Конструкторы против законов. Самозарядный пистолет Olympic Arms OA-96

Самозарядный пистолет OA-96. Внешние отличия от предыдущего OA-93 минимальны. Фото Forgottenweapons.com



Конструкция автоматики пистолетов. Рисунок из пользовательского руководства



Пистолет в боевом положении и в конфигурации для перезарядки. Фото Armslist.com



Пользовательское руководство объясняет процесс снаряжения магазина

По материалам сайтов:

http://olyarms.com/

http://guns.com/

http://forgottenweapons.com/

http://imfdb.org/

http://modernfirearms.net

http://quarterbore.com/

Любопытное место в истории американского стрелкового оружия занимают самозарядные пистолеты от компании Olympic Arms. В начале девяностых годов конструкторы этой фирмы создали оригинальный вариант самозарядного пистолета на базе платформы AR-15, но вскоре столкнулись с проблемой в виде нового законодательства. Не желая терять прибыль, компания переработала имеющуюся конструкцию и предложила новые модификации, соответствующие актуальным требованиям. В итоге сформировалось новое семейство оружия, вторым представителем которого стал пистолет OA-96.Напомним, первый образец семейства под названием OA-93 представлял собой укороченную и существенно перестроенную винтовку AR-15. Компания «Олимпик Армс» производила последнюю серийно и потому без особого труда справилась с переделкой исходной конструкции. Прежде всего, был укорочен ствол, а в составе автоматики появилась иная возвратная пружина, что позволило удалить приклад и находящийся под ним трубчатый кожух. В результате габариты изделия сократились, и его можно было назвать пистолетом.[/center]Осенью 1994 года Конгресс США принял Public Safety and Recreational Firearms Use Protection Act – закон, вводивший новые категории стрелкового оружия и устанавливал оборот на гражданском рынке. В соответствии с условиями нового закона, изделие Olympic Arms OA-93 попадало в категорию «штурмовых пистолетов», и потому запрещалось к гражданскому обороту. Впрочем, разработчики этого оружия приняли меры и через несколько лет поставили в серию улучшенный вариант пистолета, отвечающий требованиям.Закон 1994 года вводил для пистолетов с отъемным магазином пять новых признаков: при наличии, как минимум, двух из них изделие переходило в категорию штурмовых и запрещалось для гражданских лиц. OA-93 сумел объединить в себе четыре признака и едва не получил пятый. Естественно, это закрывало ему дорогу в магазины. Однако авторы проекта нашли способ избавиться от ненужных особенностей конструкции и вновь начать продажи.Самозарядный пистолет OA-93 не соответствовал требованиям закона из-за слишком большого веса, наличия резьбы на дуле для установки различного оснащения, в связи с наличием цевья / кожуха ствола, а также из-за установки магазина в шахту за пределами пистолетной рукоятки. Некоторые из этих особенностей конструкции нельзя было убрать без кардинальной переработки оружия.Новый вариант оружия выпустили на рынок в 1996 году, что и определило его название. Второй пистолет семейства известен как OA-96. Как и ранее, название показывало организацию-разработчика, а также отмечало год создания. В дальнейшем по такой схеме обозначили и третье изделие семейства.Конструкторы «Олимпик Армс» нашли достаточно простую лазейку в законах. Пять признаков «штурмового пистолета» относились только к оружию с отъемным магазином и не затрагивали системы с интегральной системой боепитания. Главной задачей нового проекта стала переработка оружия с применением несъемного магазина. Прочие признаки «штурмового» оружия можно было оставить не трогать.Одной из главных целей проекта OA-96 было сохранение максимально возможной унификации с OA-93 и базовой винтовкой AR-15. Эта задача была успешно решена с инженерной точки зрения. В то же время, результат получился не самым интересным и удачным, что предопределило его судьбу на рынке.В новом проекте главными элементами пистолета остались две части разборной ствольной коробки, представлявшие собой незначительно измененные ресиверы базовой AR-15. Верхний ресивер имел трубчатую форму, но сверху на нем помещался прямоугольный кожух, вмещавший новые детали затворной группы. В остальном он сохранял свою исходную конструкцию, созданную еще для винтовки. Нижний ресивер, в целом, остался прежним, но претерпел некоторые изменения. Кожух ударно-спускового механизма и пистолетная рукоятка остались прежними, тогда как шахта магазина была доработана.Во всех предыдущих проектах два ресивера соединялись друг с другом при помощи пары извлекаемых штифтов. Задний предлагалось вынимать при обслуживании и выполнении иных процедур. Передний при этом служил осью, при помощи которого пистолет «переламывался» пополам. Пистолет OA-96 лишился заднего штифта, вместо которого установили систему с кнопкой, упрощавшую «раскрытие» оружия.Был сохранен нарезной ствол длиной всего 6,5 дюйма (165 мм). Он закреплялся в верхнем элементе ствольной коробки. Сверху над ним помещалась газовая трубка, доходившая до коробки и передававшая давление газов прямо на соответствующую часть затворной рамы. Ствол по-прежнему имел резьбу на дульной части, при помощи которой на нем устанавливался пламегаситель. Интересно, что переработка конструкции позволила вывести пистолет из-под законодательного запрета, сохранив дульное устройство.Часть деталей автоматики с газовым двигателем для OA-96 заимствовалась прямо у AR-15 без существенных изменений. Оставалась прежней и компоновка. В то же время, затворная рама, по образцу предыдущего пистолета, имела развитый верхний блок с вертикально расположенным стержнем. Последний поднимался вверх и через продольный паз в трубчатом ресивере попадал внутрь дополнительного кожуха.В специальном трубчатом кожухе, установленном над стволом и цевьем, находилась возвратная пружина, надетая на продольный направляющий стержень. Задний торец пружины упирался в стенку кожуха, а передний взаимодействовал с шайбой на направляющем стержне. При откате затворной группы пружина работала на сжатие. Рукоятка взведения, связанная с основными деталями автоматики, располагалась под ручкой для переноски.За исключением доработанной рамы, конструкция всей затворной группы не изменилась. Как на базовой винтовке и на предыдущем пистолете, использовался затвор с запиранием вращением. Внутри затвора находились подвижный ударник и экстрактор. Верхний ресивер сохранял боковой кожух для досылателя затвора, но он не использовался и закрывался заглушкой. В некоторых случаях на этом месте помещалась ввинтная пробка с антабкой для ремня.Ударно-спусковой механизм для OA-96 был без изменений заимствован у предыдущего OA-93. Механизм куркового типа обеспечивал стрельбу одиночными без возможности автоматического огня. Сохранялся стандартный предохранитель, заимствованный у AR-15. Слева над пистолетной рукояткой имелся двухпозиционный флажок предохранителя.Новый закон об оружии, среди прочего, запрещал пистолетам с отъемным магазином иметь приемник за пределами рукоятки. Фирма Olympic Arms учла это и нашла интересный выход. Для боепитания пистолета OA-96 должен был использоваться интегрированный коробчатый магазин, основанный на конструкции стандартного устройства для винтовок AR-15. Как и прежде, предлагалось использовать патроны 5,56х45 мм НАТО.Внутри стандартного корпуса магазина появились ограничители, вследствие чего его емкость сократилась до 10 патронов. Сам магазин следовало устанавливать в шахте и закреплять там без возможности сброса. Таким образом, пистолет получал несъемный магазин, и потому не подпадал под условия Public Safety and Recreational Firearms Use Protection Act. Впрочем, такая уловка ухудшила удобство использования оружия. Для перезарядки следовало нажать кнопку на месте заднего штифта и повернуть верхний ресивер вперед, после чего магазин можно было снарядить при помощи обоймы.Такая доработка вывела пистолет из-под ограничений законодательства. Это, среди прочего, позволило сохранить штатное пластиковое цевье, полностью окружающее ствол. Пистолетная рукоятка так же не претерпела существенных изменений. При этом эргономика оружия была улучшена за счет возможности установки ремня. Передняя антабка для него находилась под газовым блоком, задняя – на месте досылателя затвора.Подобно предшественнику, OA-96 не имел штатных прицельных приспособлений. Вместо них на верхнем ресивере поместили блок с планкой Пикатинни для монтажа любых совместимых устройств. В проеме под планкой находилась рукоятка взведения затвора.Пистолет 1996 года мог оснащаться съемным складным прикладом. Для этого задняя крышка-пробка нижнего ресивера заменялась аналогичной деталью с отверстиями под винты. На ней предлагалось закреплять основание приклада. Сам приклад имел трубчатую конструкцию и должен был складываться поворотом вправо. Установка приклада превращала пистолет в полноценный карабин.Несмотря на некоторые изменения конструкции, новый пистолет Olympic Arms OA-96 был максимально похож на OA-93, а также имел схожие габариты. Длина изделия в штатной комплектации составляла 17 дюймов (432 мм), прочие габариты соответствовали винтовкам семейства AR-15. Масса – порядка 5 фунтов (менее 2,5 кг). Автоматика обеспечивала техническую скорострельность в десятки выстрелов в минуту, а короткий ствол позволял вести эффективный огонь на дальностях не более 150-200 м.При всем сходстве с предыдущим пистолетом, новый OA-96 имел важные отличия. Иная конструкция магазина и другие его особенности обеспечивали соответствие актуальным законам. В результате, в отличие от OA-93, это оружие могло использоваться гражданскими лицами. Компания-разработчик получила необходимые разрешения и вывела свою новую разработку на рынок. Она должна была занять ту же нишу, что и предыдущий образец, снятый с производства двумя годами ранее.Есть все основания полагать, что определенная часть гражданского оружейного сообщества ждала новинку от «Олимпик Армс». Ее первый пистолет на базе винтовки, несмотря на странный облик, пользовался определенной популярностью, и его доработанный вариант мог рассчитывать на успех. Однако этого не произошло. Особенности конструкции, обеспечившие выход на рынок, погубили пистолет в коммерческом отношении.Для соответствия требованиям пистолет оснастили интегрированным магазином сокращенной емкости. Мало того, магазин предлагалось снаряжать при помощи обоймы, предварительно «переломив» оружие. Эргономика такого решения, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Помимо общего неудобства присутствовал риск: стрелок при перезарядке мог задеть нагретые части автоматики и получить ожог. Таким образом, пистолет оказался банально неудобным в обращении, и сложность перезарядки поставила крест на всех его преимуществах.В результате этого новый пистолет не пользовался особой популярностью среди покупателей. Существенные количества серийных OA-96 были отгружены оптовым покупателям и затем разошлись через оружейные магазины, но вскоре заказы на новые партии прекратились. Силовые структуры, ранее проявившие интерес к OA-93, не пожелали покупать новую модификацию пистолета. Причины этого очевидны и прямо связаны с ограниченными характеристиками. В таких условиях фирма Olympic Arms была вынуждена свернуть производство оригинального оружия.По разным данным, за считанные месяцы серийного производства было выпущено не более нескольких сотен серийных пистолетов OA-96. Они нашли своих хозяев, но значительная часть такого оружия вскоре оказалась на вторичном рынке. По всей видимости, некоторое количество оригинальных пистолетов до сих пор остается в арсеналах стрелков-любителей, но их нельзя назвать распространенным или популярным гражданским оружием.В основе проекта OA-96 лежала конструкция пистолета OA-93, а также любопытные решения, связанные с обходом законодательных ограничений. Реальные перспективы изделия OA-96 наглядно показали, что идея с установкой несъемного магазина – хотя и позволяет получить разрешение на продажу – не отвечает требованиям эргономики и безопасности. Таким образом, желая остаться в многообещающей нише рынка, компания-разработчик должна была создать новый образец оружия на основе существующих.Уже в 1998 году «Олимпик Армс» выпустила третий самозарядный пистолет на базе AR-15 – OA-98. На этот раз решили учесть требования закона, причем во главу угла поставили вопрос массы. Целью проекта стало сокращение веса до 50 унций, требуемых законами. Эта задача была успешно решена, и в магазины поступил новый любопытный образец стрелкового оружия. Он не противоречил законам, а кроме того, максимально походил на исходный OA-93, в свое время заинтересовавший покупателей.Есть основания считать, что при отсутствии Public Safety and Recreational Firearms Use Protection Act 1994 года компания Olympic Arms могла бы выпускать пистолет OA-93 в требуемых количествах, отгружать его заказчикам и получать заслуженную прибыль. Однако появление ограничивающего закона заставило ее разрабатывать новые версии своего оружия. И не все варианты его развития оказались удачными. Как выяснилось после старта продаж, любопытное с конструкторской точки зрение решение с интегрированным магазином, использованное в проекте OA-96, только оттолкнуло покупателей. Впрочем, вскоре компания предложила новый вариант доработки исходной конструкции.