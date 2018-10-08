МИД Венгрии - Франции: Мы не ваша колония, чтобы нам указывать

В то время как правительство Франции является прогрессивным в деле защиты прав человека, правительство Венгрии отстаёт. Нужна историческая битва, чтобы они прекратили нарушать фундаментальные права человека.

Они там говорят об исторической битве с Венгрией. Мы готовы принять вызов. Мы, слава богу, не являемся французской колонией, чтобы пропускать такие слова. Если для французского правительства европейскими ценностями не считается защита границ, безопасность граждан, христианская европейская культура, или если всё это они считают архаизмом, то мы не готовы разделить эту точку зрения. Мы не собираемся падать в ту пропасть, в которую сами бросаются эти политики, считающие себя прогрессивными.

Украинские СМИ с воодушевлением отреагировали на высказывание министра по европейским делам Франции Натали Луазо в адрес Венгрии. Луазо заявила, что Евросоюзу необходимо «сплотиться вместе против европейских политиков-радикалов, которые попирают общеевропейские ценности».В своём заявление Луазо использовала термин такой термин как «битва с венгерскими властями», и этот термин быстро разлетелся по украинским СМИ. В Киеве обрадованы тем, что Франция пытается оказывать давление на Будапешт, хотя это давление ровным счётом никак не связано с известными проблемами во взаимоотношениях Венгрии и Украины.Натали Луазо:Такую тираду Луазо позволила себе в связи с тем, что власти Венгрии в очередной раз отказались исполнять директиву евробюрократов о приёме беженцев по квотам. Также Луазо разозлил тот факт, что власти Венгрии открыто говорят о недопущении крена религиозных сообществ страны в сторону радикальной исламизации. Венгрии угрожают внутриевросоюзными санкциями.На жёсткую критику со стороны французского кабмина отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Из его заявления: