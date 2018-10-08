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Кого запеленгует украинская "Хортица-М"?

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Украинский научный производственный центр «Инфозащита» («Iнфозахист») на выставке «Оружие и безопасность» снова представляет мобильный комплекс радиоразведки на автомобильном шасси повышенной проходимости. Речь идёт о разведкомплексе «Хортица-М», который создан киевскими разработчиками. Его демонстрировали на выставке и в прошлом году.

Кого запеленгует украинская "Хортица-М"?



Разработчики сообщают, что «Хортица-М» способна обеспечивать анализ радиосигналов, их демодуляцию и декодирование. Также комплекс способен с высокой точностью отследить координаты источника радиосигнала.

Из презентационного материала:
Он обеспечивает декодирование сигналов гражданских радиостанций в стандартах DMR, DPMR, NDXN, FLEX, P25, A25 и др.; автоматическое определение координат и пространственной ориентации средств комплекса; автоматизированное определение координат источников радиоизлучения; установление защищённого соединения с аналогичными комплексами связи, проводного соединения или с помощью радиорелейной линии собственного производства.


При этом известно, что в качестве шасси используется «автомобиль европейского производства, обладающий высокой степенью автономности». EuroTrakker.



В автомобиле имеются шумоизолированные места для отдыха экипажа (две кровати). Экипаж комплекса составляет до 4-х военнослужащих. Также в автомобиле имеется запас пресной воды (60 л), плита на газовом баллоне и автономный источник электропитания. «Хортица-М» может питаться и от промышленной электросети.

Обращается внимание на то, что «Хортица-М» имеет возможность работать в комплексе с беспилотными летательными аппаратами. Проведены испытания на взаимодействие с малым разведывательными беспилотником «DUCKY» от компании «Аэрошкола».

Некоторые характеристики:

диапазон частот технического анализа: от 0,3 МГц до 6000 МГц,
диапазон частот в режиме пеленгация: 25 МГц – 3000 МГц,
количество независимых каналов приёма – 5,
количество приёмных антенн – 9,
дальность действия – 45 км,
количество одновременно демодулируемых сигналов – 30.
Использованы фотографии:
https://infozahyst.com
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