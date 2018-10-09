Как глобальная мафия уничтожает человечество
Космополитическая, наднациональная и глобальная «элита»-мафия, осознав неизбежность катастрофы из-за перенаселения планеты и господства общества потребления, поставила задачу массированного истребления человечества. В результате за несколько десятилетий государства из защитников и благоустроителей своих народов весьма быстро были преобразованы в истребителей, в активных и последовательных уничтожителей как своих граждан, так и граждан других государств. Особенно этот процесс заметен на Западе (глобальном Севере).
Основные методы массового истребления человечества:
Прямое физическое уничтожение людей; использование старых очагов войны (вроде Балкан и Афганистана) и создание новых вроде Ливии, Сирии и Ирака. Данные конфликты вполне можно разрешить с использованием инструментов, имеющихся у ООН и мирового сообщества. Но для этого необходима добрая воля. Однако всё происходит наоборот, США, НАТО, коллективный Запад не только не даёт разрешить старые, исторические конфликты, но и с нуля создаёт новые, как это произошло в Ливии или Сирии, где стабильные страны с относительно благополучным населением силой оружия отбросили далеко в прошлое, хаос и архаику. Что уже привело к гибели миллионов людей, и конца этим войнам не предвидится.
Такие конфликты — отличный инструмент по постоянному истреблению людей, настоящие «мясорубки» по ликвидации зрелых мужчин, часто молодежи, репродуктивного возраста. Делёж прибылей от добычи нефти, газа, других природных ресурсов, производства и транзита наркотиков, разворовывание национальных, культурно-исторических ценностей, отмывание капиталов – всё это часть молоха по планомерному и массовому истреблению людей.
Оружие геноцида, включая социально-экономические методы истребления людей, целых народов. Это оружие позволяет очень эффективно выкашивать людей и уже привело к вымиранию белой расы, и ведёт в обозримом будущем к гибели глобального Севера, а также деградации и инволюции всего человечества.
Среди оружия геноцида можно выделить искусственно внедряемую с юности массовую наркоманию планетарного масштаба. Наркотики приводят к быстрой физической, интеллектуальной и духовной деградации человека, вымиранию людей. Наркотики истребляют людей миллионами, превращают десятки миллионов в тупое, легко управляемое стадо. С другой стороны, это один из самых быстрых и мощнейших способов обогащения глобальной мафии.
В этом же ряду тотальная алкоголизация человечества. Это также одно из самых сильных и действенных оружий геноцида. Стоит помнить, что алкоголь – это один из видов наркотиков. Порог спаивания и привыкания к алкоголю уже опущен до 10-12 лет. Массированно и ускоренными темпами внедрён тяжёлый пивной алкоголизм (подавляющий мужественность) и женский алкоголизм, то есть наносится удар по молодежи и женщинам – будущему человечества. При этом на алкоголе сидит в основном белая раса, европеоиды, у которых в крови недостает фермента, перерабатывающего и выводящего алкоголь. То есть алкоголь можно рассматривать как этническое оружие массового поражения. Это расовый, этнический геноцид. К примеру, можно вспомнить тотальное спаивание русских в 1990-е годы, что стало одной из главных причин стремительного вымирания русского народа.
Фармацевтика и внедрение с помощью СМИ почти религиозной веры в «спасительное» действие лекарств. В итоге значительная часть человечества подсажена на постоянное использование различных лекарственных препаратов. По сути, это часть тотальной наркотизации человечества. В частности, в США опиоидные препараты, которые применяют от болей, для обезболивания, привели к массовой наркотизации населения и ряду побочных эффектов. Так, тотальное навязывание медициной транквилизаторов, антидепрессантов и пр. подавляет нормальную деятельность психики человека. Нарушается нормальный баланс и саморегуляция организма, его иммунитет. Фактически десятки миллионов людей превращаются в лекарственных наркоманов, не могущих жить без постоянной дозы лекарств.
Повсеместное внедрение искусственной пищи и напитков, с различными «пищевыми», «витаминными», «генетическими» добавками, улучшителями вкуса и пр. Сама «элита» такую пищу предпочитает не употреблять, предпочитая натуральные продукты (фрукты, овощи, мясо, рыбопродукты и т. д.). Всё это приводит к разрушению иммунной системы, развитию тяжелых хронических болезней, передающих по наследству, то есть истребляются целые поколения. Жизнь человека из-за плохого, некачественного питания сокращается на 10-20 лет. Искусственная пища и её пропаганды вызвала массовое распространение ожирения, а оно ведёт к целому букету тяжелых болезней, в частности, сердечно-сосудистых, к преждевременной смерти.
С целью ускорения вымирания человечества была организована сексуальная революция, началась пропаганда и легализация разного рода извращений. Более того, теперь извращенцы на Западе считаются «элитой», «передовой и продвинутой» частью человечества. Быть извращенцем стало «прогрессивно», модно и выгодно. Традиционную семью вытесняют «однополые» браки, педерастия, лесбиянство стали вполне нормальными и даже поощряемыми явлениями. Садисты, мазохисты, зоофилы, свингеры, трансы уже практически норма. На очереди педофилия. Колоссальные средства затрачиваются для пропаганды в школах «полового воспитания», которое только сокращает период детства и увеличивает количество извращений и венерических болезней. На это работают ведущие мировые СМИ, интернет, вся мировая пропаганда, мода и деградировавшее искусство. Основная задача этой «голубой революции» — лишить людей потомства, пресечь базовый инстинкт размножения («плодитесь и размножайтесь») и тем самым сократить род людской.
Массированное, тотальное распространение порнографии, секс-магазинов, стрип-клубов, секс-кукол (всё более совершенных), виртуального секса. На примере Японии можно увидеть, как виртуально-цифровой «секс», «отношения» вытесняют настоящие. В Японии уже до трети мужчин репродуктивного возраста предпочитают виртуальных «невест» и «подружек» реальным, живым. Это ведет к всё большему самоудовлетворению – онанизму, к отказу иметь нормальные отношения, заводить семью и детей. Это быстро приводит к уничтожению традиционной семьи, вымиранию населения страны. Древняя и высокоразвитая японская цивилизация уже стоит на пороге необратимого вымирания.
В целом по планете происходит погружение людей в виртуально-цифровой мир, люди погружаются в виртуальный морок, отказываясь от реальной жизни и её радостей. Это своего рода виртуальный наркотик, человек бежит от проблем настоящего мира в электронно-цифровой мир, проводит там всё больше времени. Это очень выгодно для глобальной «элиты»-мафии. Во-первых, человек получает новую зависимость. Его энергия канализируется в виртуальный мир, он исключается из борьбы за настоящий мир-сад на самой Земле. Во-вторых, таких людей легче контролировать и программировать в нужном направлении. В частности, таким образом ведётся пропаганда насилия, сексуальных извращений и пр.
Сексуальная революция также ведёт к проституированию детей, девушек, юношей, женщин и мужчин. Внедрена мода на «красивую, модельную» внешность, соответствующее поведение. Всеми средствами создается привлекательный образ продажной женщины, модели-эскортницы, инстаграмщицы, проститутки-гетеры, проститутки-педераста-бисексуала. Они ведут «независимый», роскошный, красивый образ жизни, море, яхты, клубы, красивые шмотки, деликатесы и пр. На деле это морок, иллюзия смерти. На выходе – алкоголизация, наркотизация, рабство и участие в работорговле, болезни, включая психические, самоубийства, преждевременная смерть. Это красивая обертка смерти. Но на неё клюют миллионы, десятки миллионов людей. Особенно процесс усилился при цифровизации общества, когда людей подсадили на электронные приспособления. Теперь все школьники, молодежь в любой момент видят, как хорошо, богато и красиво живут «модели человека», проститутки обоих полов (или «третьего пола»).
В этом же направлении действуют повальная пропаганда абортов (легализованная возможность убийства человека) и противозачаточных средств. С древнейших времен убийство человеческих зародышей было тяжелейшим преступлением и тягчайшим грехом, так как убивались живые дети, будущее человечества (исключением могут быть только медицинские показатели – тяжелая болезнь ребенка, угроза жизни матери). В последние десятилетия государства сами стали навязывать политику тотальной абортизации (убийства детей) и контрацепции.
Происходит искусственно навязываемая женщинам феминизация, то есть разжигание в женщинах ненависти к мужчинам, сталкивание их на абсолютно ложных и гибельный путь «борьбы» полов, стравливания женщин и мужчин. Фактически феминизация проводит к ухудшению положения женщин, к их самоистреблению, лишению радостей материнства, семьи, психическим болезням и срывам. Вместо того чтобы быть подругами, женами и матерями, женщины делают «карьеру» и воюют за призрачное «равенство». С другой стороны, подавляют мужчин, мужественность. Перестают воспитывать нормальных мужчин и женщин. В частности, в детских садиках, школах и в целом в системе воспитания и образования преобладают женщины, мужчин уже почти не осталось. Мужчин некому воспитывать. На выходе в массе получается инфантильная, расслабленная человеческая особь, неспособная защитить себя, семью, род и родину, создать полноценную семью, родить и воспитать детей, достойную смену поколений.
Среди других методов геноцида также можно выделить: создание в биолабораториях и искусственное распространение различных эпидемий; фактические уничтожение здравоохранения, когда больницы-госпитали в условиях капиталистической, потребительской системы становятся местом по выкачиванию из людей денег, когда медицине становится выгодно иметь большое количество больных, тем больше больных – тем выше прибыль; социально-экономический геноцид – уничтожение русской деревни, рост крупных городов, «оптимизация»-уничтожение сельских школ, системы медицинского обслуживания населения, постоянный рост налогообложения, тарифов, нарушение продовольственной безопасности и т. д. Переселение в вымирающие страны глобального Севера, включая Россию, миллионов мигрантов с Юга, якобы из гуманных соображений, и для восполнения «естественной» убыли населения. А фактически для замены коренного населения на безропотных и более дешёвых рабов, ассимиляции, растворения белых народов в «серой» массе нового человечества, без расовых, цивилизационных, национально-культурных и языковых корней. То есть процесс создания идеального раба-потребителя.
Это далеко не полный список методов истребления человечества. Перечисленные и прочие методы геноцида человечества не являются случайными, какими-то недочётами, ошибками властей, правительств и транснациональных корпораций. Все процессы носят управляемый характер. Всё социальные болезни, язвы и пороки человечества поддаются лечению. Государства обладают всеми инструментами для прекращения геноцида своих народов. К примеру, в своё время китайские коммунисты прекратили наркотический геноцид народа и до настоящее времени Китай в целом свободен от наркотиков. Свободен от массового потребления наркотиков был и Советский Союз до его уничтожения.
Таким образом, глобальная мафия-«элита», правящая миром, планомерно, целенаправленно и последовательно «зачищает» планету от человечества. Глобальная мафия думает о собственном спасении и выживании, о продлении паразитирования на планете в условиях наступающей биосферной катастрофы. Людей считают «вирусом», который своим поведением уничтожает планету. Вместо воспитания человека в человеке (по пути великих учителей человечества), глобальный мафиозный интернационал, в силу своей дегенеративной, эгоистической и индивидуалистической психики, выбрал путь ликвидации большей части «лишнего» народонаселения планеты.
Всё, что стоит на пути глобальной мафии, желающей выжить любой ценой, беспощадно уничтожается. Именно с этой целью была уничтожена советская цивилизация, которая обеспечивала национальные интересы и прирост населения великой России (СССР), а также предлагала человечеству проект создания общества будущего, общества созидания и служения, в которой все люди востребованы и воспитываются как творцы, созидатели и учителя. Общество социальной справедливости и этики совести, где нет места социальным паразитам. Последняя русская империя, дававшая шанс всему человечеству на достойную жизнь, рывков будущее в «солнечный мир», была убита и расчленена.
Поэтому главный вопрос выживания русской цивилизации и русского суперэтноса: сумеет ли нынешняя Россия вырваться из деградирующей и умирающей западной системы, системы капитализма и общества потребления и истребления, лап глобального паразита и стать оплотом нового проекта развития. Тем самым давая шанс всей белой расе, глобальному Северу и всему человечеству на выживание, на создание нового справедливого мирового порядка.
Основные методы массового истребления человечества:
Прямое физическое уничтожение людей; использование старых очагов войны (вроде Балкан и Афганистана) и создание новых вроде Ливии, Сирии и Ирака. Данные конфликты вполне можно разрешить с использованием инструментов, имеющихся у ООН и мирового сообщества. Но для этого необходима добрая воля. Однако всё происходит наоборот, США, НАТО, коллективный Запад не только не даёт разрешить старые, исторические конфликты, но и с нуля создаёт новые, как это произошло в Ливии или Сирии, где стабильные страны с относительно благополучным населением силой оружия отбросили далеко в прошлое, хаос и архаику. Что уже привело к гибели миллионов людей, и конца этим войнам не предвидится.
Такие конфликты — отличный инструмент по постоянному истреблению людей, настоящие «мясорубки» по ликвидации зрелых мужчин, часто молодежи, репродуктивного возраста. Делёж прибылей от добычи нефти, газа, других природных ресурсов, производства и транзита наркотиков, разворовывание национальных, культурно-исторических ценностей, отмывание капиталов – всё это часть молоха по планомерному и массовому истреблению людей.
Оружие геноцида, включая социально-экономические методы истребления людей, целых народов. Это оружие позволяет очень эффективно выкашивать людей и уже привело к вымиранию белой расы, и ведёт в обозримом будущем к гибели глобального Севера, а также деградации и инволюции всего человечества.
Среди оружия геноцида можно выделить искусственно внедряемую с юности массовую наркоманию планетарного масштаба. Наркотики приводят к быстрой физической, интеллектуальной и духовной деградации человека, вымиранию людей. Наркотики истребляют людей миллионами, превращают десятки миллионов в тупое, легко управляемое стадо. С другой стороны, это один из самых быстрых и мощнейших способов обогащения глобальной мафии.
В этом же ряду тотальная алкоголизация человечества. Это также одно из самых сильных и действенных оружий геноцида. Стоит помнить, что алкоголь – это один из видов наркотиков. Порог спаивания и привыкания к алкоголю уже опущен до 10-12 лет. Массированно и ускоренными темпами внедрён тяжёлый пивной алкоголизм (подавляющий мужественность) и женский алкоголизм, то есть наносится удар по молодежи и женщинам – будущему человечества. При этом на алкоголе сидит в основном белая раса, европеоиды, у которых в крови недостает фермента, перерабатывающего и выводящего алкоголь. То есть алкоголь можно рассматривать как этническое оружие массового поражения. Это расовый, этнический геноцид. К примеру, можно вспомнить тотальное спаивание русских в 1990-е годы, что стало одной из главных причин стремительного вымирания русского народа.
Фармацевтика и внедрение с помощью СМИ почти религиозной веры в «спасительное» действие лекарств. В итоге значительная часть человечества подсажена на постоянное использование различных лекарственных препаратов. По сути, это часть тотальной наркотизации человечества. В частности, в США опиоидные препараты, которые применяют от болей, для обезболивания, привели к массовой наркотизации населения и ряду побочных эффектов. Так, тотальное навязывание медициной транквилизаторов, антидепрессантов и пр. подавляет нормальную деятельность психики человека. Нарушается нормальный баланс и саморегуляция организма, его иммунитет. Фактически десятки миллионов людей превращаются в лекарственных наркоманов, не могущих жить без постоянной дозы лекарств.
Повсеместное внедрение искусственной пищи и напитков, с различными «пищевыми», «витаминными», «генетическими» добавками, улучшителями вкуса и пр. Сама «элита» такую пищу предпочитает не употреблять, предпочитая натуральные продукты (фрукты, овощи, мясо, рыбопродукты и т. д.). Всё это приводит к разрушению иммунной системы, развитию тяжелых хронических болезней, передающих по наследству, то есть истребляются целые поколения. Жизнь человека из-за плохого, некачественного питания сокращается на 10-20 лет. Искусственная пища и её пропаганды вызвала массовое распространение ожирения, а оно ведёт к целому букету тяжелых болезней, в частности, сердечно-сосудистых, к преждевременной смерти.
С целью ускорения вымирания человечества была организована сексуальная революция, началась пропаганда и легализация разного рода извращений. Более того, теперь извращенцы на Западе считаются «элитой», «передовой и продвинутой» частью человечества. Быть извращенцем стало «прогрессивно», модно и выгодно. Традиционную семью вытесняют «однополые» браки, педерастия, лесбиянство стали вполне нормальными и даже поощряемыми явлениями. Садисты, мазохисты, зоофилы, свингеры, трансы уже практически норма. На очереди педофилия. Колоссальные средства затрачиваются для пропаганды в школах «полового воспитания», которое только сокращает период детства и увеличивает количество извращений и венерических болезней. На это работают ведущие мировые СМИ, интернет, вся мировая пропаганда, мода и деградировавшее искусство. Основная задача этой «голубой революции» — лишить людей потомства, пресечь базовый инстинкт размножения («плодитесь и размножайтесь») и тем самым сократить род людской.
Массированное, тотальное распространение порнографии, секс-магазинов, стрип-клубов, секс-кукол (всё более совершенных), виртуального секса. На примере Японии можно увидеть, как виртуально-цифровой «секс», «отношения» вытесняют настоящие. В Японии уже до трети мужчин репродуктивного возраста предпочитают виртуальных «невест» и «подружек» реальным, живым. Это ведет к всё большему самоудовлетворению – онанизму, к отказу иметь нормальные отношения, заводить семью и детей. Это быстро приводит к уничтожению традиционной семьи, вымиранию населения страны. Древняя и высокоразвитая японская цивилизация уже стоит на пороге необратимого вымирания.
В целом по планете происходит погружение людей в виртуально-цифровой мир, люди погружаются в виртуальный морок, отказываясь от реальной жизни и её радостей. Это своего рода виртуальный наркотик, человек бежит от проблем настоящего мира в электронно-цифровой мир, проводит там всё больше времени. Это очень выгодно для глобальной «элиты»-мафии. Во-первых, человек получает новую зависимость. Его энергия канализируется в виртуальный мир, он исключается из борьбы за настоящий мир-сад на самой Земле. Во-вторых, таких людей легче контролировать и программировать в нужном направлении. В частности, таким образом ведётся пропаганда насилия, сексуальных извращений и пр.
Сексуальная революция также ведёт к проституированию детей, девушек, юношей, женщин и мужчин. Внедрена мода на «красивую, модельную» внешность, соответствующее поведение. Всеми средствами создается привлекательный образ продажной женщины, модели-эскортницы, инстаграмщицы, проститутки-гетеры, проститутки-педераста-бисексуала. Они ведут «независимый», роскошный, красивый образ жизни, море, яхты, клубы, красивые шмотки, деликатесы и пр. На деле это морок, иллюзия смерти. На выходе – алкоголизация, наркотизация, рабство и участие в работорговле, болезни, включая психические, самоубийства, преждевременная смерть. Это красивая обертка смерти. Но на неё клюют миллионы, десятки миллионов людей. Особенно процесс усилился при цифровизации общества, когда людей подсадили на электронные приспособления. Теперь все школьники, молодежь в любой момент видят, как хорошо, богато и красиво живут «модели человека», проститутки обоих полов (или «третьего пола»).
В этом же направлении действуют повальная пропаганда абортов (легализованная возможность убийства человека) и противозачаточных средств. С древнейших времен убийство человеческих зародышей было тяжелейшим преступлением и тягчайшим грехом, так как убивались живые дети, будущее человечества (исключением могут быть только медицинские показатели – тяжелая болезнь ребенка, угроза жизни матери). В последние десятилетия государства сами стали навязывать политику тотальной абортизации (убийства детей) и контрацепции.
Происходит искусственно навязываемая женщинам феминизация, то есть разжигание в женщинах ненависти к мужчинам, сталкивание их на абсолютно ложных и гибельный путь «борьбы» полов, стравливания женщин и мужчин. Фактически феминизация проводит к ухудшению положения женщин, к их самоистреблению, лишению радостей материнства, семьи, психическим болезням и срывам. Вместо того чтобы быть подругами, женами и матерями, женщины делают «карьеру» и воюют за призрачное «равенство». С другой стороны, подавляют мужчин, мужественность. Перестают воспитывать нормальных мужчин и женщин. В частности, в детских садиках, школах и в целом в системе воспитания и образования преобладают женщины, мужчин уже почти не осталось. Мужчин некому воспитывать. На выходе в массе получается инфантильная, расслабленная человеческая особь, неспособная защитить себя, семью, род и родину, создать полноценную семью, родить и воспитать детей, достойную смену поколений.
Среди других методов геноцида также можно выделить: создание в биолабораториях и искусственное распространение различных эпидемий; фактические уничтожение здравоохранения, когда больницы-госпитали в условиях капиталистической, потребительской системы становятся местом по выкачиванию из людей денег, когда медицине становится выгодно иметь большое количество больных, тем больше больных – тем выше прибыль; социально-экономический геноцид – уничтожение русской деревни, рост крупных городов, «оптимизация»-уничтожение сельских школ, системы медицинского обслуживания населения, постоянный рост налогообложения, тарифов, нарушение продовольственной безопасности и т. д. Переселение в вымирающие страны глобального Севера, включая Россию, миллионов мигрантов с Юга, якобы из гуманных соображений, и для восполнения «естественной» убыли населения. А фактически для замены коренного населения на безропотных и более дешёвых рабов, ассимиляции, растворения белых народов в «серой» массе нового человечества, без расовых, цивилизационных, национально-культурных и языковых корней. То есть процесс создания идеального раба-потребителя.
Это далеко не полный список методов истребления человечества. Перечисленные и прочие методы геноцида человечества не являются случайными, какими-то недочётами, ошибками властей, правительств и транснациональных корпораций. Все процессы носят управляемый характер. Всё социальные болезни, язвы и пороки человечества поддаются лечению. Государства обладают всеми инструментами для прекращения геноцида своих народов. К примеру, в своё время китайские коммунисты прекратили наркотический геноцид народа и до настоящее времени Китай в целом свободен от наркотиков. Свободен от массового потребления наркотиков был и Советский Союз до его уничтожения.
Таким образом, глобальная мафия-«элита», правящая миром, планомерно, целенаправленно и последовательно «зачищает» планету от человечества. Глобальная мафия думает о собственном спасении и выживании, о продлении паразитирования на планете в условиях наступающей биосферной катастрофы. Людей считают «вирусом», который своим поведением уничтожает планету. Вместо воспитания человека в человеке (по пути великих учителей человечества), глобальный мафиозный интернационал, в силу своей дегенеративной, эгоистической и индивидуалистической психики, выбрал путь ликвидации большей части «лишнего» народонаселения планеты.
Всё, что стоит на пути глобальной мафии, желающей выжить любой ценой, беспощадно уничтожается. Именно с этой целью была уничтожена советская цивилизация, которая обеспечивала национальные интересы и прирост населения великой России (СССР), а также предлагала человечеству проект создания общества будущего, общества созидания и служения, в которой все люди востребованы и воспитываются как творцы, созидатели и учителя. Общество социальной справедливости и этики совести, где нет места социальным паразитам. Последняя русская империя, дававшая шанс всему человечеству на достойную жизнь, рывков будущее в «солнечный мир», была убита и расчленена.
Поэтому главный вопрос выживания русской цивилизации и русского суперэтноса: сумеет ли нынешняя Россия вырваться из деградирующей и умирающей западной системы, системы капитализма и общества потребления и истребления, лап глобального паразита и стать оплотом нового проекта развития. Тем самым давая шанс всей белой расе, глобальному Северу и всему человечеству на выживание, на создание нового справедливого мирового порядка.
- Автор:
- Самсонов Александр
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter