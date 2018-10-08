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США "мочат" российских олигархов? Заморожены активы Дерипаски

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Американская газета New York Post выходит с материалом, посвящённом информации об активах Олега Дерипаски. По данным издания, все американские его активы заморожены. Газета при этом ссылается на источники в министерстве финансов США, которое и реализовало санкции в отношении миллиардера, на западе считающегося российским.




Среди прочего под американскую заморозку попали огромные дома Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. Известно, что недвижимость Дерипаски в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке на момент покупки её миллиардером оценивалась примерно в 42-43 млн долларов. В несколько десятков миллионов долларов Дерипаске обошёлся и дом в Вашингтоне.

Напомним, что Дерипаска оказался в санкционном списке США в апреле этого года. На тот момент он контролировал несколько крупных компаний, включая «Русал», «Базовый элемент» и En+.

Обращает на себя внимание тот факт, что бывшая жена Олега Дерипаски остаётся в его нью-йоркском доме. Заявлено, что об этом Дерипаске удалось договориться с американскими правоохранителями.

Для справки: Дерипаска назывался самым богатым гражданином России в 2008 году. Его состояние на тот момент оценивалось в 28 млрд долларов (по данным Forbes). Несколько лет входил в 20-ку богатейших людей мира. На начало 2018 года состояние Дерипаски оценивалось примерно в 6,7 млрд долларов, что ставило его на 19-ю позицию среди богатейших бизнесменов России. Если в январе Дерипаска находился на 248-й строчке «Форбс» в мире, то на 1 октябре потерял несколько сотен позиций и половину своих «накоплений». До заморозки его американских активов был на 683-м месте в общемировом рейтинге богачей.
Использованы фотографии:
scandaly.ru
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69 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:21 Новый
    +14

    Среди прочего под американскую заморозку попали огромные дома Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке.
    ...сейчас заплачу! bully
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    1. Законопослушный Гражданин Онлайн
      Законопослушный Гражданин Сегодня, 12:26 Новый
      +9
      Цитата: a.s.zzz888

      Среди прочего под американскую заморозку попали огромные дома Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке.
      ...сейчас заплачу! bully

      Присоединяюсь. laughing
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      1. KLV2018 Офлайн
        KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 12:29 Новый
        +7
        Цитата: Законопослушный Гражданин
        Цитата: a.s.zzz888

        Среди прочего под американскую заморозку попали огромные дома Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке.
        ...сейчас заплачу! bully

        Присоединяюсь. laughing

        да и хрен с ним.
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    2. фигвам Офлайн
      фигвам (Сергей) Сегодня, 12:28 Новый
      +7
      Цитата: a.s.zzz888
      ...сейчас заплачу!

      Вот это точно! crying И это после того как несколько лет назад президент предупреждал и предлагал вывести капиталы обратно, но видимо Россия не очень комфортное место для капитала таких людей. В итоге олигарх нанёс стране экономический ущерб. Спасибо сша, хоть вы их нам и создали, но теперь вы их и уберёте.
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    3. Хагалаз Онлайн
      Хагалаз (Роман) Сегодня, 12:29 Новый
      +7
      Всё нормально, грабь награбленное.
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    4. tatarin_ru Онлайн
      tatarin_ru (Ренат) Сегодня, 12:34 Новый
      +2
      Не понимаю этих олигархов, столько времени было деньги перевести в офшоры , сколько им об этом говорили . а нет ...сидят ждут .. .пока заморозят. и все отберут.
      Я понимаю им жалко : тырили -тырили , вывозили -вывозили , а тут все напрасно. Заморозили - отобрали.
      А то все кричат - не надежно в России .
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      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:39 Новый
        +1
        Не просто прикольно, а ПРИКОЛЬНО!
        Чужой среди СВОИХ ..... почему, интересно, не с теми поделился или ваще делится не пожелал?
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      2. ver_ Онлайн
        ver_ (вера) Сегодня, 12:44 Новый
        +4
        ...он - очень тяжко умирать будет - с собой нажитое *непосильным трудом не заберёшь * ..
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      3. Examenatornick Онлайн
        Examenatornick (Владимир) Сегодня, 12:49 Новый
        +1
        а вы думаете что у них 100 процентов добра в сша лежит? каждый малограмотный экономист знает что держать все деньги в одной корзине это крах.Поэтому всегда добро разделяют на несколько корзин.И закрытие в сша счетов это всего лишь потеря одной корзины.
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    5. zapfen Онлайн
      zapfen (Толик Петров) Сегодня, 12:38 Новый
      +3
      Да уж... Бедняжка. Проклятые ы последнее отнимают. Будем пить пиво по ночам из алюминиевых банок. Насобираем страдальцу на новый особняк.
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      1. Неплохой Онлайн
        Неплохой Сегодня, 13:01 Новый
        0
        Ни один олигарх не высказался про пенсионную реформу, поэтому и мы на это скажем: как пришло, так и ушло, жаль что это деньги наши, российские и восполнять свои потери они опять начнут с удвоенной силой с нашего же кармана.
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    6. ПалБор Офлайн
      ПалБор (Павел) Сегодня, 12:56 Новый
      0
      С одной стороны согласен с вами, с другой - Дерипаска один из немногих олигархов-производителей, а не качальщиков. ГАЗ, ЛиАЗ, ЯМЗ, - это он. Может, поэтому его санкционируют, а не банкира Авена или нефтяника Алекперова?
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      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:02 Новый
        0
        Неприязнь к олигархам не просто так, из зависти ....
        Им ведь не скажешь, делай как должно, для страны, для людей! Такого в сути взаимоотношений капиталист - рабочий, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!
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    7. Jovanni Онлайн
      Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 12:59 Новый
      0
      Цитата: a.s.zzz888

      Среди прочего под американскую заморозку попали огромные дома Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке.
      ...сейчас заплачу! bully

      Да с нашего правительства станется, что налог какой-нибудь новый придумают с народа, чтобы поддержать "страдальца"!
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  2. Сергей-svs Онлайн
    Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 12:22 Новый
    +8
    Теперь нас всех уже точно переведут на алюминиевую посуду, алюминиевую мебель и алюминиевую обувь - будут компенсировать дерипаскинские потери... А что, поможем сироте, Дерипаска - это же наше усё! laughing
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    1. kuz363 Офлайн
      kuz363 (Владимир) Сегодня, 12:43 Новый
      +2
      Еще алюминиевые шапки!
      Ответить
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      Жалоба
      1. Хагалаз Онлайн
        Хагалаз (Роман) Сегодня, 12:47 Новый
        +1
        Цитата: kuz363
        Еще алюминиевые шапки!

        Нет, это не наш метод. С алюминиевыми шапками немного западнее от нас обращаться надо.
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    2. ranger Онлайн
      ranger (виктор николаевич) Сегодня, 12:56 Новый
      +1
      Цитата: Сергей-svs
      +4
      Теперь нас всех уже точно переведут на алюминиевую посуду, алюминиевую мебель и алюминиевую обувь

      А если не ерничать, а говорить серьезно, то Минстрой предложил использовать алюминиевую электропроводку вместо медной...
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  3. Воваd Офлайн
    Воваd (Воваd) Сегодня, 12:22 Новый
    +4
    Отдерепасили Дерипаску.
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    1. майор Юрик Онлайн
      майор Юрик (Юрий) Сегодня, 12:32 Новый
      +3
      Айайай! Обидели такого парня! Предупреждали ведь сердешных, ан нет, завышенная себястоимость при болезненном самомнении, приносит геморрой на задницу....! negative
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  4. Borik Онлайн
    Borik (Борис) Сегодня, 12:23 Новый
    +4
    Ждем кто будет следующим! Этих козлов надо обобрать до нитки, ВОРЮГИ. Одно жаль что эти деньги давно уж потеряны для России.
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    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:31 Новый
      -3
      Цитата: Borik
      Этих козлов надо обобрать до нитки,

      Правильно надо. Только потом,когда их обдерут до нитки и встанут сотни принадлежащих им заводов по всей стране. А через месяц встанут смежники других комерсов,вы не плачьте ,что ваша мать или сын остались без работы.
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      Цитата
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      1. dvina71 Онлайн
        dvina71 (Геннадий) Сегодня, 12:38 Новый
        +6
        Цитата: Александр романов
        и встанут сотни принадлежащих им заводов по всей стране.

        Не встанут.. У вас прям какая то вера в олигархат..
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        1. Александр романов Онлайн
          Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:43 Новый
          -5
          Цитата: dvina71
          Не встанут.. У вас прям какая то вера в олигархат..

          Вы наверное с вашим наивысшим мегаэкономическом образованием,рулили в 90х. Поэтому люди без зарплат годами сидели
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          1. dvina71 Онлайн
            dvina71 (Геннадий) Сегодня, 12:47 Новый
            +2
            Цитата: Александр романов
            Вы наверное с вашим наивысшим мегаэкономическом

            А вы наверно сможете рассказать нам о мегаэкономическом образовании наших миллиардеров..?
            В 90х сидели без з.п по одной причине.. политические и финансовоэкономические элиты(или элитки) легли под Запад и за долю малую обеспечивали его интересы в России..,как только пришли элиты интерес которых связан с Россией..з.п стали платить..
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            1. Александр романов Онлайн
              Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:52 Новый
              -3
              Цитата: dvina71
              А вы наверно сможете рассказать нам о мегаэкономическом образовании наших миллиардеров..?

              Учитывая масштабы их активов,они реально умнее и меня и тем более вас. Вам я бы ларьком управлять не доверил.
              Цитата: dvina71
              В 90х сидели без з.п по одной причине.. политические и финансовоэкономические элиты(или элитки) легли под Запад

              Почему вас с лекция не берут в ВШЭ
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              Цитата
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              1. dvina71 Онлайн
                dvina71 (Геннадий) Сегодня, 12:57 Новый
                0
                Цитата: Александр романов
                Вам я бы ларьком управлять не доверил.

                Я у вас разрешения точно бы не просил..
                Цитата: Александр романов
                Почему вас с лекция не берут в ВШЭ

                Потому что это ВШЭ.. они бы рады вернуться в 90е.. адепты "чистого рынка"..
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      2. zapfen Онлайн
        zapfen (Толик Петров) Сегодня, 12:40 Новый
        +2
        И как же раньше страна жила без таких олигархов? И работа была у всех... Теперь на барина уповаем.
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        1. Александр романов Онлайн
          Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:49 Новый
          -3
          Цитата: zapfen
          И как же раньше страна жила без таких олигархов?

          Прекрасно жили,не дай вам Бог снова так жить.
          Цитата: zapfen
          И работа была у всех..

          Прима-почувствуй вкус роскоши.
          Цитата: zapfen
          Теперь на барина уповаем.

          В таком случае ,с таким мышлением ,вам должно быть западло,покупать продукты в магазинах,одежду и аппаратуру. Поскольку ,каждой вашей покупкой вы поддерживаете ,ненавистного вам барина.
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        2. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 12:54 Новый
          +1
          Цитата: zapfen
          И как же раньше страна жила без таких олигархов? И работа была у всех... Теперь на барина уповаем.

          И развалилась страна. В том числе благодаря эффективной экономике, когда работа была у всех - в т.ч. алкашей, лентяев, воришек и бездарей.
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          1. dvina71 Онлайн
            dvina71 (Геннадий) Сегодня, 12:59 Новый
            0
            Цитата: Krasnodar
            И развалилась страна.

            Страну развалили.. Вот сейчас Украина в экономически более сложном положении чем СССР,но не разваливается..,потому что в этом никто не заинтересован.
            Экономика СССР на минуточку выдержала испытания Мировой войной. Правда то была социалистичекая экономика,а не госкапитализм позднего СССР.
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            1. Krasnodar Онлайн
              Krasnodar Сегодня, 13:02 Новый
              0
              Цитата: dvina71
              Цитата: Krasnodar
              И развалилась страна.

              Страну развалили.. Вот сейчас Украина в экономически более сложном положении чем СССР,но не разваливается..,потому что в этом никто не заинтересован.
              Экономика СССР на минуточку выдержала испытания Мировой войной. Правда то была социалистичекая экономика,а не госкапитализм позднего СССР.

              В ВОВ у страны была другая дисциплина и другие менеджеры. Гскапитализма позднего СССР не припоминаю. Если Вы имеете в виду кооперативы - это скорее похоже на НЭП.
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              Цитата
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      3. Altona Онлайн
        Altona (Евгений) Сегодня, 12:43 Новый
        +2
        Цитата: Александр романов
        Только потом,когда их обдерут до нитки и встанут сотни принадлежащих им заводов по всей стране.

        -------------------------
        Дерипаска сам нехило ободрал много заводов, в частности наш. Справедливости ради скажу, что именно производство алюминия он обновил.
        P.S. Обещал как-то фото бомжа, роющегося в мусорном баке предоставить. Выполняю обещание.
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        Цитата
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        1. Александр романов Онлайн
          Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:56 Новый
          +1
          Цитата: Altona
          P.S. Обещал как-то фото бомжа, роющегося в мусорном баке предоставить. Выполняю обещание.

          Три месяца бомжа искал? Меня тут обещали засыпать фотками ,голодных бабушек,просящих милостыню и бегающих по мусорным бакам. А в итоге ,через три месяца,я вижу фото одинокого бомжа. Браво,мои аплодисменты
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          1. Altona Онлайн
            Altona (Евгений) Сегодня, 12:57 Новый
            0
            Цитата: Александр романов
            Три месяца бомжа искал?

            ---------------------
            Почему три месяца?Я же специально не занимаюсь фотосессиями бомжей. Просто вспомнил, когда увидел. Женского пола тоже сфотографирую.
            Ответить
            Цитата
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      4. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 12:52 Новый
        0
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Borik
        Этих козлов надо обобрать до нитки,

        Правильно надо. Только потом,когда их обдерут до нитки и встанут сотни принадлежащих им заводов по всей стране. А через месяц встанут смежники других комерсов,вы не плачьте ,что ваша мать или сын остались без работы.

        good Все правильно. И опять будет Путин виноват.
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        1. Александр романов Онлайн
          Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:58 Новый
          +1
          Цитата: Krasnodar
          И опять будет Путин виноват.

          У хохлов тоже Путин виноват. Человеческая глупость не знает границ. Слава КНДР
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          1. Krasnodar Онлайн
            Krasnodar Сегодня, 12:59 Новый
            0
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Krasnodar
            И опять будет Путин виноват.

            У хохлов тоже Путин виноват. Человеческая глупость не знает границ. Слава КНДР

            Ким наше все!
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            Цитата
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      5. Alex_59 Офлайн
        Alex_59 (Алексей) Сегодня, 12:58 Новый
        +1
        Цитата: Александр романов
        Только потом,когда их обдерут до нитки и встанут сотни принадлежащих им заводов по всей стране.

        Ни разу не видел чтобы из-за потери дома в Нью-Йорке в России встал какой-либо завод. Зато видел несколько раз, как после остановки какого-нибудь завода в России у некоторых внезапно появлялись дома в Нью-Йорке.
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    2. DenZ Офлайн
      DenZ (Денис) Сегодня, 12:32 Новый
      0
      Цитата: Borik
      Одно жаль что эти деньги давно уж потеряны для России.

      Не все так однозначно -
      Цитата: фигвам
      несколько лет назад президент предупреждал и предлагал вывести капиталы обратно
      Ответить
      Цитата
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    3. akunin Офлайн
      akunin (эд) Сегодня, 12:49 Новый
      0
      Цитата: Borik
      Ждем кто будет следующим! Этих козлов надо обобрать до нитки, ВОРЮГИ. Одно жаль что эти деньги давно уж потеряны для России.

      а деньги их пойдут ни в зимбабве,ни на острова зеленого мыса,а вполне обеспеченным сша и англии.т.ч.от этого мы не выиграем.
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      Цитата
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    4. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 12:50 Новый
      0
      Они своровали по крупному (если своровали), мои работники тырят у меня по мелкому, директора бюджетных предприятий воруют по среднему...В чем принципиальная разница? В объемах сворованного?
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  5. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy (Виктор) Сегодня, 12:23 Новый
    +2
    Олигарха жалко! crying Нет бы Трампу орден ему дать, как жирный кэт жирному кэту, а он его гнобит не по-детски. recourse Ну, никакого чувства классовой солидарности! request
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  6. Svarog Онлайн
    Svarog (Владимир) Сегодня, 12:23 Новый
    +5
    Цитата: a.s.zzz888

    Среди прочего под американскую заморозку попали огромные дома Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке.
    ...сейчас заплачу! bully

    А что нам нужно жалеть.. этих патриотичных олигархов, которые разбогатели, скупив за бесценок, предприятия, которые ни ими создавались.. Более того, стали на этом зарабатывать и выводить деньги за рубеж.. вместо того, что бы вкладывать в Россию.. И хрен сними, пускай все заберут..
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    1. НасРать Офлайн
      НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:26 Новый
      +4
      Цитата: Svarog

      , пускай все заберут..

      Сомневаюсь, что у Дерипаски, что то осталось в США(западе), кроме этой недвижимости... Будь она подешевле - успел бы и её продать... а так жену заселил... Ну а так, да - санкции на Дерипаску!
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      1. Alex_59 Офлайн
        Alex_59 (Алексей) Сегодня, 12:59 Новый
        0
        Цитата: НасРать
        а так жену заселил..

        Бывшую! Хитёр Дерипаска, ой хитёр ))) С ним самим власти США как-нибудь найдут способы справиться. Но вот с бывшей женой...
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  7. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:24 Новый
    +6
    Хоть и ненавижу американов, но тут я двумя руками "За". Молодцы, потрошите воров! Готов услышать про "это же наши деньги". Ну-ну, вы хоть копейку видели от этих денег? А так, как пришло, так и ушло. Давайте американцы, не дрейфьте!
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    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 12:56 Новый
      0
      Цитата: Николай Петров
      Хоть и ненавижу американов, но тут я двумя руками "За". Молодцы, потрошите воров! Готов услышать про "это же наши деньги". Ну-ну, вы хоть копейку видели от этих денег? А так, как пришло, так и ушло. Давайте американцы, не дрейфьте!

      Так потрошат его за российское подданство, а не за «левое» происхождение денег..
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  8. Egorovich Онлайн
    Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:24 Новый
    +3
    В России еще нужно заморозить его активы, а самого отправить на нары лет на .....цать. Заслужил!!!
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  9. Андрей ВОВ Офлайн
    Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 12:30 Новый
    +1
    Да и .....с ним....
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  10. Самара_63 Офлайн
    Самара_63 (Вася) Сегодня, 12:33 Новый
    0
    Не жалко! Надо было все эти деньги бедным раздать...поплатился за жадность
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  11. Андрей Чистяков Офлайн
    Андрей Чистяков (Андрей Чистяков) Сегодня, 12:33 Новый
    +2
    Недвижимость была куплена в 2008 году во время мирового кризиса. Это когда помогали олигархам в стране."Олежка" -"вложился" в Сша.
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  12. частное лицо Офлайн
    частное лицо Сегодня, 12:35 Новый
    0
    США "мочат" российских олигархов? Заморожены активы Дерипаски.

    Давно пора и не только олигархов а и так называемых "звёзд эстрады" и депутатов всех мастей бывших и действующих, а также их родственников. Может хоть власти США сделают то что наши не хотят . Ура товарищи!!!
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  13. iouris Онлайн
    iouris (iouris) Сегодня, 12:36 Новый
    -2
    Это просто дань, которую платит вассал суверену.
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  14. Гардамир Офлайн
    Гардамир Сегодня, 12:36 Новый
    +1
    У меня эротический вопрос. Почему из всех олигархов России, Дерипаска самый любимый Америкой?
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    1. Андрей Чистяков Офлайн
      Андрей Чистяков (Андрей Чистяков) Сегодня, 12:42 Новый
      +1
      Из-за алюминия.
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  15. Корсар0304 Онлайн
    Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 12:39 Новый
    +1
    Поделом. Заработал деньги в России - храни их (и пускай в оборот) в России. Вообще не понимаю почему всех толстосумов так тянет в заокеанию. Что они там ждут? Признания? - Не смешите мои тапки, как были лапотниками третьего сорта (на втором - поляки, мексиканцы и иже с ними), так и будут восприниматься тупыми исключительными.
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  16. Million Офлайн
    Million (Влад) Сегодня, 12:41 Новый
    +1
    Одна бабка сказала,что теперь будет выпусккаться больше разнообразной продукции в аллюминиевой таре,в армии опять начнут использоваться аллюминиевые ложки/тарелки итд итп.Надо же помогать сироте!
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    1. Altona Онлайн
      Altona (Евгений) Сегодня, 13:00 Новый
      0
      Цитата: Million
      Одна бабка сказала,что теперь будет выпусккаться больше разнообразной продукции в аллюминиевой таре

      ----------------------
      Может под это дело об авиации вспомнят? Или о производстве двигателей ?
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  17. Altona Онлайн
    Altona (Евгений) Сегодня, 12:41 Новый
    +4
    Санкции наложили на гражданина Кипра Дерипаску, а оповещают почему-то нас.
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  18. kuz363 Офлайн
    kuz363 (Владимир) Сегодня, 12:42 Новый
    +1
    Вообще то я рад! Как ни странно. Жаль только, что ему потери компенсируют за счет бюджета России, т.е. ее граждан.
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  19. Maverick1812 Онлайн
    Maverick1812 (Василий) Сегодня, 12:47 Новый
    +2
    Да фигня, Путин даст команду и мы будем помогать Олежке....пиво в ларьках, потом посуду алюминиевую в моду введут признав нержавейку вредной, налог на эмалированные тазики! Все для народа!
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    1. Стирбьорн Онлайн
      Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 12:55 Новый
      0
      Лишь бы не решил Дерипаске возместить ущерб за счет бюджета, как пострадавшему от вражеских санкций.
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    2. Altona Онлайн
      Altona (Евгений) Сегодня, 12:59 Новый
      0
      Цитата: Maverick1812
      Путин даст команду и мы будем помогать Олежке....пиво в ларьках, потом посуду алюминиевую в моду введут признав нержавейку вредной

      ----------------------
      Уже об алюминиевой проводке в домах поговаривают, которую в свое время признали пожароопасной.
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  20. HMR333 Онлайн
    HMR333 (Владимир) Сегодня, 12:53 Новый
    0
    а что он незнал что могут заморозить нужно было вывести и распродать все что у них под контролем!
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  21. loki565 Онлайн
    loki565 Сегодня, 12:55 Новый
    0
    Ну а чем он думал вынося активы,на территорию потенциального врага)))
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  22. ALEXalex Онлайн
    ALEXalex (ALEXEI) Сегодня, 12:59 Новый
    0
    Цитата: Хагалаз
    Всё нормально, грабь награбленное.

    Почему никто не говорит о том, в каком экономическом состоянии они эти заводы "грабили"? В одном согласен ... не надо вывозить из страны!
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  23. 100500 Онлайн
    100500 (Алексей) Сегодня, 13:00 Новый
    0
    США "мочат" российских олигархов?


    Зато российское начальство олигархов очень любит и ценит, чуть ли в задницу их не целует.
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  24. Быков. Онлайн
    Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 13:01 Новый
    0
    Надо организовать пикет у посольства сшы, чтоб амегикосы продолжали и дальше мочить этих бизнескрыс.
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