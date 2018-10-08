В США: Модернизационного потенциала вертолётов Chinook хватит до 2050-х годов

Американская компания Boeing продлит срок эксплуатации тяжёлых военно-транспортных вертолётов Chinook. Речь идёт в первую очередь о модификации, которая будет носить название CH-47F Chinook Block II. Эти вертолёты имеют отличия в виде новейшей авионики, в двигателях и конструкции планера. Лётные испытания обновлённой версии военно-транспортного вертолёта, который производится с 1962 году, начнутся в 2019 году.Обновлённая версия CH-47F Chinook, как заявляет производитель, будет обладать повышенной автономностью. При этом отмечено, что модернизированный CH-47F Chinook сможет прослужить американской армии до 50-х годов XXI века. Если эти планы действительно воплотятся в реальность, то «Чинук» можно будет называть уникальным вертолётом, срок эксплуатации которого (в различных модификациях) составит почти 100 лет!В ВВС США отмечают, что востребованность этих военно-транспортных вертолётов остаётся очень высокой. Их, как и 40-50 лет назад, продолжают использовать для транспортировки военнослужащих и военной техники. При этом уже возникли проблемы. Так, заявлено, что грузоподъёмность «Чинука» не является достаточной для транспортировки некоторых видов современной американской бронетехники.Директор по развитию делового партнёрства Boeing Рэнди Ротте говорит о том, что версия CH-47F изначально предназначалась для транспортировки полезной нагрузки массой около 8 тонн. Максимум – 12,3 т. Новая модификация F-версии должна иметь бОльшие показатели грузоподъёмности. Также планируется увеличить такой показатель как скороподъёмность. Для действующий моделей она составляет около 9,5 м/с.Рэнди Ротте отметил, что также запланировано обновления топливной системы. Вертолёт оборудуют дополнительными емкостями, которые превратят его в вариант летающего танкера. Он будет использоваться для транспортировки топлива для нужд сухопутных сил. При этом дополнительные ёмкости могут быть съёмными.Известно, что в финальную сборку Chinook Block II запускался в июне этого года на заводе в штате Пенсильвания.Серийное производство модернизированных моделей планируется запустить в 2021 году. В конечном итоге планируется поставить на вооружение армии США 542 вертолета CH-47F Chinook Block II, 473 модели CH-47F Chinook и 69 вертолётов G-серии для спецопераций. Для этого будут задействованы канадские партнёры США.