Первые фото «новейшей» украинской РСЗО
Украинское госпредприятие «Шепетовский ремонтный завод» представит на Международной выставке «Оружие и безопасность 2018» свою разработку – 122-мм реактивную систему залпового огня БМ-21В, сообщает Ukrainian Military Pages.
Установка создана на базе автомобиля КрАЗ-5401НЕ (4х4) с двухрядной 4-х дверной кабиной для всего расчета.
Параметры шасси: масса снаряженного автомобиля – 8200 кг, двигатель – дизель с турбонаддувом от 300 л.с., топливный бак – 2х165 л.
Характеристики самой реактивной установки не указываются.
В прошлом году тот же завод представил на выставке специальную часть БМ-21У «Град», изготовленную в кооперации с другими предприятиями украинского ОПК.
Изделие отличала современная система навигации и управления огнем, позволяющая расчету вести стрельбу дистанционно из кабины автомобиля.
Напомним, под индексом М-21В в СССР была разработана десантируемая РСЗО 9К54 «Град-В». Принята на вооружение в 1967 году. Основное предназначение – усиление боевой мощи ВДВ и подавление боевой техники и живой силы противника. Боевая машина представляла собой облегченную версию РСЗО Б-21, выполненную на шасси ГАЗ-66А. Количество направляющих – 12, максимальная дальность стрельбы – 20,1 км.
Установка создана на базе автомобиля КрАЗ-5401НЕ (4х4) с двухрядной 4-х дверной кабиной для всего расчета.
Параметры шасси: масса снаряженного автомобиля – 8200 кг, двигатель – дизель с турбонаддувом от 300 л.с., топливный бак – 2х165 л.
Характеристики самой реактивной установки не указываются.
В прошлом году тот же завод представил на выставке специальную часть БМ-21У «Град», изготовленную в кооперации с другими предприятиями украинского ОПК.
Изделие отличала современная система навигации и управления огнем, позволяющая расчету вести стрельбу дистанционно из кабины автомобиля.
Напомним, под индексом М-21В в СССР была разработана десантируемая РСЗО 9К54 «Град-В». Принята на вооружение в 1967 году. Основное предназначение – усиление боевой мощи ВДВ и подавление боевой техники и живой силы противника. Боевая машина представляла собой облегченную версию РСЗО Б-21, выполненную на шасси ГАЗ-66А. Количество направляющих – 12, максимальная дальность стрельбы – 20,1 км.
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