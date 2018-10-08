В Идлибе отвели тяжёлые вооружения. Надолго ли?
В демилитаризованной зоне в провинции Идлиб закончен вывод тяжелых вооружений, осуществленный отрядами вооруженной сирийской оппозиции и другими антиправительственными группами, сообщает агентство Anadolu.
Согласно полученным данным, все тяжёлое вооружение, включая системы залпового огня, минометы и ракеты средней дальности выведены из демилитаризованной зоны. На место еще недавнего нахождения сил оппозиции вводятся турецкие вооруженные силы, а также турецкие броневики и оружие. В дальнейшем турецкие военные присоединятся к российским военным полицейским в патрулировании региона.
Между тем в российском МИД сообщили, что в настоящее время Россия и Турция обсуждают вопрос гарантий боевикам, согласившимся уйти из Идлиба. Данный вопрос обсуждается на военном уровне, большую работу в этом направлении проводят турецкие военные совместно с российскими.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров с турецкой разведкой распустить свои военные формирования согласилась запрещённая в России террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра". Провинция Идлиб на сегодняшний день является единственным в Сирии регионом, не контролируемым правительственными силами. На данный момент в провинции создаётся демилитаризованная зона, которую будут контролировать совместно Россия и Турция.
Согласно полученным данным, все тяжёлое вооружение, включая системы залпового огня, минометы и ракеты средней дальности выведены из демилитаризованной зоны. На место еще недавнего нахождения сил оппозиции вводятся турецкие вооруженные силы, а также турецкие броневики и оружие. В дальнейшем турецкие военные присоединятся к российским военным полицейским в патрулировании региона.
Между тем в российском МИД сообщили, что в настоящее время Россия и Турция обсуждают вопрос гарантий боевикам, согласившимся уйти из Идлиба. Данный вопрос обсуждается на военном уровне, большую работу в этом направлении проводят турецкие военные совместно с российскими.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров с турецкой разведкой распустить свои военные формирования согласилась запрещённая в России террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра". Провинция Идлиб на сегодняшний день является единственным в Сирии регионом, не контролируемым правительственными силами. На данный момент в провинции создаётся демилитаризованная зона, которую будут контролировать совместно Россия и Турция.
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