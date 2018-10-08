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Работающие пенсионеры ни в чём себе не отказывают. В "Сбербанке" знают

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Аналитические службы «Сбербанка» решили сосчитать уровень доходов работающих сегодня пенсионеров России. В опубликованном пресс-релизе представлены цифры, которые вызывают, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Материал начинается с того, что крупным шрифтом представлены данные о том, что среднестатистический работающий пенсионер в России имеет ежемесячный доход (вместе с пенсией) в 46 тысяч рублей.




В том же материале объявлено, что в России половина пенсионеров работает и через пять лет после выхода на пенсию. При этом трудовая активность российских пенсионеров начинает интенсивно снижаться в возрастном промежутке от 65 до 69 лет.

Российские пенсионеры-женщины, как заявлено «Сбербанком», трудоспособнее пенсионеров-мужчин. Через пять лет после наступления пенсионного возраста в РФ трудятся 70% женщин и 43% мужчин. К 75 годам трудовая активность и мужчин, и женщин сокращается до 2%.

Из материала:
Работающие пенсионеры в среднем получают зарплату в размере почти 32 тысяч рублей в месяц. (в среднем по экономике - 42 тыс. руб.). Сравнительно высокие зарплаты (44 тыс. руб.) — в крупном бизнесе. Самые маленькие (20 тыс. руб.) — в малом бизнесе. Больше 100 тыс. руб. получают всего 4 % пенсионеров.


Исходя из этого, «Сбербанк» и сделал вывод, что средних доход российского работающего пенсионера – 46 тысяч рублей, что «выше дохода гражданина предпенсионного возраста».

В пресс-релизе утверждается, что пенсионеры, которые являются любителями путешествий, вплоть до 68 лет продолжают посещать новые места с той же регулярностью и активностью, что и при наступлении пенсионного возраста, имея на это средства.

Изучив зарплатные карты россиян, «Сбербанк» пришёл к выводу, что средняя величина накоплений гражданина РФ на момент выхода на пенсию составляет (на карте) 150 тысяч рублей.

Из материала:
Кредитные карты есть у 13% пенсионеров после 55 лет.


Когда появляются такого рода доклады, то, учитывая экономическую ретроспективу, граждане не могут не озаботиться вопросом: какие выводы правительство решит сделать из доклада о том, что российские пенсионеры «слишком хорошо живут»? Нужно ли расценивать этот доклад как руководство к действию на большее повышение планки пенсионного возраста в среднесрочной перспективе?
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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