Норвегия недовольна поведением США: междоусобные войны в НАТО

На еженедельном совещании Военного комитета представителем Норвегии Кетил Олсен выражено недовольство «излишним милитаризмом Вашингтона».Причиной обвинения стало недавнее выступление командующего ВМС США в Европе вице-адмирала Джеймса Фогго на конференции американского аналитического институтаПосле своих слов о готовности Вашингтона среагировать на любые угрозы, адмирал заявил, что Пентагону не составит труда в течение суток увеличить численность морских пехотинцев в Норвегии в 10 раз., - подчеркнул он.Это уже не первый случай, когда американцы позволяют себе милитаристские заявления без учёта мнения союзников по альянсу. Ранее посол США в НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила о готовности Вашингтона нанести ракетный удар по России (по ракетам). После Хатчисон пыталась отыграть назад, заявив, что её "не совсем правильно поняли".Напомним, Военный комитет НАТО является основным органом военного планирования Североатлантического альянса. В него входят представители каждой страны блока, которые проводят еженедельные совещания для обсуждения вопросов военного развития альянса. Три раза в год собрания Комитета проводятся на уровне начальников Генеральных штабов.