Российский «Триумф» и индийский цугцванг Трампа
Главным итогом визита президента России в Индию и его встречи с индийским коллегой стало то, что Нью-Дели однозначно отверг попытки США устанавливать для Индии рамки и требовать подчинения законам, принимаемым американскими законодателями.
Произошло то, чему так хотел помешать Белый дом: Россия и Индия во время визита Владимира Путина в Индию заключили контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Это событие планировалось заранее, о своих намерениях стороны заявляли заранее, однако в силу беспрецедентных усилий администрации Трампа, нацеленных на недопущение контракта, некоторая интрига сохранялась до последнего момента.
Напомним, в последнее время отношения США и Индии заметно потеплели и продвинулись. Это и встреча Моди с Трампом, и саммит в формате 2+2 (министры обороны и внутренних дел), символизирующий особо доверительные отношения. И контракт на поставку американского оружия на сумму 18 млрд. долларов, и договоренность о производстве в Индии F-16.
Плюс к этому — обсуждение возможной координации действий по «сдерживанию» давнего соперника Индии – Китая, прежде всего в Южно-Китайском море. Американские источники, отметим, констатировали единство геополитических интересов Вашингтона и Нью-Дели в регионе.
За все эти щедрые, с точки зрения американцев, бонусы, они требовали от индусов если не абсолютного подчинения, то, во всяком случае, лояльности к вашингтонскому курсу в его наиболее важных аспектах. Например, в вопросах противостояния с Ираном и Россией (в плане противодействия Китаю у Индии и так всегда все было «хорошо»).
Так, помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере. Но в будущем видит переориентацию Индии на закупку исключительно американского вооружения. Если учесть, что до 70 процентов вооружения ВС Индии советского и российского производства, то пожелание американских партнеров для индусов довольно обременительное. В самом деле, начать полное перевооружение армии и флота только для того, чтобы обеспечить ВПК США заказами!..
И чтобы подбодрить Нью-Дели, Вашингтон не раз давал понять, что против Индии, если она намерена продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией, может быть применен принятый минувшем летом конгрессом США закон CAATSA — Акт о противостоянии противникам Америки с помощью санкций. Согласно этому документу, любое государство, компания или банк, ведущие военное сотрудничество с Россией, а также Ираном и Северной Кореей, попадают под финансовые санкции США.
И если на обслуживание Россией уже заключенных военно-технических соглашений Соединенные Штаты могли бы закрыть глаза, то в случае ЗРК с С-400, грозящем вытеснить американские зенитные комплексы с мирового рынка, это маловероятно.
В ответ индусы вполне обоснованно давали понять, что готовы быть союзниками и/или равноправными партнерами, но не видят себя в роли послушных вассалов и не считают себя находящимися под юрисдикцией США.
Впрочем, был момент, когда возникло ощущение, что Нью-Дели может дрогнуть и «прогнуться». После выхода США из атомной сделки с Ираном и его заявления о санкциях против всех покупателей иранских углеводородов, некоторые индийские источники сообщали о готовности подчиниться американскому диктату и о готовности отказаться от иранских энергоносителей.
И если бы Индия подчинилась США в этом вопросе, можно было бы ожидать и отказа от закупки российских «Триумфов».
По поводу значения для Индии военно-технического сотрудничества с нашей страной мы уже говорили, но и без иранских нефти и газа, на использование которых сориентированы индийские предприятия, по экономике страны был бы нанесен серьезный удар. И индусы приняли решение игнорировать американский ультиматум по Ирану.
Однако, судя по всему, тут вопрос не только в голом прагматизме – похоже, иранские энергоносители и русское оружие стали для Нью-Дели делом принципа и символом их подлинной независимости.
И выбор был сделан. Добавим, что дополнительный эффект индийскому решению добавляет тот факт, что на днях российские компании подписали документы о сооружении трубопровода из Ирана в Индию.
Премьер Моди однозначно обозначил позицию своей страны как державы, намеренной впредь руководствоваться исключительно собственными национальными интересами, которые становятся для нее главным и единственным приоритетом.
В свете этого возникает вопрос о готовности США принять новый статус Индии — в качестве равноправного игрока со своими, не только региональными, но и глобальными интересами и задачами.
Или, если поставить вопрос по другому, готовы ли Штаты смириться с решениями Моди, или будут пытаться «наказать» Индию?
В принципе, упомянутый CAATSA оставляет для президента США возможность не накладывать санкции на «нарушителя» в том случае, когда он полагает их излишними. Собственно, Нью-Дели прямо указывал на такое право американского лидера в ситуации с закупкой российских ЗРК. Воспользуется ли им Трамп?
Чуть больше года назад политолог Джим Рикардс в британском издании «Daily Reckoning» писал «Если идёт международная игра втроём, то искусство геополитики состоит в формировании дуэта, который затем общими силами надавит на одинокого третьего. К примеру, нормализация отношений РФ и США могла бы подорвать Китай. Впрочем, возможна и стратегия в кавычках: один из троих рискует пойти против двух прочих. В таком случае этот один ведёт себя как «проклятый дурак». Типичная модель игры с тремя участниками: двое против одного».
Как мы видим, Трамп, в силу целого ряда обстоятельств, повел себя именно как «проклятый дурак», объединив против США Россию и КНР.
Гипотетически американо-индийский «роман», в случае его продолжения, мог бы значительно снизить возможности российско-китайского дуэта в АТР, в Центральной Азии и даже в Африке (где Индия также имеет свои интересы).
Но сегодня с уверенностью можно сказать, что такой союз не состоится. А вопрос в том, примет ли Индия участие в большой глобальной игре как нейтральный участник, чьи интересы могут в тот или иной момент совпадать с устремлениями других игроков, или как еще один противник США? Зависит это прежде всего от самого Вашингтона.
Конечно, в свете сказанного для Белого дома было бы разумнее не вводить против Индии санкции, эффективность которых сомнительна. Ведь на 18 млрд. долларов, предназначенных на закупку американского вооружения, индусы в случае отказа США могут закупить российское или, скажем, израильское оружие. А начав конфронтацию еще и с Индией, США рискуют оказаться в роли «дважды проклятого дурака», увеличив количество противников на мировой арене.
Кстати, при всей сложности отношений Индии и КНР эти страны, когда нужно, умеют договариваться и находить компромисс, о чем свидетельствует их совместная работа в таких международных объединениях, как ШОС и БРИКС.
Так как же поведут себя Соединенные Штаты? Ответ на этот вопрос лежит прежде всего в плоскости внутренней политики США. Очевидно, что отказ Трампа от санкций против Индии, за приобретение С-400 будет немедленно использован его оппонентами для того, чтобы обвинить его в подыгрыванию Кремлю. В свете этого американский глава, даже если он полностью осознает нежелательность конфронтации с Индией (что далеко не факт), скорее всего, будет вынужден на нее пойти.
Впрочем, если он проявит достаточно твердости для того, чтобы не начинать противостояние с Индией, такое исключение серьезно подорвет «авторитет» CAATSA и подвигнет другие, менее самостоятельные страны, к приобретению российского оружия и иранских энергоносителей.
Произошло то, чему так хотел помешать Белый дом: Россия и Индия во время визита Владимира Путина в Индию заключили контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Это событие планировалось заранее, о своих намерениях стороны заявляли заранее, однако в силу беспрецедентных усилий администрации Трампа, нацеленных на недопущение контракта, некоторая интрига сохранялась до последнего момента.
Напомним, в последнее время отношения США и Индии заметно потеплели и продвинулись. Это и встреча Моди с Трампом, и саммит в формате 2+2 (министры обороны и внутренних дел), символизирующий особо доверительные отношения. И контракт на поставку американского оружия на сумму 18 млрд. долларов, и договоренность о производстве в Индии F-16.
Плюс к этому — обсуждение возможной координации действий по «сдерживанию» давнего соперника Индии – Китая, прежде всего в Южно-Китайском море. Американские источники, отметим, констатировали единство геополитических интересов Вашингтона и Нью-Дели в регионе.
За все эти щедрые, с точки зрения американцев, бонусы, они требовали от индусов если не абсолютного подчинения, то, во всяком случае, лояльности к вашингтонскому курсу в его наиболее важных аспектах. Например, в вопросах противостояния с Ираном и Россией (в плане противодействия Китаю у Индии и так всегда все было «хорошо»).
Так, помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что Вашингтон признает прошлые связи Индии и России в оборонной сфере. Но в будущем видит переориентацию Индии на закупку исключительно американского вооружения. Если учесть, что до 70 процентов вооружения ВС Индии советского и российского производства, то пожелание американских партнеров для индусов довольно обременительное. В самом деле, начать полное перевооружение армии и флота только для того, чтобы обеспечить ВПК США заказами!..
И чтобы подбодрить Нью-Дели, Вашингтон не раз давал понять, что против Индии, если она намерена продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией, может быть применен принятый минувшем летом конгрессом США закон CAATSA — Акт о противостоянии противникам Америки с помощью санкций. Согласно этому документу, любое государство, компания или банк, ведущие военное сотрудничество с Россией, а также Ираном и Северной Кореей, попадают под финансовые санкции США.
И если на обслуживание Россией уже заключенных военно-технических соглашений Соединенные Штаты могли бы закрыть глаза, то в случае ЗРК с С-400, грозящем вытеснить американские зенитные комплексы с мирового рынка, это маловероятно.
В ответ индусы вполне обоснованно давали понять, что готовы быть союзниками и/или равноправными партнерами, но не видят себя в роли послушных вассалов и не считают себя находящимися под юрисдикцией США.
Впрочем, был момент, когда возникло ощущение, что Нью-Дели может дрогнуть и «прогнуться». После выхода США из атомной сделки с Ираном и его заявления о санкциях против всех покупателей иранских углеводородов, некоторые индийские источники сообщали о готовности подчиниться американскому диктату и о готовности отказаться от иранских энергоносителей.
И если бы Индия подчинилась США в этом вопросе, можно было бы ожидать и отказа от закупки российских «Триумфов».
По поводу значения для Индии военно-технического сотрудничества с нашей страной мы уже говорили, но и без иранских нефти и газа, на использование которых сориентированы индийские предприятия, по экономике страны был бы нанесен серьезный удар. И индусы приняли решение игнорировать американский ультиматум по Ирану.
Однако, судя по всему, тут вопрос не только в голом прагматизме – похоже, иранские энергоносители и русское оружие стали для Нью-Дели делом принципа и символом их подлинной независимости.
И выбор был сделан. Добавим, что дополнительный эффект индийскому решению добавляет тот факт, что на днях российские компании подписали документы о сооружении трубопровода из Ирана в Индию.
Премьер Моди однозначно обозначил позицию своей страны как державы, намеренной впредь руководствоваться исключительно собственными национальными интересами, которые становятся для нее главным и единственным приоритетом.
В свете этого возникает вопрос о готовности США принять новый статус Индии — в качестве равноправного игрока со своими, не только региональными, но и глобальными интересами и задачами.
Или, если поставить вопрос по другому, готовы ли Штаты смириться с решениями Моди, или будут пытаться «наказать» Индию?
В принципе, упомянутый CAATSA оставляет для президента США возможность не накладывать санкции на «нарушителя» в том случае, когда он полагает их излишними. Собственно, Нью-Дели прямо указывал на такое право американского лидера в ситуации с закупкой российских ЗРК. Воспользуется ли им Трамп?
Чуть больше года назад политолог Джим Рикардс в британском издании «Daily Reckoning» писал «Если идёт международная игра втроём, то искусство геополитики состоит в формировании дуэта, который затем общими силами надавит на одинокого третьего. К примеру, нормализация отношений РФ и США могла бы подорвать Китай. Впрочем, возможна и стратегия в кавычках: один из троих рискует пойти против двух прочих. В таком случае этот один ведёт себя как «проклятый дурак». Типичная модель игры с тремя участниками: двое против одного».
Как мы видим, Трамп, в силу целого ряда обстоятельств, повел себя именно как «проклятый дурак», объединив против США Россию и КНР.
Гипотетически американо-индийский «роман», в случае его продолжения, мог бы значительно снизить возможности российско-китайского дуэта в АТР, в Центральной Азии и даже в Африке (где Индия также имеет свои интересы).
Но сегодня с уверенностью можно сказать, что такой союз не состоится. А вопрос в том, примет ли Индия участие в большой глобальной игре как нейтральный участник, чьи интересы могут в тот или иной момент совпадать с устремлениями других игроков, или как еще один противник США? Зависит это прежде всего от самого Вашингтона.
Конечно, в свете сказанного для Белого дома было бы разумнее не вводить против Индии санкции, эффективность которых сомнительна. Ведь на 18 млрд. долларов, предназначенных на закупку американского вооружения, индусы в случае отказа США могут закупить российское или, скажем, израильское оружие. А начав конфронтацию еще и с Индией, США рискуют оказаться в роли «дважды проклятого дурака», увеличив количество противников на мировой арене.
Кстати, при всей сложности отношений Индии и КНР эти страны, когда нужно, умеют договариваться и находить компромисс, о чем свидетельствует их совместная работа в таких международных объединениях, как ШОС и БРИКС.
Так как же поведут себя Соединенные Штаты? Ответ на этот вопрос лежит прежде всего в плоскости внутренней политики США. Очевидно, что отказ Трампа от санкций против Индии, за приобретение С-400 будет немедленно использован его оппонентами для того, чтобы обвинить его в подыгрыванию Кремлю. В свете этого американский глава, даже если он полностью осознает нежелательность конфронтации с Индией (что далеко не факт), скорее всего, будет вынужден на нее пойти.
Впрочем, если он проявит достаточно твердости для того, чтобы не начинать противостояние с Индией, такое исключение серьезно подорвет «авторитет» CAATSA и подвигнет другие, менее самостоятельные страны, к приобретению российского оружия и иранских энергоносителей.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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