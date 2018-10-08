Определился первый гражданский вуз для открытия учебного военного центра ВС РФ

На состоявшемся 18 сентября 2018 г. заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации принято положительное решение о создании военного учебного центра при Юго-Западном государственном университете. В настоящее время ведётся в установленном порядке работа по подготовке проекта соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации.

Коллектив Юго-Западного государственного университета, расположенного в Курске, делится информацией о том, что именно ЮЗГУ станет первым гражданским вузом страны, при котором начнёт работу военный учебный центр. Соответствующее письмо из министерства обороны получил ректор университета в Курске Сергей Емельянов. В вузе такое решение назвали отличной новостью не только для ЮЗГУ, но и для всего Курского региона.Приводится выдержка из письма Минобороны РФ:Подпись под письмом поставил начальник Главного кадрового управления МО РФ Виктор Горемыкин.Свою работу первый в Российской Федерации военный учебный центр начнёт 1 сентября будущего года. Сообщается, что право на обучение в УВЦ получат студенты, обучающиеся по очной форме. Ежегодный набор запланирован на уровне 90 человек. Слушатели УВЦ при Юго-Западном госуниверситете будут проходить курс обучения по программам, которые соответствуют уровню сержантов и солдат запаса.Ректор вуза отметил, что предстоит проделать большую работу, и добавил, что он уверен в том, что коллектив ЮЗГУ с этой работой справится.