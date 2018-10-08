Работающие пенсионеры ни в чём себе не отказывают. В "Сбербанке" знают

Работающие пенсионеры в среднем получают зарплату в размере почти 32 тысяч рублей в месяц. (в среднем по экономике - 42 тыс. руб.). Сравнительно высокие зарплаты (44 тыс. руб.) — в крупном бизнесе. Самые маленькие (20 тыс. руб.) — в малом бизнесе. Больше 100 тыс. руб. получают всего 4 % пенсионеров.

Кредитные карты есть у 13% пенсионеров после 55 лет.