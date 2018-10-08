США "мочат" российских олигархов? Заморожены активы Дерипаски
Американская газета New York Post выходит с материалом, посвящённом информации об активах Олега Дерипаски. По данным издания, все американские его активы заморожены. Газета при этом ссылается на источники в министерстве финансов США, которое и реализовало санкции в отношении миллиардера, на западе считающегося российским.
Среди прочего под американскую заморозку попали огромные дома Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. Известно, что недвижимость Дерипаски в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке на момент покупки её миллиардером оценивалась примерно в 42-43 млн долларов. В несколько десятков миллионов долларов Дерипаске обошёлся и дом в Вашингтоне.
Напомним, что Дерипаска оказался в санкционном списке США в апреле этого года. На тот момент он контролировал несколько крупных компаний, включая «Русал», «Базовый элемент» и En+.
Обращает на себя внимание тот факт, что бывшая жена Олега Дерипаски остаётся в его нью-йоркском доме. Заявлено, что об этом Дерипаске удалось договориться с американскими правоохранителями.
Для справки: Дерипаска назывался самым богатым гражданином России в 2008 году. Его состояние на тот момент оценивалось в 28 млрд долларов (по данным Forbes). Несколько лет входил в 20-ку богатейших людей мира. На начало 2018 года состояние Дерипаски оценивалось примерно в 6,7 млрд долларов, что ставило его на 19-ю позицию среди богатейших бизнесменов России. Если в январе Дерипаска находился на 248-й строчке «Форбс» в мире, то на 1 октябре потерял несколько сотен позиций и половину своих «накоплений». До заморозки его американских активов был на 683-м месте в общемировом рейтинге богачей.
Среди прочего под американскую заморозку попали огромные дома Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. Известно, что недвижимость Дерипаски в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке на момент покупки её миллиардером оценивалась примерно в 42-43 млн долларов. В несколько десятков миллионов долларов Дерипаске обошёлся и дом в Вашингтоне.
Напомним, что Дерипаска оказался в санкционном списке США в апреле этого года. На тот момент он контролировал несколько крупных компаний, включая «Русал», «Базовый элемент» и En+.
Обращает на себя внимание тот факт, что бывшая жена Олега Дерипаски остаётся в его нью-йоркском доме. Заявлено, что об этом Дерипаске удалось договориться с американскими правоохранителями.
Для справки: Дерипаска назывался самым богатым гражданином России в 2008 году. Его состояние на тот момент оценивалось в 28 млрд долларов (по данным Forbes). Несколько лет входил в 20-ку богатейших людей мира. На начало 2018 года состояние Дерипаски оценивалось примерно в 6,7 млрд долларов, что ставило его на 19-ю позицию среди богатейших бизнесменов России. Если в январе Дерипаска находился на 248-й строчке «Форбс» в мире, то на 1 октябре потерял несколько сотен позиций и половину своих «накоплений». До заморозки его американских активов был на 683-м месте в общемировом рейтинге богачей.
- Использованы фотографии:
- scandaly.ru
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