Российская лунная программа стартует в 2021 году. Пока по планам
Российская лунная программа стартует в 2021 году, именно на этот год запланирован запуск космического аппарата "Луна-25" для тестирования технологий мягкой посадки на Луну, передает РИА Новости со ссылкой на НПО им. Лавочкина.
Как пишет издание, после более чем сорокалетнего перерыва Россия возобновляет лунную программу. Последняя советская станция "Луна-24" была запущена к спутнику Земли в далеком 1976 году. Планируемый на 2021 год запуск станции "Луна-25" должен открыть долгосрочную программу по изучению Луны. Станция должна совершить посадку на южном полюсе, она будет вести поиск водяного льда в полярной области земного спутника, а также протестирует технологии мягкой посадки.
В НПО рассказали, что вслед за "Луной-25", стартующей в 2021 году, планируется запустить в 2022 космический аппарат "Луна Ресурс-1" (орбитальный аппарат, "Луна-26"), а в 2023 - "Луна Ресурс-1" (посадочный аппарат, "Луна-27").
Кроме этого, в Российской академии наук пояснили факт переноса запуска станции "Луна-25" с 2019 на 2021 год. Причина переноса запуска кроется в баллистических условиях совершения посадки в южном приполярном районе Луны, а не технических проблемах с изготовлением самой станции.
Согласно опубликованным данным, по окончании Федеральной космической программы в 2025 году, не исключается запуска к естественному спутнику Земли станции "Луна-28" для взятия проб грунта, а также миссии "Луна-29" с тяжелым луноходом.
Станция "Луна-25"
Как пишет издание, после более чем сорокалетнего перерыва Россия возобновляет лунную программу. Последняя советская станция "Луна-24" была запущена к спутнику Земли в далеком 1976 году. Планируемый на 2021 год запуск станции "Луна-25" должен открыть долгосрочную программу по изучению Луны. Станция должна совершить посадку на южном полюсе, она будет вести поиск водяного льда в полярной области земного спутника, а также протестирует технологии мягкой посадки.
В НПО рассказали, что вслед за "Луной-25", стартующей в 2021 году, планируется запустить в 2022 космический аппарат "Луна Ресурс-1" (орбитальный аппарат, "Луна-26"), а в 2023 - "Луна Ресурс-1" (посадочный аппарат, "Луна-27").
Кроме этого, в Российской академии наук пояснили факт переноса запуска станции "Луна-25" с 2019 на 2021 год. Причина переноса запуска кроется в баллистических условиях совершения посадки в южном приполярном районе Луны, а не технических проблемах с изготовлением самой станции.
Согласно опубликованным данным, по окончании Федеральной космической программы в 2025 году, не исключается запуска к естественному спутнику Земли станции "Луна-28" для взятия проб грунта, а также миссии "Луна-29" с тяжелым луноходом.
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