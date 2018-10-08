МиГ-31БМ получит модернизированный радар
Для истребителя-перехватчика МиГ-31БМ разрабатывается модернизированная версия радиолокационного комплекса, значительно расширяющего его возможности, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Минобороны.
Вопрос разработки новой модификации радара обсуждался на встрече замминистра обороны Алексея Криворучко с руководством АО «Заслон».
Криворучко «поддержал проведение модернизации уникального радиолокационного комплекса для самолетов МиГ-31БМ, значительно расширяющего его возможности», говорится в сообщении.
Он также поручил производителям ускорить процесс испытаний радиолокационного комплекса для корветов проекта 20380.
МиГ-31БМ модификация перехватчика МиГ-31, принятого на вооружение в 1981 году. Работы по глубокой модификации проводит филиал «МиГа» – авиазавод «Сокол» (Нижний Новгород). Машина оснащена радиолокационной системой «Заслон-АМ». Дальность обнаружения и поражения целей – более двухсот километров. Перехватчик способен одновременно уничтожать 6 и сопровождать до 10 целей.
Корпорация «МиГ» (входит в ОАК) объединяет в своей структуре профильные предприятия, обеспечивающие все элементы жизненного цикла производимых самолетов – от разработки концепции серийного производства и технической поддержки.
АО «Заслон» – разработчик и производитель высокотехнологичной продукции. В своей деятельности предприятие взаимодействует с такими промышленными компаниями как «Туполев», «Сухой», «МиГ», «Камов», ЦМКБ «Алмаз», большинством судостроительных верфей, различными министерствами и ведомствами.
Вопрос разработки новой модификации радара обсуждался на встрече замминистра обороны Алексея Криворучко с руководством АО «Заслон».
Криворучко «поддержал проведение модернизации уникального радиолокационного комплекса для самолетов МиГ-31БМ, значительно расширяющего его возможности», говорится в сообщении.
Он также поручил производителям ускорить процесс испытаний радиолокационного комплекса для корветов проекта 20380.
МиГ-31БМ модификация перехватчика МиГ-31, принятого на вооружение в 1981 году. Работы по глубокой модификации проводит филиал «МиГа» – авиазавод «Сокол» (Нижний Новгород). Машина оснащена радиолокационной системой «Заслон-АМ». Дальность обнаружения и поражения целей – более двухсот километров. Перехватчик способен одновременно уничтожать 6 и сопровождать до 10 целей.
Корпорация «МиГ» (входит в ОАК) объединяет в своей структуре профильные предприятия, обеспечивающие все элементы жизненного цикла производимых самолетов – от разработки концепции серийного производства и технической поддержки.
АО «Заслон» – разработчик и производитель высокотехнологичной продукции. В своей деятельности предприятие взаимодействует с такими промышленными компаниями как «Туполев», «Сухой», «МиГ», «Камов», ЦМКБ «Алмаз», большинством судостроительных верфей, различными министерствами и ведомствами.
- Использованы фотографии:
- Максим Скрябин/www.airforce.ru
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