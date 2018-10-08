Авиация БФ перебазируется на аэродром Чкаловск
Около 20 самолетов 72-й авиабазы морской авиации БФ совершили перелет с аэродрома Черняховск на аэродром Чкаловск (под Калининградом) после завершения его масштабной реконструкции, сообщает bmpd.
Отмечается, что аэродром Чкаловск традиционно считается одним из основных объектов базирования боевой авиации в Калининградской области.
Реконструкция аэродрома силами ФГУП «Спецстрой» осуществлялась с 2012 года. В ходе работ на взлетно-посадочную полосу (ВПП), стоянки и рулежные дорожки уложено современное бетонное покрытие. Теперь аэродром может принимать все типы военных и гражданских самолетов.
Улучшенная ВПП позволяет выполнять взлет сразу нескольким самолетам. Значительно расширены возможности по размещению авиатехники, оборудованы полосы безопасности.
Проведены работы и по модернизации дренажной системы. Кроме того, обновлены сети электроснабжения, светотехническое оборудование и средства связи. Аэродром предусматривает размещение более пяти типов летательных аппаратов.
Протяженность взлетно-посадочной полосы увеличена с 2,6 до 3,1 км. На аэродроме отстроен новый комплекс наземных сооружений.
На время реконструкции базировавшаяся на аэродроме Чкаловск авиация 72-й базы была передислоцирована на аэродром Черняховск.
Отмечается, что аэродром Чкаловск традиционно считается одним из основных объектов базирования боевой авиации в Калининградской области.
Реконструкция аэродрома силами ФГУП «Спецстрой» осуществлялась с 2012 года. В ходе работ на взлетно-посадочную полосу (ВПП), стоянки и рулежные дорожки уложено современное бетонное покрытие. Теперь аэродром может принимать все типы военных и гражданских самолетов.
Улучшенная ВПП позволяет выполнять взлет сразу нескольким самолетам. Значительно расширены возможности по размещению авиатехники, оборудованы полосы безопасности.
Проведены работы и по модернизации дренажной системы. Кроме того, обновлены сети электроснабжения, светотехническое оборудование и средства связи. Аэродром предусматривает размещение более пяти типов летательных аппаратов.
Протяженность взлетно-посадочной полосы увеличена с 2,6 до 3,1 км. На аэродроме отстроен новый комплекс наземных сооружений.
На время реконструкции базировавшаяся на аэродроме Чкаловск авиация 72-й базы была передислоцирована на аэродром Черняховск.
- Использованы фотографии:
- "Вести Калининград"
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