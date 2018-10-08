ИГ планировало захват семей российских лётчиков
Задержав группу сторонников ИГ (группировка запрещена в РФ) в Уфе, сотрудники ФСБ не только предотвратили теракты на общественном транспорте, но захват заложников из числа семьей российских летчиков, выполнявших боевые задания в Сирии, сообщает Коммерсантъ.
В подготовке преступлений признан виновным выходец из Узбекистана Азамат Ишбаев, снимавший квартиру под Уфой, два его подельника, а также хозяйка квартиры – пенсионерка Асма Шарипова.
Ишбаев хотел уехать в Сирию, но у него не было загранпаспорта. Сирийские друзья пообещали сделать ему за 60 тыс. рублей киргизский паспорт. Деньгами помогла пенсионерка.
Однако сирийские покровители не выдали Ишбаеву паспорт, предложив отработать документ и вступление в ИГ еще и терактом в Уфе. Руководствуясь полученными инструкциями, Ишбаев в 2016 году изготовил бомбу и испытал ее в лесу.
После этого ему пообещали передать «посылку» с тротилом, автоматом и паспортом. Но цепочка исламистов не сработала – в Самаре был задержан некий Парпиев, являвшимся последним звеном в передаче груза. Всё содержимое «посылки» оказалось у сотрудников ФСБ.
Не дождавшись тротила, Ишбаев решил изготовить взрывчатку самостоятельно, используя селитру. Бомбу он должен был оставить в маршрутном автобусе и затем активировать. Помимо этого, через один из интернет-ресурсов Ишбаеву были переданы фотографии и адреса семей двух летчиков, принимавших участие в сирийской операции. Семьи проживали в Челябинске и Екатеринбурге.
По словам свидетеля, Ишбаев поинтересовался у своих шефов, что делать с захваченными заложниками, можно ли по шариату убивать женщин и детей.
Однако ни один из планов террористов осуществить не удалось. Ишбаев получил 16 лет лишения свободы, Парпиев – 13, а хозяйка квартиры – десять. также всем назначены штрафы – 500 тыс., 300 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Один из обвиняемых от уголовного наказания был освобожден в силу своего несовершеннолетия.
Адвокаты не согласились с приговором и обратились в Верховный суд. Однако там лишь частично изменили приговор, сократив размеры штрафов.
В подготовке преступлений признан виновным выходец из Узбекистана Азамат Ишбаев, снимавший квартиру под Уфой, два его подельника, а также хозяйка квартиры – пенсионерка Асма Шарипова.
Ишбаев хотел уехать в Сирию, но у него не было загранпаспорта. Сирийские друзья пообещали сделать ему за 60 тыс. рублей киргизский паспорт. Деньгами помогла пенсионерка.
Однако сирийские покровители не выдали Ишбаеву паспорт, предложив отработать документ и вступление в ИГ еще и терактом в Уфе. Руководствуясь полученными инструкциями, Ишбаев в 2016 году изготовил бомбу и испытал ее в лесу.
После этого ему пообещали передать «посылку» с тротилом, автоматом и паспортом. Но цепочка исламистов не сработала – в Самаре был задержан некий Парпиев, являвшимся последним звеном в передаче груза. Всё содержимое «посылки» оказалось у сотрудников ФСБ.
Не дождавшись тротила, Ишбаев решил изготовить взрывчатку самостоятельно, используя селитру. Бомбу он должен был оставить в маршрутном автобусе и затем активировать. Помимо этого, через один из интернет-ресурсов Ишбаеву были переданы фотографии и адреса семей двух летчиков, принимавших участие в сирийской операции. Семьи проживали в Челябинске и Екатеринбурге.
По словам свидетеля, Ишбаев поинтересовался у своих шефов, что делать с захваченными заложниками, можно ли по шариату убивать женщин и детей.
Однако ни один из планов террористов осуществить не удалось. Ишбаев получил 16 лет лишения свободы, Парпиев – 13, а хозяйка квартиры – десять. также всем назначены штрафы – 500 тыс., 300 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Один из обвиняемых от уголовного наказания был освобожден в силу своего несовершеннолетия.
Адвокаты не согласились с приговором и обратились в Верховный суд. Однако там лишь частично изменили приговор, сократив размеры штрафов.
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