господа форумчане.
        за что вышиватника так минусуете ? он же вроде адекватные комменты написал .
  6. Грац
    Грац Сегодня, 11:28
    0
    так вроде писали что его уже резать начали ещё год назад
  7. universe1
    universe1 Сегодня, 11:31
    0
    Можно продать клятым москалям. Хотя, они скорей затопят его.
    1. Вышиватник обыкновенный
      Вышиватник обыкновенный Сегодня, 11:34
      -3
      Москалям можно и продать, если заплатят ненавистными долларами.
      1. Евдоким
        Евдоким Сегодня, 11:47
        +1
        Цитата: Вышиватник обыкновенный
        Москалям можно и продать, если заплатят ненавистными долларами.

        Москалям или не москалям, но обязательно продадут Пьетье на опохмел.
      2. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 11:59
        +9
        Цитата: Вышиватник обыкновенный
        Москалям можно и продать, если заплатят ненавистными долларами.

        Только двухсотрублёвками.
      3. Esteid
        Esteid Сегодня, 12:12
        +1
        Цитата: Вышиватник обыкновенный
        Москалям можно и продать, если заплатят ненавистными долларами.

        ага, щас!! надкусили от жадности? ну так жуйте-хавайте!!
      4. AlStorm
        AlStorm Сегодня, 12:15
        +3
        "Ненавистными долларами". Вы там главное ненавистным транзитным газом не поперхнитесь. И "европейским газом" на котором ваши ТЭЦ работают.
        1. КОМандирДИВана
          КОМандирДИВана Сегодня, 12:44
          0
          Идут путин и порошенко тут последний громко пукнул ввп оборачивается и говорит петя береги газ!
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:34
    0
    Шо се воно таке?
    На иголки шоль?
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:51
    -1
    Украинское Минобороны не может себе позволить содержать ракетный крейсер "Украина", заявил секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник,

    ...ну так на металл эту посудину, или оХвицерам железом зарплату выдать ... bully
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:32
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Украинское Минобороны не может себе позволить содержать ракетный крейсер "Украина", заявил секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник,

      ...ну так на металл эту посудину, или оХвицерам железом зарплату выдать ... bully

      Разделка тоже денег стоит. Металлолом может не окупиться.
  10. Товарищ Берия
    Товарищ Берия Сегодня, 12:27
    -1
    Так опыт есть. Пока на плаву держится это дредноут, цеплять за буксиром, и таскать по морям на страх клятым москалям. А вдруг забоятся?
  11. shubin
    shubin Сегодня, 12:29
    0
    В общем, демилитаризация медленно, но верно превращается в дематериализацию. Украинцы те ещё фокусники.
  12. Ferdinant
    Ferdinant Сегодня, 12:34
    0
    Подарить его Румынии.
  13. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 12:38
    0
    Надо было его в мариуполь хохлам отогнать на новую вмб там же а составе кораблей был буксир
  14. Керенский
    Керенский Сегодня, 12:44
    0
    Поменять его Китаю на пару десятков воздушных шаров. Поднять ВВС Украины за счёт ВМФ. Такого никто не ожидает. Дело верное!
  15. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 13:01
    0
    Да кто бы сомневался. Корабль порежут а бабло по пилят.