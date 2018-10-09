МиГ-31 готовы к двойному удару по системе ПРО США. Уничтожение на поверхности и в стратосфере
Безусловно, часто выражаемая в наших предыдущих обзорах здравая критика в адрес «зашоренности» взглядов оборонного ведомства России на развитие ракет дальнего воздушного боя/перехвата для истребителей переходного и 5-го поколений имеет под собой ряд оснований, тесно связанных с недостаточными тактико-техническими качествами продвигаемых в серийное производство изделий, а также прекращением финансирования и «заморозкой» тех проектов, которые могли обеспечить полное господство тактической авиации ВКС России в опасном небе ХХI века. Так, отдав предпочтение концепту лихо распиаренной в средствах массовой информации сверхдальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М и полностью отказавшись от становления проекта дальнобойной ракеты с интегральным ракетно-прямоточным двигателем РВВ-АЕ-ПД («Изделие 180-ПД»), Минобороны и ВКС России не успеют и глазом моргнуть, как инициатива дальних воздушных схватках будет окончательно перехвачена противником, на вооружение истребительного авиапарка которого поступит внушительное количество УРВБ «Meteor», разработанных европейским оборонным концерном MBDA («Matra BAE Dynamics Alenia») для замены ракет воздушного боя AIM-120C-7 и даже AIM-120D (C-8).
Впрочем, это и неудивительно, так как процесс перехвата высокоманевренных воздушных целей в нижних слоях тропосферы (именно здесь часто оперирует современная тактическая авиация для преодоления ПВО противника) требует от ракеты-перехватчика незаурядных энергетических возможностей на всех участках траектории (даже на завершающем), чего ракеты с обычными двухрежимными твердотопливными ракетными двигателями реализовать неспособны ввиду высочайшего аэродинамического сопротивления и выгоревшего заряда РДТТ. На сегодняшний день ракеты воздушного боя сверхбольшой дальности MBDA «Meteor» благополучно поступают на вооружение ВВС Швеции, став главным элементом комплекса вооружения тактических истребителей JAS-39C/D в модификации MS-20. Также «Метеоры» адаптируются в комплекс вооружения многофункциональных истребителей (СКВП) 5-го поколения F-35B ВВС Великобритании и Японии, над чем в настоящий момент работают специалисты MBDA: ракеты получили новую геометрию хвостовых аэродинамических рулей с уменьшенными размахом площадью (слегка уменьшит лётно-технические качества изделий) для размещения во внутренних отсеках «Лайтнингов», а также обновлённую прошивку ПО для синхронизации с бортовым РЛК AN/APG-81. Следовательно, авиационный компонент наших ВКС может быстро утратить возможности по завоеванию господства в воздухе даже с учётом более мощных РЛС Н035 «Ирбис-Э», которыми оснащены истребители Су-35С.
Но не стоит торопиться списывать со счетов ракеты-перехватчики Р-37 и Р-37М, так как в своём классе эти изделия являются уникальными, что в очередной раз подтвердилось в ходе лётно-тактических учений, прошедших в Забайкалье во второй половине сентября 2018 года. Так, экипажам нескольких модернизированных дальних перехватчиков МиГ-31БМ, дислоцированных в Красноярском крае, удалось успешно обнаружить, взять на сопровождение на проходе, а затем и перехватить ракетами семейства Р-33С/Р-37 воздушную мишень типа РМ-75В «Армавир» (высотного типа), имитирующую высокоскоростную баллистическую цель. Все мишени семейства «Армавир» являются переработанными версиями ЗУР 5Я23 зенитно-ракетного комплекса С-75. Учитывая тот факт, что в качестве мишени использовалась модификация «В» («высотная»), не предусматривающая установки линзы Люнеберга для увеличения ЭПР и в момент перехвата представленная лишь второй ступенью ЗУР, можно легко определить, что перехватываемый объект имел эффективную поверхность рассеяния порядка 0,1—0,4 кв. м и двигался со скоростью 2500—3500 км/ч. Данная информация легко подтверждается благодаря информационному ресурсу www.rusarmy.com, где приведены точные ТТХ «Армавиров». Вывод: выполнение всей процедуры перехвата всего за 5-7 секунд является уникальным показателем, учитывая вышеуказанные параметры цели.
Данный перехват был осуществлён с дистанции всего в 30 км (при высоте полёта МиГ-31БМ на момент пуска ракеты-перехватчика около 9 км), но всем хорошо известно, что ракеты класса «воздух-воздух» Р-37 обладают дальностью порядка 280 км и сохранением неплохих ЛТХ в условиях стратосферы (благодаря сохранению высокой средней скорости полёта в 4,5—3М), в то время как бортовой радиолокационный комплекс «Заслон-АМ» с пассивной ФАР способен обнаружить цель типа «Армавир» на удалении 150—190 км (в зависимости от ракурса и ЭПР). А поэтому логично полагать, что перехватчики МиГ-31БМ могут на дальности в 150 км уничтожать широчайшую номенклатуру маломаневенного высокоточного оружия с эффективной отражающей поверхностью 0,1—0,2 кв. м (это и противорадиолокационные ракеты HARM/AARGM, и тактические ракеты AGM-142 «Have Nap», и крупнокалиберные корректируемые реактивные снаряды семейства M30 GMLRS, не обладающие возможностью выполнения интенсивных противоракетных манёвров). Тем не менее, поражение лишь вышеуказанных средств воздушного нападения не отражает всех противоракетных возможностей связки МиГ-31БМ — Р-37.
В последнее время практически все аналитические агентства фокусируют внимание обозревателей преимущественно на уникальных способностях многофункционального гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» с аэробаллистической ракетой Х-47М2, размещаемой на центральном узле подвески модифицированного перехватчика МиГ-31К, являющегося для «Кинжала» своеобразной 1-й ступенью. Несомненно, гиперзвуковая Х-47М2, которая приближается к «Иджис»-эсминцу/крейсеру класса «Арлей Бёрк» или «Тикондерога» под углом в 80—85 градусов со скоростью 5—7М и совершает противоракетные манёвры с 30-кратной перегрузкой, является практически неуязвимой как для зенитных ракет семейства RIM-162A ESSM с полуактивной радиолокационной ГСН (ввиду выхода на цель из зоны «мёртвой воронки», которую не могут облучать радары непрерывного подсвета AN/SPG-62), так и для более новых RIM-162B и RIM-174 ERAM с активной радиолокационной системой наведения (их угловая скорость разворота, мягко говоря, не дотягивает до уровня «вёрткости» Х-47М2).
Но что можно предпринять, если один из «Иджис»-кораблей авианосной ударной группировки ВМС США либо наземные пусковые установки противоракетных комплексов «Aegis Ashore» в Румынии и Польше уже осуществили пуски противоракет SM-3 по нашим баллистическим ракетам или планирующему гиперзвуковому «снаряжению», находящемуся на экзоатмосферном участке траектории с высотой 150—250 км? Здесь все преимущества на стороне маневрирующей боевой ступени перехвата Mk 142 (последняя ступень противоракеты SM-3/RIM-161B), оснащённой твердотопливными двигателями поперечного управления DACS с частотой пульсирования около 200 Гц и возможностью молниеносного «переноса» траектории на дистанцию до 3200—5000 м от первоначальной (за пределами атмосферы). Следовательно, на этом этапе полёта у наших средств воздушно-космического нападения будет не так много шансов на успешный прорыв «Иджисов».
Крайне актуальным авиационным комплексом перехвата в данном случае может стать именно МиГ-31БМ, оснащённый ракетами-перехватчиками Р-37. Так, заблаговременно отправленному на боевое дежурство в воздушное пространство Белоруссии (или России над Калининградской областью) звену перехватчиков МиГ-31БМ вполне под силу перехватить 8—20 противоракет SM-3, запущенных по нашим СВН с наземной модификации ПУ Mk 41 комплекса «Иджис Эшор», развёрнутого близ н.п. Редзиково (Польша). Главная особенность такого перехвата заключается в том, что дальнобойные УРВБ Р-37 смогут поражать американские «Стандарт-3» ещё до их выхода за пределы атмосферы (в диапазоне высот от 20 до 30 км). На таких высотах аэродинамические рули Р-37 при скорости в 5000 км/ч сохраняют достаточную эффективность для выполнения манёвров с перегрузкой в 15—18 ед., чего вполне достаточно для уничтожения неманеврирующей SM-3. Стоит отметить, что в пользу Р-37 будет играть наличие у SM-3 унифицированного твердотопливного стартового ускорителя Mk 72 и разгонно-маршевого двигателя Mk 104, которые на атмосферном участке разгоняют американскую противоракету лишь до 3,5—4М. Это значит, что временное «окно» для перехвата SM-3 с момента старта может достигать 25—40 c, пока она не покинет верхний рубеж досягаемости запущенной «Фоксхаундом» ракеты воздушного боя Р-37 (составляет около 30 км). Совершать противозенитные манёвры для уклонения от Р-37 американская SM-3 также не имеет возможности, поскольку будет окончательно утерян разгонный потенциал для выхода на требуемый заатмосферный участок перехвата космического объекта.
Что же касается радиолокационной сигнатуры SM-3 и её обнаружения российскими средствами ДРЛОиУ, а также бортовой РЛС «Заслон-АМ» для дальнейшего перехвата, то здесь долго рассуждать нет абсолютно никакого смысла. Достаточно лишь ознакомиться с геометрическими параметрами 3-ступенчатой RIM-161B: общая длина порядка 6,59 м, диаметр корпуса в районе маршево-разгонного блока — 0,343 м, в районе стартовой ступени Mk 72 — 0,533 мм; размах аэродинамических рулей составляет 1,57 м. Следовательно, её реальная ЭПР (при ракурсе в 35—50 градусов относительно осуществляющего обзор бортового РЛК «Заслон-АМ») может соответствовать вышеприведенной мишени типа «Армавир» (порядка 0,3 кв. м). Отметку такой цели экипаж МиГ-31БМ увидит на МФИ на расстоянии порядка 170 км, в то время как активная радиолокационная ГСН 9Б-1103М-350 «Шайба» ракеты дальнего воздушного боя Р-37 захватит её на расстоянии 15—17 км.
Тем не менее, для успешной реализации боевых перехватов американских противоракет SM-3 (RIM-161B и т.д.) на современных воздушно-космических театрах военных действий, напичканных малозаметной тактической авиацией переходного и 5-го поколений, действия звеньев МиГ-31БМ должны прикрываться достойным эскортированием в виде одного и более звеньев истребителей Су-35С и Су-57, способных дать отпор истребителям F-35A «Lightning» и F-22A «Raptor» (для последних ракеты-перехватчики Р-37 представляют куда меньшую угрозу, нежели для SM-3). Наиболее актуальным подобное эскортирование «МиГов» станет в ходе вероятных действий по перехвату SM-3, запущенных с румынского объекта «Иджис Эшор» в Девеселу, поскольку для выхода на требуемые рубежи пуска Р-37 экипажи «Фоксхаундов» должны будут направить перехватчики в воздушное пространство Румынии, прикрываемое ОВВС НАТО. С ликвидацией ракет SM-3, запущенных объектом «Иджис Эшор» в Редзиково, всё может обстоять легче, так как прикрытие МиГ-31БМ обеспечат ЗРК С-400 и С-300В4, развёрнутые в Белоруссии и Калининградской области.
Важным этапом в расширении боевых параметров МиГ-31БМ можно считать начало работ по модернизации бортового РЛК «Заслон-АМ», которое было достаточно неожиданно анонсировано заместителем министра обороны России Алексеем Криворучко в ходе встречи с руководством АО «Заслон». Уточнённых данных об интегрируемых в элементную базу обновлённого радара материалах (LTCC-подложках или ППМ на основе нитрида галлия) в распоряжении СМИ пока нет, равно как и данных о типе самого радара (ПФАР или АФАР). Тем не менее, сам факт модернизации указывает лишь на то, что на эти перехватчики в МО и ВКС возлагают очень большие надежды, особенно в плане противодействия малозаметным гиперзвуковым элементам ВТО, а поэтому стоит ожидать заметного увеличения энергетических возможностей РЛС. Определяющим фактором высочайшего модернизационного задела бортовых РЛС семейства «Заслон/-АМ» является наибольший (в составе БРЭО российской тактической авиации) диаметр антенной решётки, который может достигать 1400 мм, что в сумме с использованием в конструкции приёмо-передающих модулей современных полупроводниковых материалов позволит усовершенствованному «Заслону» превзойти по дальности действия даже всем известный РЛК «Ирбис-Э» истребителя Су-35С, обладающий антенным полотном с диаметром лишь 900 мм. Дальность обнаружения цели с ЭПР 3 кв. м для новой БРЛС может составить 500—550 км. Вследствие этого острая зависимость «Фоксхаундов» от наземных и воздушных средств радиолокационного дозора и наведения будет постепенно сокращаться, позволяя их экипажам самостоятельно обнаруживать и ликвидировать воздушно-космические угрозы на дистанциях более двух с половиной сотен километров.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/sm3/sm3.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-106.html
https://www.defensenews.com/land/2018/08/14/construction-issues-still-plague-polish-aegis-ashore-site/
http://bastion-karpenko.ru/zaslon-am/
http://bastion-karpenko.ru/mig-31bm/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-896.html
http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vvs/mk_rm-75.html
Впрочем, это и неудивительно, так как процесс перехвата высокоманевренных воздушных целей в нижних слоях тропосферы (именно здесь часто оперирует современная тактическая авиация для преодоления ПВО противника) требует от ракеты-перехватчика незаурядных энергетических возможностей на всех участках траектории (даже на завершающем), чего ракеты с обычными двухрежимными твердотопливными ракетными двигателями реализовать неспособны ввиду высочайшего аэродинамического сопротивления и выгоревшего заряда РДТТ. На сегодняшний день ракеты воздушного боя сверхбольшой дальности MBDA «Meteor» благополучно поступают на вооружение ВВС Швеции, став главным элементом комплекса вооружения тактических истребителей JAS-39C/D в модификации MS-20. Также «Метеоры» адаптируются в комплекс вооружения многофункциональных истребителей (СКВП) 5-го поколения F-35B ВВС Великобритании и Японии, над чем в настоящий момент работают специалисты MBDA: ракеты получили новую геометрию хвостовых аэродинамических рулей с уменьшенными размахом площадью (слегка уменьшит лётно-технические качества изделий) для размещения во внутренних отсеках «Лайтнингов», а также обновлённую прошивку ПО для синхронизации с бортовым РЛК AN/APG-81. Следовательно, авиационный компонент наших ВКС может быстро утратить возможности по завоеванию господства в воздухе даже с учётом более мощных РЛС Н035 «Ирбис-Э», которыми оснащены истребители Су-35С.
Но не стоит торопиться списывать со счетов ракеты-перехватчики Р-37 и Р-37М, так как в своём классе эти изделия являются уникальными, что в очередной раз подтвердилось в ходе лётно-тактических учений, прошедших в Забайкалье во второй половине сентября 2018 года. Так, экипажам нескольких модернизированных дальних перехватчиков МиГ-31БМ, дислоцированных в Красноярском крае, удалось успешно обнаружить, взять на сопровождение на проходе, а затем и перехватить ракетами семейства Р-33С/Р-37 воздушную мишень типа РМ-75В «Армавир» (высотного типа), имитирующую высокоскоростную баллистическую цель. Все мишени семейства «Армавир» являются переработанными версиями ЗУР 5Я23 зенитно-ракетного комплекса С-75. Учитывая тот факт, что в качестве мишени использовалась модификация «В» («высотная»), не предусматривающая установки линзы Люнеберга для увеличения ЭПР и в момент перехвата представленная лишь второй ступенью ЗУР, можно легко определить, что перехватываемый объект имел эффективную поверхность рассеяния порядка 0,1—0,4 кв. м и двигался со скоростью 2500—3500 км/ч. Данная информация легко подтверждается благодаря информационному ресурсу www.rusarmy.com, где приведены точные ТТХ «Армавиров». Вывод: выполнение всей процедуры перехвата всего за 5-7 секунд является уникальным показателем, учитывая вышеуказанные параметры цели.
Данный перехват был осуществлён с дистанции всего в 30 км (при высоте полёта МиГ-31БМ на момент пуска ракеты-перехватчика около 9 км), но всем хорошо известно, что ракеты класса «воздух-воздух» Р-37 обладают дальностью порядка 280 км и сохранением неплохих ЛТХ в условиях стратосферы (благодаря сохранению высокой средней скорости полёта в 4,5—3М), в то время как бортовой радиолокационный комплекс «Заслон-АМ» с пассивной ФАР способен обнаружить цель типа «Армавир» на удалении 150—190 км (в зависимости от ракурса и ЭПР). А поэтому логично полагать, что перехватчики МиГ-31БМ могут на дальности в 150 км уничтожать широчайшую номенклатуру маломаневенного высокоточного оружия с эффективной отражающей поверхностью 0,1—0,2 кв. м (это и противорадиолокационные ракеты HARM/AARGM, и тактические ракеты AGM-142 «Have Nap», и крупнокалиберные корректируемые реактивные снаряды семейства M30 GMLRS, не обладающие возможностью выполнения интенсивных противоракетных манёвров). Тем не менее, поражение лишь вышеуказанных средств воздушного нападения не отражает всех противоракетных возможностей связки МиГ-31БМ — Р-37.
В последнее время практически все аналитические агентства фокусируют внимание обозревателей преимущественно на уникальных способностях многофункционального гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» с аэробаллистической ракетой Х-47М2, размещаемой на центральном узле подвески модифицированного перехватчика МиГ-31К, являющегося для «Кинжала» своеобразной 1-й ступенью. Несомненно, гиперзвуковая Х-47М2, которая приближается к «Иджис»-эсминцу/крейсеру класса «Арлей Бёрк» или «Тикондерога» под углом в 80—85 градусов со скоростью 5—7М и совершает противоракетные манёвры с 30-кратной перегрузкой, является практически неуязвимой как для зенитных ракет семейства RIM-162A ESSM с полуактивной радиолокационной ГСН (ввиду выхода на цель из зоны «мёртвой воронки», которую не могут облучать радары непрерывного подсвета AN/SPG-62), так и для более новых RIM-162B и RIM-174 ERAM с активной радиолокационной системой наведения (их угловая скорость разворота, мягко говоря, не дотягивает до уровня «вёрткости» Х-47М2).
Но что можно предпринять, если один из «Иджис»-кораблей авианосной ударной группировки ВМС США либо наземные пусковые установки противоракетных комплексов «Aegis Ashore» в Румынии и Польше уже осуществили пуски противоракет SM-3 по нашим баллистическим ракетам или планирующему гиперзвуковому «снаряжению», находящемуся на экзоатмосферном участке траектории с высотой 150—250 км? Здесь все преимущества на стороне маневрирующей боевой ступени перехвата Mk 142 (последняя ступень противоракеты SM-3/RIM-161B), оснащённой твердотопливными двигателями поперечного управления DACS с частотой пульсирования около 200 Гц и возможностью молниеносного «переноса» траектории на дистанцию до 3200—5000 м от первоначальной (за пределами атмосферы). Следовательно, на этом этапе полёта у наших средств воздушно-космического нападения будет не так много шансов на успешный прорыв «Иджисов».
Крайне актуальным авиационным комплексом перехвата в данном случае может стать именно МиГ-31БМ, оснащённый ракетами-перехватчиками Р-37. Так, заблаговременно отправленному на боевое дежурство в воздушное пространство Белоруссии (или России над Калининградской областью) звену перехватчиков МиГ-31БМ вполне под силу перехватить 8—20 противоракет SM-3, запущенных по нашим СВН с наземной модификации ПУ Mk 41 комплекса «Иджис Эшор», развёрнутого близ н.п. Редзиково (Польша). Главная особенность такого перехвата заключается в том, что дальнобойные УРВБ Р-37 смогут поражать американские «Стандарт-3» ещё до их выхода за пределы атмосферы (в диапазоне высот от 20 до 30 км). На таких высотах аэродинамические рули Р-37 при скорости в 5000 км/ч сохраняют достаточную эффективность для выполнения манёвров с перегрузкой в 15—18 ед., чего вполне достаточно для уничтожения неманеврирующей SM-3. Стоит отметить, что в пользу Р-37 будет играть наличие у SM-3 унифицированного твердотопливного стартового ускорителя Mk 72 и разгонно-маршевого двигателя Mk 104, которые на атмосферном участке разгоняют американскую противоракету лишь до 3,5—4М. Это значит, что временное «окно» для перехвата SM-3 с момента старта может достигать 25—40 c, пока она не покинет верхний рубеж досягаемости запущенной «Фоксхаундом» ракеты воздушного боя Р-37 (составляет около 30 км). Совершать противозенитные манёвры для уклонения от Р-37 американская SM-3 также не имеет возможности, поскольку будет окончательно утерян разгонный потенциал для выхода на требуемый заатмосферный участок перехвата космического объекта.
Что же касается радиолокационной сигнатуры SM-3 и её обнаружения российскими средствами ДРЛОиУ, а также бортовой РЛС «Заслон-АМ» для дальнейшего перехвата, то здесь долго рассуждать нет абсолютно никакого смысла. Достаточно лишь ознакомиться с геометрическими параметрами 3-ступенчатой RIM-161B: общая длина порядка 6,59 м, диаметр корпуса в районе маршево-разгонного блока — 0,343 м, в районе стартовой ступени Mk 72 — 0,533 мм; размах аэродинамических рулей составляет 1,57 м. Следовательно, её реальная ЭПР (при ракурсе в 35—50 градусов относительно осуществляющего обзор бортового РЛК «Заслон-АМ») может соответствовать вышеприведенной мишени типа «Армавир» (порядка 0,3 кв. м). Отметку такой цели экипаж МиГ-31БМ увидит на МФИ на расстоянии порядка 170 км, в то время как активная радиолокационная ГСН 9Б-1103М-350 «Шайба» ракеты дальнего воздушного боя Р-37 захватит её на расстоянии 15—17 км.
Тем не менее, для успешной реализации боевых перехватов американских противоракет SM-3 (RIM-161B и т.д.) на современных воздушно-космических театрах военных действий, напичканных малозаметной тактической авиацией переходного и 5-го поколений, действия звеньев МиГ-31БМ должны прикрываться достойным эскортированием в виде одного и более звеньев истребителей Су-35С и Су-57, способных дать отпор истребителям F-35A «Lightning» и F-22A «Raptor» (для последних ракеты-перехватчики Р-37 представляют куда меньшую угрозу, нежели для SM-3). Наиболее актуальным подобное эскортирование «МиГов» станет в ходе вероятных действий по перехвату SM-3, запущенных с румынского объекта «Иджис Эшор» в Девеселу, поскольку для выхода на требуемые рубежи пуска Р-37 экипажи «Фоксхаундов» должны будут направить перехватчики в воздушное пространство Румынии, прикрываемое ОВВС НАТО. С ликвидацией ракет SM-3, запущенных объектом «Иджис Эшор» в Редзиково, всё может обстоять легче, так как прикрытие МиГ-31БМ обеспечат ЗРК С-400 и С-300В4, развёрнутые в Белоруссии и Калининградской области.
Важным этапом в расширении боевых параметров МиГ-31БМ можно считать начало работ по модернизации бортового РЛК «Заслон-АМ», которое было достаточно неожиданно анонсировано заместителем министра обороны России Алексеем Криворучко в ходе встречи с руководством АО «Заслон». Уточнённых данных об интегрируемых в элементную базу обновлённого радара материалах (LTCC-подложках или ППМ на основе нитрида галлия) в распоряжении СМИ пока нет, равно как и данных о типе самого радара (ПФАР или АФАР). Тем не менее, сам факт модернизации указывает лишь на то, что на эти перехватчики в МО и ВКС возлагают очень большие надежды, особенно в плане противодействия малозаметным гиперзвуковым элементам ВТО, а поэтому стоит ожидать заметного увеличения энергетических возможностей РЛС. Определяющим фактором высочайшего модернизационного задела бортовых РЛС семейства «Заслон/-АМ» является наибольший (в составе БРЭО российской тактической авиации) диаметр антенной решётки, который может достигать 1400 мм, что в сумме с использованием в конструкции приёмо-передающих модулей современных полупроводниковых материалов позволит усовершенствованному «Заслону» превзойти по дальности действия даже всем известный РЛК «Ирбис-Э» истребителя Су-35С, обладающий антенным полотном с диаметром лишь 900 мм. Дальность обнаружения цели с ЭПР 3 кв. м для новой БРЛС может составить 500—550 км. Вследствие этого острая зависимость «Фоксхаундов» от наземных и воздушных средств радиолокационного дозора и наведения будет постепенно сокращаться, позволяя их экипажам самостоятельно обнаруживать и ликвидировать воздушно-космические угрозы на дистанциях более двух с половиной сотен километров.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/sm3/sm3.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-106.html
https://www.defensenews.com/land/2018/08/14/construction-issues-still-plague-polish-aegis-ashore-site/
http://bastion-karpenko.ru/zaslon-am/
http://bastion-karpenko.ru/mig-31bm/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-896.html
http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vvs/mk_rm-75.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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