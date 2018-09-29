Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 29.09.18 - 05.10.18 от военкора "Маг"
Если количество обстрелов на этой неделе был примерно таким же, как и на прошлой, то вот используемые калибры значительно укрупнились. Всего за неделю ВСУ обстреляли ДНР 156 раз, а ЛНР 40 раз.
И если на прошлой неделе ВСУ применили против ДНР 171 мину и снаряд, то на этой неделе уже 400, причем применялись уже танки. Сильно увеличились обстрелы в ЛНР, с 26 раз на прошлой неделе до 40 раз на этой. ВСУ против ЛНР также применяли артиллерию и танки.
К сожалению, не обошлось без жертв. ВДНР погибло трое и ранено два ребенка. Также потери были среди военнослужащих НМ ДНР, погибло два военнослужащих.
Прошли выступления Трампа и Порошенко в ООН и никаких наступлений не случилось, но как видите ситуация на фронте продолжает усложняться. ВСУ уже без стеснения применяют не только минометы, но также танки и артиллерию. Думаю, такая ситуация будет только ухудшаться, так как на Украине началась предвыборная компания.
За неделю постами ПВО НМ ДНР была зафиксирована работа десяти БЛА противника, восемь из которых отмечены на Мариупольском направлении, где украинские войска осуществляют корректировку огня артиллерии по жилым домам мирных граждан. На прошедшей неделе, противник потерял четыре БЛА в районах населённых пунктов Коминтерново, Ленинское и Марьинка.
30 сентября, на контрольном пункте въезда- выезда в районе подконтрольного Украине Майорска в результате подрыва на взрывном устройстве в лесополосе погибли трое детей и один ребенок получил тяжёлые ранения.
30 сентября, В 17 часов 55 минут, привыкшие к безнаказанности военнослужащие украинской армии, произвели обстрел из вооружения БМП жилых кварталов и района населенного пункта Старомихайловка.
В результате обстрела получила многочисленные осколочные ранения девочка-подросток 2002 г.р. Пострадавшая своевременно эвакуирована с места обстрела и доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
30 сентября, отсутствие карт минных полей, привели к очередным не боевым потерям в рядах ВСУ. Жертвами халатности своего командира стали двое военнослужащих 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
В результате рядовые Ярименко и Слипенко, которые получили многочисленные осколочные ранения в результате подрыва на собственных минных полях, ещё один их сослуживец погиб.
1 октября, В районе населенного пункта Нижнее Лозовое (2 км южнее линии фронта) военнослужащими НМ ЛНР огнем из стрелкового оружия был сбит БПЛА ВСУ «Фантом-4», летевший с северо-западного направления на высоте около 300 метров. Кроме разведывательной видео- и фотоаппаратуры беспилотник был оборудован электромагнитным устройством для переноски и сброса ручной гранаты, крепившейся снизу корпуса. После поражения БПЛА очевидцы наблюдали как от «Фантома» отделилась граната Ф-1, которая взорвалась неподалеку от места его падения.
Специалистами установлено, что данный летательный аппарат изготовлен американской фирмой «Stampede Presentation Products, inc.». Также, в дальнейшем, по идентификационному номеру стало известно, что данный БПЛА в составе партии был закуплен 7 июля 2018 г. в США и в середине августа поставлен в 72-ю отдельную механизированную бригаду.
4 октября, в районе населенного пункта Шумы в результате не осторожного обращения с оружием военнослужащий 58-й мотопехотной бригады ВСУ младший сержант Ерёменко 1992 года рождения получил огнестрельное ранение правого бедра.
4 октября, в районе населённого пункта Марьинка в результате взрыва гранаты к подствольному гранатомёту, оставленной на месте разведения костра, двое военнослужащих 28-й бригады ВСУ 1985 и 1976 года рождения получили осколочные ранения различной степени тяжести.
ДНР:
В соединениях и воинских частях ВСУ в зоне ООС в период с 1 по 4 октября прошли ревизионные проверки под руководством командующего ОТГ «Восток» с целью подсчета материальных убытков и вскрытия фактов хищений. По итогам работы комиссии выявлено отсутствие оружия и боеприпасов, запасных частей для восстановления военной техники и горюче-смазочных материалов на сумму более 398 миллионов гривен.
Отмечается, что хищения и недостачи зафиксированы во всех бригадах ВСУ в зоне ООС, при этом большая часть хищений осуществляется в период выполнения ими боевых задач. Среди коррумпированного командования бригад ВСУ есть явные лидеры. Самые значительные факты утрат и хищений отмечены комиссиями в 56-й и 58-й мотопехотных бригадах и 36-й бригаде морской пехоты. Оправдательных документов по списанному имуществу командованием бригад комиссии не представлены, местонахождение имущества не установлено. Акты проверок и заключения переданы в Главную военную прокуратуру Украины, где по указанию МАТИОСА, все материалы засекречены. По имеющейся у нас информации Командующий ООС НАЕВ ведёт переговоры с главным военным прокурором Украины МАТИОСОМ о сокрытии части правонарушений от огласки.
ЛНР:
Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ. При этом прослеживается формальный характер отношения украинской стороны к данному контролю. Зафиксировано отсутствие вооружений и военной техники в местах хранения:
- 12 единиц 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б»;
- 10 единиц 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация»;
- 12 единиц 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика»;
- 11 единиц 122-мм буксируемых гаубиц Д-30;
- 8 единиц 20-мм миномётов 2Б11 «Сани»;
- 10 единиц 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»;
- 12 единиц РСЗО «Град».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
29.09.18, суббота
По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли ДНР 16 раз.
Территория ЛНР была обстреляна 9 раз.
30.09.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 20 раз, погибло два военнослужащих НМ ДНР. В этот день погибло трое и ранено два ребенка.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз.
01.10.18, понедельник
В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 20 раз, а ЛНР 5 раз.
02.10.18, вторник
Во вторник ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, а ЛНР 12 раз.
03.10.18, среда
За сутки ВСУ территория ДНР подверглась 25-ти обстрелам, ЛНР двум.
04.10.18, четверг
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 28 раз, а территория ЛНР со стороны ВСУ подвергалась обстрелам 4 раза.
05.10.18, пятница
В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 21 раз, ранен мирный житель 1963 г.р.
ЛНР подвергалось обстрелам в пятницу 6 раз.
Всего за неделю:
Противник обстрелял ДНР 156 раз.
Погибло два военнослужащих НМ ДНР, погибло трое и ранено два ребенка. По районам двадцати двух населенных пунктов Республики противник выпустил более 400 мин калибром 82-мм и 120-мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
ВСУ обстреляли ЛНР 41 раз.
По территории Республики было выпущено 1095 мин, снарядов и других боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Калиново, Михайловка, Донецкий, Желобок, Сокольники, Пришиб, Красный Яр.
Всем терпения и здоровья!
И если на прошлой неделе ВСУ применили против ДНР 171 мину и снаряд, то на этой неделе уже 400, причем применялись уже танки. Сильно увеличились обстрелы в ЛНР, с 26 раз на прошлой неделе до 40 раз на этой. ВСУ против ЛНР также применяли артиллерию и танки.
К сожалению, не обошлось без жертв. ВДНР погибло трое и ранено два ребенка. Также потери были среди военнослужащих НМ ДНР, погибло два военнослужащих.
Прошли выступления Трампа и Порошенко в ООН и никаких наступлений не случилось, но как видите ситуация на фронте продолжает усложняться. ВСУ уже без стеснения применяют не только минометы, но также танки и артиллерию. Думаю, такая ситуация будет только ухудшаться, так как на Украине началась предвыборная компания.
За неделю постами ПВО НМ ДНР была зафиксирована работа десяти БЛА противника, восемь из которых отмечены на Мариупольском направлении, где украинские войска осуществляют корректировку огня артиллерии по жилым домам мирных граждан. На прошедшей неделе, противник потерял четыре БЛА в районах населённых пунктов Коминтерново, Ленинское и Марьинка.
30 сентября, на контрольном пункте въезда- выезда в районе подконтрольного Украине Майорска в результате подрыва на взрывном устройстве в лесополосе погибли трое детей и один ребенок получил тяжёлые ранения.
30 сентября, В 17 часов 55 минут, привыкшие к безнаказанности военнослужащие украинской армии, произвели обстрел из вооружения БМП жилых кварталов и района населенного пункта Старомихайловка.
В результате обстрела получила многочисленные осколочные ранения девочка-подросток 2002 г.р. Пострадавшая своевременно эвакуирована с места обстрела и доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
30 сентября, отсутствие карт минных полей, привели к очередным не боевым потерям в рядах ВСУ. Жертвами халатности своего командира стали двое военнослужащих 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
В результате рядовые Ярименко и Слипенко, которые получили многочисленные осколочные ранения в результате подрыва на собственных минных полях, ещё один их сослуживец погиб.
1 октября, В районе населенного пункта Нижнее Лозовое (2 км южнее линии фронта) военнослужащими НМ ЛНР огнем из стрелкового оружия был сбит БПЛА ВСУ «Фантом-4», летевший с северо-западного направления на высоте около 300 метров. Кроме разведывательной видео- и фотоаппаратуры беспилотник был оборудован электромагнитным устройством для переноски и сброса ручной гранаты, крепившейся снизу корпуса. После поражения БПЛА очевидцы наблюдали как от «Фантома» отделилась граната Ф-1, которая взорвалась неподалеку от места его падения.
Специалистами установлено, что данный летательный аппарат изготовлен американской фирмой «Stampede Presentation Products, inc.». Также, в дальнейшем, по идентификационному номеру стало известно, что данный БПЛА в составе партии был закуплен 7 июля 2018 г. в США и в середине августа поставлен в 72-ю отдельную механизированную бригаду.
4 октября, в районе населенного пункта Шумы в результате не осторожного обращения с оружием военнослужащий 58-й мотопехотной бригады ВСУ младший сержант Ерёменко 1992 года рождения получил огнестрельное ранение правого бедра.
4 октября, в районе населённого пункта Марьинка в результате взрыва гранаты к подствольному гранатомёту, оставленной на месте разведения костра, двое военнослужащих 28-й бригады ВСУ 1985 и 1976 года рождения получили осколочные ранения различной степени тяжести.
ДНР:
В соединениях и воинских частях ВСУ в зоне ООС в период с 1 по 4 октября прошли ревизионные проверки под руководством командующего ОТГ «Восток» с целью подсчета материальных убытков и вскрытия фактов хищений. По итогам работы комиссии выявлено отсутствие оружия и боеприпасов, запасных частей для восстановления военной техники и горюче-смазочных материалов на сумму более 398 миллионов гривен.
Отмечается, что хищения и недостачи зафиксированы во всех бригадах ВСУ в зоне ООС, при этом большая часть хищений осуществляется в период выполнения ими боевых задач. Среди коррумпированного командования бригад ВСУ есть явные лидеры. Самые значительные факты утрат и хищений отмечены комиссиями в 56-й и 58-й мотопехотных бригадах и 36-й бригаде морской пехоты. Оправдательных документов по списанному имуществу командованием бригад комиссии не представлены, местонахождение имущества не установлено. Акты проверок и заключения переданы в Главную военную прокуратуру Украины, где по указанию МАТИОСА, все материалы засекречены. По имеющейся у нас информации Командующий ООС НАЕВ ведёт переговоры с главным военным прокурором Украины МАТИОСОМ о сокрытии части правонарушений от огласки.
ЛНР:
Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ. При этом прослеживается формальный характер отношения украинской стороны к данному контролю. Зафиксировано отсутствие вооружений и военной техники в местах хранения:
- 12 единиц 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б»;
- 10 единиц 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация»;
- 12 единиц 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика»;
- 11 единиц 122-мм буксируемых гаубиц Д-30;
- 8 единиц 20-мм миномётов 2Б11 «Сани»;
- 10 единиц 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»;
- 12 единиц РСЗО «Град».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
29.09.18, суббота
По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли ДНР 16 раз.
Территория ЛНР была обстреляна 9 раз.
30.09.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 20 раз, погибло два военнослужащих НМ ДНР. В этот день погибло трое и ранено два ребенка.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз.
01.10.18, понедельник
В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 20 раз, а ЛНР 5 раз.
02.10.18, вторник
Во вторник ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, а ЛНР 12 раз.
03.10.18, среда
За сутки ВСУ территория ДНР подверглась 25-ти обстрелам, ЛНР двум.
04.10.18, четверг
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 28 раз, а территория ЛНР со стороны ВСУ подвергалась обстрелам 4 раза.
05.10.18, пятница
В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 21 раз, ранен мирный житель 1963 г.р.
ЛНР подвергалось обстрелам в пятницу 6 раз.
Всего за неделю:
Противник обстрелял ДНР 156 раз.
Погибло два военнослужащих НМ ДНР, погибло трое и ранено два ребенка. По районам двадцати двух населенных пунктов Республики противник выпустил более 400 мин калибром 82-мм и 120-мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
ВСУ обстреляли ЛНР 41 раз.
По территории Республики было выпущено 1095 мин, снарядов и других боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Калиновка, Калиново, Михайловка, Донецкий, Желобок, Сокольники, Пришиб, Красный Яр.
Всем терпения и здоровья!
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