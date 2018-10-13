Проект тактического ракетного комплекса «Таран»
В шестидесятые годы прошлого века советская оборонная промышленность создала несколько проектов т.н. ракетных танков – бронемашин на танковом шасси, вооруженных управляемыми ракетами. Кроме того, в этот период велась разработка компактных ядерных боезарядов, которые могли применяться на перспективных ракетах. В результате этого появилось предложение о создании нескольких новых тактических ракетных комплексов. С целью усиления танковых полков следовало разработать и поставить в серию изделие с шифром «Таран».
Разработка принципиально новых образцов вооружения началась в 1968 году, после соответствующего постановления Совета министров СССР. В соответствии с этим документом, ряд оборонных предприятий должен был создать сразу два тактических ракетных комплекса с отличающимися компонентами, характеристиками и возможностями. Комплексы должны были отличаться типом и классом базового шасси, но при этом использовать общие ракеты. Наличие двух схожих систем должно было обеспечить качественное усиление разных родов войск: одну из них планировалось передавать танковым полкам, другую – мотострелковым.
Комплекс для танковых войск получил рабочее обозначение «Таран» (аналогичное название носили некоторые другие проекты середины прошлого века, что может приводить к путанице). Согласно техническому заданию, основой комплекса должно было стать существующее танковое шасси, на котором следовало смонтировать специальную пусковую установку. Применение танкового шасси позволяло получить требуемую подвижность и защиту. Кроме того, появлялись определенные преимущества эксплуатационного характера. На шасси предлагалось разместить пусковую установку для ракет нового типа.
По известным данным, задание предусматривало создание твердотопливной ракеты, способной нести ядерный или кумулятивно-осколочный боезаряд. Разные модификации ракеты должны были иметь отличающиеся средства управления и наведения. Предлагалось создать ракеты без системы наведения, с упрощенными средствами управления и с полноценной головкой самонаведения. Ракеты с отличающейся комплектацией предназначались для решения разных боевых задач. Максимальная дальность стрельбы определялась в 6-8 км. При массе до 150 кг изделие должно было нести заряд мощностью до 0,3 кт.
Главным исполнителем работ по теме «Таран» назначили тульское Конструкторское бюро приборостроения. За разработку шасси и пусковой установки отвечало бюро Ленинградского Кировского завода. Кроме того, на разных этапах работ к созданию или производству отдельных агрегатов могли привлекаться иные предприятия и организации.
Первоначально в качестве основы для комплекса «Таран» выбрали существующий ракетный танк «Объект 287», недавно созданный на ЛКЗ. Вместо традиционной башни на этой машине имелось особое боевое отделение с выдвижной пусковой установкой в центре. Перед пуском установка с ракетой выходила за пределы защищенного объема, а после старта возвращалась обратно для перезарядки. В проекте «Объект 287» использовался комплекс вооружения с управляемой ракетой 9М15 «Тайфун». Последняя была меньше будущего «Тарана», вследствие чего ее носитель нуждался в существенных доработках.
Однако от этих идей достаточно быстро отказались. Доработка «Объекта 287» под новые задачи и новые компоненты оказалась чрезмерно сложной, а кроме того, не позволяла получить ряд желаемых возможностей. В связи с этим появилось предложение об использовании другого шасси. Новой основой для ракетного комплекса «Таран» стал основной боевой танк Т-64А. Его шасси показывало высокие характеристики подвижности и защиты, а исходную башню следовало заменить новой.
По известным данным, в рамках нового проекта существующий танк должен был получить кардинально переработанное боевое отделение. Требовался иной купол башни, в котором следовало предусмотреть амбразуру необходимых размеров. В последней помещалась трубчатая пусковая направляющая для ракеты, отдаленно напоминающая пушку. Т-64А с новой башней имел серьезные преимущества перед доработанным «Объектом 287». В первую очередь, он мог вести огонь в любом направлении. Трубчатая направляющая обеспечивала старт ракеты с углами возвышения от +10° до +50°, что могло дать некоторый прирост дальности.
В связи с установкой новой башни ракетный танк «Таран» должен был иметь особый внешний вид. Он мог иметь определенное сходство с Т-64А, но серьезно отличался пропорциями башни, а главное, пусковой установки. Можно предположить, что такой экстерьер должен был положительно сказаться на живучести техники: противник имел все шансы спутать ракетный комплекс и линейный танк.
Несмотря на замену башни и боевого отделения, танк-носитель комплекса «Таран» мог сохранить существующий корпус и основную массу его агрегатов. В частности, оставались прежними комбинированное бронирование лба и гомогенная защита на прочих направлениях. Также не планировалась замена двигателя 5ТДФ мощностью 700 л.с. и ходовой части с торсионной подвеской. Боевая масса такой бронемашины достигала 37 т. В результате «Таран» мог работать в одних боевых порядках с существующими серийными танками и поддерживать их огнем.
В состав комплекса «Таран» планировалось включить две унифицированные ракеты разного назначения. С их помощью боевая машина могла бы решать разные задачи, обеспечивая поддержку наступающего или обороняющегося соединения. Ракета, известная как «Таран», должна была нести специальную боевую часть сравнительно малой мощности. Также создавалась ракета «Таран-1», способная поражать бронетехнику и укрепления противника. Конструкция двух ракет была максимально похожей, но они должны были показывать разные характеристики.
По известным данным, обе ракеты комплекса «Таран» должны были получать цилиндрический корпус с головным обтекателем. В центральной или хвостовой части корпуса следовало поместить плоскости, раскладываемые после выхода из пусковой направляющей. Известно, что калибр ракеты составлял 300 мм и был обусловлен, в первую очередь, габаритами доступных ядерных боеприпасов. Прочие габариты изделия неизвестны. Стартовая масса ракеты – 150 кг. Из них 65 кг приходилось на боевую часть.
Ракету предлагалось строить по одноступенчатой схеме и оснащать твердотопливным двигателем с требуемыми характеристиками. Очевидно, что последний должен был занимать большую часть внутренних объемов корпуса. С помощью такого двигателя обеспечивалась скорость полета до 500 м/с. Расчеты показали, что имеющиеся технологии позволяют создать эффективный ракетный двигатель, при помощи которого оружие сможет превзойти технические требования. Дальность полета должна была достигать 10-12 км, в зависимости от разных факторов.
В рамках проекта «Таран» прорабатывались несколько вариантов систем управления для ракеты. Первый вариант предлагал отказ от любых средств контроля. В этом случае ракета должна была лететь по настильной баллистической траектории без какой-либо коррекции и стабилизироваться исключительно вращением. Вторая версия проекта предусматривала простейший корректор, контролирующий работу рулей. С его помощью ракета должна была оставаться вблизи расчетной траектории, что серьезно повышало точность стрельбы. Наибольший интерес представляет третий вариант средств управления. Было предложено создать полностью автономную головку самонаведения, реализующую принцип «выстрелил-забыл».
Вероятно, исходя из ограничений, связанных с типом боевой части, были предложены несколько вариантов комплектации ракеты. Изделия «Таран» могли оставаться без управления либо оснащаться приборами коррекции. Для ракет «Таран-1» были применимы все три предложенных варианта. При этом в случае с неядерной ракетой предпочтительным выглядело самонаведение.
Согласно расчетам, отсутствие систем наведения или упрощенные средства коррекции не позволяли получить высокую точность стрельбы. Так, при запуске ракеты по наблюдаемой цели круговое вероятное отклонение должно было достигать 100 м. При стрельбе с закрытых позиций, без наблюдения цели, этот параметр увеличивался в 2,5 раза.
Тактическая ракета «Таран» должна была нести ядерную боевую часть диаметром не более 300 мм и массой 65 кг. При таких ограничениях можно было выполнить заряд мощностью от 0,1 до 0,3 кт. Для изделия «Таран-1» создавалась кумулятивно-осколочная боевая часть сравнительно высокой мощности. Большая масса заряда позволяла обеспечить бронепробиваемость на уровне 300 мм с одновременным образованием поля осколков.
Какие-либо сведения о прицельном комплексе боевой машины «Таран» отсутствуют. По всей видимости, в распоряжении экипажа должны были находиться смотровые приборы танкового образца либо схожие устройства, обеспечивающие наблюдение на дальностях до 10-12 км. Кроме того, требовались перископические или телескопические прицелы для наведения пусковой установки перед выстрелом. При необходимости бронемашина должна была осуществлять пуск по внешнему целеуказанию, что предъявляло определенные требования к прицельному комплексу.
Как и базовый основной танк, «Таран» должен был управляться экипажем из трех человек. Механик-водитель располагался на своем старом месте, в передней части броневого корпуса. Под защитой башни должны были находиться и работать командир и оператор ракетного комплекса. Вероятно, с точки зрения эргономики перспективный ракетный танк должен был походить на базовый образец.
По имеющимся данным, боевая машина «Таран» должна была нести смешанный боекомплект. В укладках боевого отделения предлагалось перевозить не более 2-3 ракет со специальной боевой частью, а также 10-12 неядерных изделий «Таран-1». Это было связано с особым методом боевой работы, предназначенным для получения наилучших результатов. Очевидно, уже на этапе предварительной проработки авторы проекта решили, что ракетный комплекс не сможет обойтись только тактическим ядерным оружием.
Сблизившись с противником на дистанцию до 8-10 км, экипаж «Тарана» должен был заряжать пусковую установку и осуществлять запуск ракеты с ядерным оснащением. Всего несколько ракетных танков, запустив не более двух-трех изделий «Таран» каждый, могли нанести противнику существенный урон. Далее они должны были применять управляемые ракеты «Таран-1». С их помощью планировалось атаковать бронемашины и укрепления, уцелевшие после ядерного удара. После этого танки и другие боевые машины могли окончательно подавить сопротивление противника и взять указанный рубеж.
По известным данным, работы по теме «Таран» продолжались до 1972 года. К этому времени КБП, ЛКЗ и смежные предприятия успели проработать массу вопросов, определить основную массу черт будущей бронемашины, а также подготовить часть необходимой документации. Однако проект не стали доводить даже до стадии строительства опытного образца. В начале семидесятых годов работы по ракетному комплексу на танковом шасси остановили. Вместе с ними закрыли и проект тактического комплекса для мотострелковых соединений.
Точные причины отказа от «Тарана», к сожалению, неизвестны. Однако доступные данные позволяют понять, какие факторы могли сказаться на судьбе проекта. Существовал целый ряд причин, по которым ракетный комплекс представлял интерес для войск, но одновременно имел минимальные шансы дойти до эксплуатации. Развитию проекта могли помешать факторы технического, эксплуатационного и даже военно-политического характера.
Есть все основания полагать, что советская оборонная промышленность имела возможность завершить разработку проекта «Таран» и довести новый комплекс до серии. Возможно, при этом ей пришлось бы столкнуться с определенными сложностями и в определенной мере отстать от графика, но готовая техника – при наличии такого заказа – попала бы в войска. Однако этого не произошло.
Одним из главных факторов, предопределивших судьбу комплекса «Таран», могло стать наличие ядерных боезарядов в качестве ключевых элементов всей системы. Тактические ядерные заряды сравнительно сложны в производстве, хранении и применении. Кроме того, с ними были связаны определенные риски: даже пара выстрелов ракетой «Таран» могла привести к эскалации конфликта с очевидными негативными последствиями.
Однако у проекта существовали и более серьезные проблемы. По известным данным, специальные ракеты «Таран» не имели развитой системы наведения, их планировалось оснащать только системой коррекции курса. Как следствие, точность стрельбы оказывалась не слишком высокой. КВО не менее 100 м в благоприятных условиях могло резко снижать реальную эффективность огня. С такой точностью эффективная стрельба была возможна только по очень плотным скоплениям живой силы и техники противника. В прочих случаях значительная часть энергии ядерного взрыва могла пропасть впустую.
Наконец, к началу семидесятых годов советские военные потеряли интерес ко всему классу ракетных танков. Теперь управляемые ракеты предлагалось интегрировать в существующий комплекс вооружения танков. Подобные идеи доказали свои перспективы и до сих пор используются в отечественном танкостроении. При этом танки не стали вооружать ядерными снарядами.
В существующем виде проект «Таран» мог представлять лишь ограниченный интерес для армии. Для получения более высоких характеристик и роста боевой эффективности следовало продолжать разработку проекта и внедрять в него совершенно новые решения. Однако это могли посчитать невыгодным и бесполезным, что и привело к закрытию проекта.
Проект тактического ракетного комплекса «Таран» разрабатывался всего несколько лет и за это время не успел продвинуться дальше ранних стадий. Опытный образец такой боевой машины не строился и не испытывался. Впрочем, в прототипе не было нужды. Уже на стадии исследовательских и проектных работ стало ясно, что в предложенном виде ракетный комплекс имеет не самое выгодное соотношение характеристик и возможностей. Сухопутным войскам требовалась более удачная и эффективная техника.
По материалам:
http://armor.kiev.ua/
http://russianarms.ru/
http://arsenal-info.ru/
http://alternathistory.com/
http://nvo.ng.ru/
Широкорад А.Б. Атомный таран ХХ века. – М., Вече, 2005.
Разработка принципиально новых образцов вооружения началась в 1968 году, после соответствующего постановления Совета министров СССР. В соответствии с этим документом, ряд оборонных предприятий должен был создать сразу два тактических ракетных комплекса с отличающимися компонентами, характеристиками и возможностями. Комплексы должны были отличаться типом и классом базового шасси, но при этом использовать общие ракеты. Наличие двух схожих систем должно было обеспечить качественное усиление разных родов войск: одну из них планировалось передавать танковым полкам, другую – мотострелковым.
Комплекс для танковых войск получил рабочее обозначение «Таран» (аналогичное название носили некоторые другие проекты середины прошлого века, что может приводить к путанице). Согласно техническому заданию, основой комплекса должно было стать существующее танковое шасси, на котором следовало смонтировать специальную пусковую установку. Применение танкового шасси позволяло получить требуемую подвижность и защиту. Кроме того, появлялись определенные преимущества эксплуатационного характера. На шасси предлагалось разместить пусковую установку для ракет нового типа.
По известным данным, задание предусматривало создание твердотопливной ракеты, способной нести ядерный или кумулятивно-осколочный боезаряд. Разные модификации ракеты должны были иметь отличающиеся средства управления и наведения. Предлагалось создать ракеты без системы наведения, с упрощенными средствами управления и с полноценной головкой самонаведения. Ракеты с отличающейся комплектацией предназначались для решения разных боевых задач. Максимальная дальность стрельбы определялась в 6-8 км. При массе до 150 кг изделие должно было нести заряд мощностью до 0,3 кт.
Главным исполнителем работ по теме «Таран» назначили тульское Конструкторское бюро приборостроения. За разработку шасси и пусковой установки отвечало бюро Ленинградского Кировского завода. Кроме того, на разных этапах работ к созданию или производству отдельных агрегатов могли привлекаться иные предприятия и организации.
Первоначально в качестве основы для комплекса «Таран» выбрали существующий ракетный танк «Объект 287», недавно созданный на ЛКЗ. Вместо традиционной башни на этой машине имелось особое боевое отделение с выдвижной пусковой установкой в центре. Перед пуском установка с ракетой выходила за пределы защищенного объема, а после старта возвращалась обратно для перезарядки. В проекте «Объект 287» использовался комплекс вооружения с управляемой ракетой 9М15 «Тайфун». Последняя была меньше будущего «Тарана», вследствие чего ее носитель нуждался в существенных доработках.
Однако от этих идей достаточно быстро отказались. Доработка «Объекта 287» под новые задачи и новые компоненты оказалась чрезмерно сложной, а кроме того, не позволяла получить ряд желаемых возможностей. В связи с этим появилось предложение об использовании другого шасси. Новой основой для ракетного комплекса «Таран» стал основной боевой танк Т-64А. Его шасси показывало высокие характеристики подвижности и защиты, а исходную башню следовало заменить новой.
По известным данным, в рамках нового проекта существующий танк должен был получить кардинально переработанное боевое отделение. Требовался иной купол башни, в котором следовало предусмотреть амбразуру необходимых размеров. В последней помещалась трубчатая пусковая направляющая для ракеты, отдаленно напоминающая пушку. Т-64А с новой башней имел серьезные преимущества перед доработанным «Объектом 287». В первую очередь, он мог вести огонь в любом направлении. Трубчатая направляющая обеспечивала старт ракеты с углами возвышения от +10° до +50°, что могло дать некоторый прирост дальности.
В связи с установкой новой башни ракетный танк «Таран» должен был иметь особый внешний вид. Он мог иметь определенное сходство с Т-64А, но серьезно отличался пропорциями башни, а главное, пусковой установки. Можно предположить, что такой экстерьер должен был положительно сказаться на живучести техники: противник имел все шансы спутать ракетный комплекс и линейный танк.
Несмотря на замену башни и боевого отделения, танк-носитель комплекса «Таран» мог сохранить существующий корпус и основную массу его агрегатов. В частности, оставались прежними комбинированное бронирование лба и гомогенная защита на прочих направлениях. Также не планировалась замена двигателя 5ТДФ мощностью 700 л.с. и ходовой части с торсионной подвеской. Боевая масса такой бронемашины достигала 37 т. В результате «Таран» мог работать в одних боевых порядках с существующими серийными танками и поддерживать их огнем.
В состав комплекса «Таран» планировалось включить две унифицированные ракеты разного назначения. С их помощью боевая машина могла бы решать разные задачи, обеспечивая поддержку наступающего или обороняющегося соединения. Ракета, известная как «Таран», должна была нести специальную боевую часть сравнительно малой мощности. Также создавалась ракета «Таран-1», способная поражать бронетехнику и укрепления противника. Конструкция двух ракет была максимально похожей, но они должны были показывать разные характеристики.
По известным данным, обе ракеты комплекса «Таран» должны были получать цилиндрический корпус с головным обтекателем. В центральной или хвостовой части корпуса следовало поместить плоскости, раскладываемые после выхода из пусковой направляющей. Известно, что калибр ракеты составлял 300 мм и был обусловлен, в первую очередь, габаритами доступных ядерных боеприпасов. Прочие габариты изделия неизвестны. Стартовая масса ракеты – 150 кг. Из них 65 кг приходилось на боевую часть.
Ракету предлагалось строить по одноступенчатой схеме и оснащать твердотопливным двигателем с требуемыми характеристиками. Очевидно, что последний должен был занимать большую часть внутренних объемов корпуса. С помощью такого двигателя обеспечивалась скорость полета до 500 м/с. Расчеты показали, что имеющиеся технологии позволяют создать эффективный ракетный двигатель, при помощи которого оружие сможет превзойти технические требования. Дальность полета должна была достигать 10-12 км, в зависимости от разных факторов.
В рамках проекта «Таран» прорабатывались несколько вариантов систем управления для ракеты. Первый вариант предлагал отказ от любых средств контроля. В этом случае ракета должна была лететь по настильной баллистической траектории без какой-либо коррекции и стабилизироваться исключительно вращением. Вторая версия проекта предусматривала простейший корректор, контролирующий работу рулей. С его помощью ракета должна была оставаться вблизи расчетной траектории, что серьезно повышало точность стрельбы. Наибольший интерес представляет третий вариант средств управления. Было предложено создать полностью автономную головку самонаведения, реализующую принцип «выстрелил-забыл».
Вероятно, исходя из ограничений, связанных с типом боевой части, были предложены несколько вариантов комплектации ракеты. Изделия «Таран» могли оставаться без управления либо оснащаться приборами коррекции. Для ракет «Таран-1» были применимы все три предложенных варианта. При этом в случае с неядерной ракетой предпочтительным выглядело самонаведение.
Согласно расчетам, отсутствие систем наведения или упрощенные средства коррекции не позволяли получить высокую точность стрельбы. Так, при запуске ракеты по наблюдаемой цели круговое вероятное отклонение должно было достигать 100 м. При стрельбе с закрытых позиций, без наблюдения цели, этот параметр увеличивался в 2,5 раза.
Тактическая ракета «Таран» должна была нести ядерную боевую часть диаметром не более 300 мм и массой 65 кг. При таких ограничениях можно было выполнить заряд мощностью от 0,1 до 0,3 кт. Для изделия «Таран-1» создавалась кумулятивно-осколочная боевая часть сравнительно высокой мощности. Большая масса заряда позволяла обеспечить бронепробиваемость на уровне 300 мм с одновременным образованием поля осколков.
Какие-либо сведения о прицельном комплексе боевой машины «Таран» отсутствуют. По всей видимости, в распоряжении экипажа должны были находиться смотровые приборы танкового образца либо схожие устройства, обеспечивающие наблюдение на дальностях до 10-12 км. Кроме того, требовались перископические или телескопические прицелы для наведения пусковой установки перед выстрелом. При необходимости бронемашина должна была осуществлять пуск по внешнему целеуказанию, что предъявляло определенные требования к прицельному комплексу.
Как и базовый основной танк, «Таран» должен был управляться экипажем из трех человек. Механик-водитель располагался на своем старом месте, в передней части броневого корпуса. Под защитой башни должны были находиться и работать командир и оператор ракетного комплекса. Вероятно, с точки зрения эргономики перспективный ракетный танк должен был походить на базовый образец.
По имеющимся данным, боевая машина «Таран» должна была нести смешанный боекомплект. В укладках боевого отделения предлагалось перевозить не более 2-3 ракет со специальной боевой частью, а также 10-12 неядерных изделий «Таран-1». Это было связано с особым методом боевой работы, предназначенным для получения наилучших результатов. Очевидно, уже на этапе предварительной проработки авторы проекта решили, что ракетный комплекс не сможет обойтись только тактическим ядерным оружием.
Сблизившись с противником на дистанцию до 8-10 км, экипаж «Тарана» должен был заряжать пусковую установку и осуществлять запуск ракеты с ядерным оснащением. Всего несколько ракетных танков, запустив не более двух-трех изделий «Таран» каждый, могли нанести противнику существенный урон. Далее они должны были применять управляемые ракеты «Таран-1». С их помощью планировалось атаковать бронемашины и укрепления, уцелевшие после ядерного удара. После этого танки и другие боевые машины могли окончательно подавить сопротивление противника и взять указанный рубеж.
По известным данным, работы по теме «Таран» продолжались до 1972 года. К этому времени КБП, ЛКЗ и смежные предприятия успели проработать массу вопросов, определить основную массу черт будущей бронемашины, а также подготовить часть необходимой документации. Однако проект не стали доводить даже до стадии строительства опытного образца. В начале семидесятых годов работы по ракетному комплексу на танковом шасси остановили. Вместе с ними закрыли и проект тактического комплекса для мотострелковых соединений.
Точные причины отказа от «Тарана», к сожалению, неизвестны. Однако доступные данные позволяют понять, какие факторы могли сказаться на судьбе проекта. Существовал целый ряд причин, по которым ракетный комплекс представлял интерес для войск, но одновременно имел минимальные шансы дойти до эксплуатации. Развитию проекта могли помешать факторы технического, эксплуатационного и даже военно-политического характера.
Есть все основания полагать, что советская оборонная промышленность имела возможность завершить разработку проекта «Таран» и довести новый комплекс до серии. Возможно, при этом ей пришлось бы столкнуться с определенными сложностями и в определенной мере отстать от графика, но готовая техника – при наличии такого заказа – попала бы в войска. Однако этого не произошло.
Одним из главных факторов, предопределивших судьбу комплекса «Таран», могло стать наличие ядерных боезарядов в качестве ключевых элементов всей системы. Тактические ядерные заряды сравнительно сложны в производстве, хранении и применении. Кроме того, с ними были связаны определенные риски: даже пара выстрелов ракетой «Таран» могла привести к эскалации конфликта с очевидными негативными последствиями.
Однако у проекта существовали и более серьезные проблемы. По известным данным, специальные ракеты «Таран» не имели развитой системы наведения, их планировалось оснащать только системой коррекции курса. Как следствие, точность стрельбы оказывалась не слишком высокой. КВО не менее 100 м в благоприятных условиях могло резко снижать реальную эффективность огня. С такой точностью эффективная стрельба была возможна только по очень плотным скоплениям живой силы и техники противника. В прочих случаях значительная часть энергии ядерного взрыва могла пропасть впустую.
Наконец, к началу семидесятых годов советские военные потеряли интерес ко всему классу ракетных танков. Теперь управляемые ракеты предлагалось интегрировать в существующий комплекс вооружения танков. Подобные идеи доказали свои перспективы и до сих пор используются в отечественном танкостроении. При этом танки не стали вооружать ядерными снарядами.
В существующем виде проект «Таран» мог представлять лишь ограниченный интерес для армии. Для получения более высоких характеристик и роста боевой эффективности следовало продолжать разработку проекта и внедрять в него совершенно новые решения. Однако это могли посчитать невыгодным и бесполезным, что и привело к закрытию проекта.
Проект тактического ракетного комплекса «Таран» разрабатывался всего несколько лет и за это время не успел продвинуться дальше ранних стадий. Опытный образец такой боевой машины не строился и не испытывался. Впрочем, в прототипе не было нужды. Уже на стадии исследовательских и проектных работ стало ясно, что в предложенном виде ракетный комплекс имеет не самое выгодное соотношение характеристик и возможностей. Сухопутным войскам требовалась более удачная и эффективная техника.
По материалам:
http://armor.kiev.ua/
http://russianarms.ru/
http://arsenal-info.ru/
http://alternathistory.com/
http://nvo.ng.ru/
Широкорад А.Б. Атомный таран ХХ века. – М., Вече, 2005.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Alternathistory.com, Wikimedia Commons
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