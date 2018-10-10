На страже Исламской революции: КСИР и его роль в жизни Ирана

В Иране отмечают праздник одного из самых часто упоминаемых в последние годы и весьма удивительных вооруженных формирований мира – Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). В отличие от наших профессиональных праздников родов войск и видов вооруженных сил, День КСИР в Иране носит характер общенационального государственного праздника – сказывается та роль, которую Стражи Исламской революции играют во внутренней и внешней политике иранского государства.КСИР – не просто военизированное формирование, не просто «вторая армия», фактически дублирующая по своей структуре обычные вооруженные силы. На Стражей возлагается важнейшая в идеологическом и политическом плане задача продвижения и защиты идеалов Исламской революции, что на практике означает обеспечение иранских интересов на Ближнем Востоке и во всем мире. Сегодня где шиизм – там Иран, но и там, где не проживают шииты или их общины весьма малочисленны, Тегеран все равно имеет свою позицию и считает должным ее обозначать.В 2002 году иранское руководство приняло очень важное для страны решение – праздновать День Стражей Исламской революции в День рождения третьего шиитского имама Хусейна ибн Али. Имам Хусейн родился 10 октября 680 года, а День КСИР отмечают 9 октября. Даже выбранная дата праздника подчеркивает, что на Корпус Стражей Исламской революции в Иране возложены функции шиитской армии, защищающей ислам и карающей всех его врагов. История КСИР неразрывно связана с историей Исламской революции в Иране и послереволюционного преобразования вооруженных сил и силовых структур страны.Как известно, в конце 1970-х годов политика шахского режима Ирана привела к массовому недовольству со стороны широких масс населения, вдохновляемых шиитским духовенством. В 1979 году в стране победила Исламская революция, важнейшую роль в которой сыграли военизированные отряды исламских комитетов, укомплектованные молодыми студентами, рабочими и безработными.В том же 1979 году на основе отрядов исламских комитетов и был сформирован Корпус Стражей Исламской революции. В свое время аятолла Хосейн-Али Монтазери, бывший одним из лидеров Исламской революции, вполне справедливо охарактеризовал КСИР как уникальное в своем роде образование, выполняющее не только военные, но и религиозные и политические функции и являющееся настоящим детищем Исламской революции.Именно КСИР стал вооруженным инструментом утверждения иранских религиозно-политических интересов на Ближнем и Среднем Востоке. Внутри страны КСИР начал свой путь в 1980-х гг. с борьбы против различных оппозиционных группировок левого толка, которые в то время пытались повернуть революцию на социалистический путь (Организация моджахедов иранского народа и т.д.). Самое активное участие формирования КСИР приняли в ирано-иракской войне 1980-1988 гг., которая стала настоящим боевым дебютом Стражей и позволила Корпусу превратиться из достаточно аморфной структуры типа народного ополчения в мощную вооруженную силу.Несмотря на то, что в годы ирано-иракской войны КСИР еще не отличался высоким качеством подготовки личного состава, ополченцы воевали очень мужественно, мотивированные своими религиозными убеждениями. Именно во время ирано-иракской войны выдвинулись многие видные современные командиры КСИР, которые сегодня имеют генеральские звания и занимают важные посты в командовании Стражей Исламской революции.Точная численность КСИР неизвестна, примерно это от 125 тысяч до 500 тысяч человек (без ополченческой милиции «Басидж», а вместе с ней – несколько миллионов человек). Как и вооруженные силы, Корпус Стражей Исламской революции подразделяется на сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы, а также ополчение – милицию «Басидж». Верховным главнокомандующим КСИР является Высший руководитель Ирана – рахбар, сейчас это великий аятолла Али Хаменеи. То есть, Корпус Стражей Исламской революции, в отличие от обычных вооруженных сил, подчиненных президенту как главе светской власти, подчиняется религиозному лидеру Ирана. За религиозную и идеологическую работу в Корпусе отвечает ходжат-оль-эслам – представитель рахбара в командовании КСИР.Главнокомандующий Корпусом также непосредственно назначается рахбаром. В настоящее время пост главкома КСИР занимает 61-летний генерал-майор Мохаммад Али Джафари. Он родился в священном для шиитов городе Йезд в 1957 году, получил диплом строителя в Тегеранском университете, но затем отдал себя военной карьере, с 1992 г. по август 2005 г. командовал сухопутными войсками Корпуса, а затем стал его главнокомандующим.В составе КСИР действует Главное управление разведки Объединенного штаба КСИР (ГУР ОШ КСИР), состоящее из оперативных, технических и информационных управлений и отделов, занимающихся стратегической, оперативной и тактической разведкой, в том числе с использованием современных радиотехнических средств.Сухопутные войска КСИР включают 10 пехотных, 5 механизированных и 2 бронетанковые дивизии, 15-20 отдельных бригад (артиллерийские бригады, ракетная, зенитная ракетная, связи, инженерно-саперная, пехотная, бронетанковая, химической защиты, парашютно-десантная, специального назначения), а также пограничные части. На вооружении КСИР, если верить общедоступным данным, находятся 470 танков, 366 артиллерийских орудий, 40 РСЗО, 140 зенитных установок, 620 БТР и БМП.Отдельно следует упомянуть бригаду «Кудс» - элитное военно-политическое специальное формирование в составе КСИР, созданное в 1980 году и принимающее с тех пор самое активное участие во всех войнах Ирана и в многочисленных тайных операциях иранских спецслужб. Основные функции подразделения – военная разведка, проведение специальных операций за пределами страны, поддержание контактов с шиитскими вооруженными формированиями в других странах мира. До сих пор мир не располагает точными цифрами о численности этого подразделения – скорее всего, речь идет о нескольких десятках тысяч человек, хотя называют и более широкий разброс цифр – от 3 тысяч до 50 тысяч человек.В составе КСИР есть собственные военно-воздушные силы. Их основа – ракетные войска численностью в 45 тыс. человек, в том числе 15 тыс. – в частях противовоздушной обороны. Кроме того, ВВС КСИР имеет в своем составе боевую авиацию – около 300 самолетов и военно-транспортную авиацию – около 100 самолетов, а также вертолеты.Военно-морские силы Стражей Исламской революции включают боевые соединения и части, подразделения обслуживания и имеют на вооружении 3 подводные лодки, 3 сверхмалые подводные лодки, 3 фрегата, 2 корвета, 20 ракетных и 20 торпедных катеров, 6 катеров на воздушных подушках, 13 десантных кораблей, 3 минно-тральных корабля, 28 вспомогательных судов. У ВМС КСИР есть своя морская авиация численностью 2 тыс. человек, имеющая на вооружении 22 самолета и 15 вертолетов, а также 3 бригады морской пехоты общей численностью 5 тыс. человек и 4 ракетные бригады с более чем 300 противокорабельными ракетными комплексами.Что касается милиции «Басидж», то это – отдельная военизированная структура, имеющая иррегулярный характер и представляющая собой нечто среднее между ополчением и кадровым резервом КСИР. «Басидж» состоит из мужских батальонов «Ашура» и женских батальонов «Аль-Зохра», численность каждого батальона обычно составляет 400 человек. Ополченцы проходят военную подготовку на специальных базах, привлекаются к участию во всех крупных военных учениях КСИР и Вооруженных сил страны. По некоторым данным, численность «Басидж» оценивается 10-12 млн человек, в милиции числятся многие молодые и идейно мотивированные иранцы. Именно «Басидж» является базой идейных добровольцев, которые затем могут отправляться воевать в ту же Сирию.Сирия – современная большая война КСИР. Стражи Исламской революции практически сразу после осложнения обстановки в этой стране были посланы Тегераном на помощь Дамаску. Это объяснялось как экономическими и геополитическими, так и религиозными и идеологическими интересами Ирана.У власти в Сирии находятся алавиты, к которым принадлежит и президент Башар Асад. Хотя учение алавитов серьезно отличается от шиизма джафаритского толка, который является государственной религией Ирана, аятоллы рассматривают алавитов как единоверцев и, соответственно, сразу же выступили в их защиту. В Сирию были направлены инструкторы и военные советники из числа офицеров КСИР, а затем стали перебрасываться и целые подразделения. Собственно, успех правительственных войск Асада во многом объясняется тем, что их операции поддерживали или прямо проводили части КСИР и находящиеся под их контролем формирования ливанских, иракских, афганских, пакистанских шиитов.Ключевую роль в планировании иранских операций в Сирии играет командир бригады «Кудс» генерал-майор Касем Сулеймани. Он родился в том же 1957 году, что и главком КСИР генерал Джаафари. За плечами Сулеймани – ирано-иракская война, за восемь лет которой он поднялся с лейтенанта до командира 41-й пехотной дивизии «Тараллах». В 1990е годы Сулеймани прекрасно зарекомендовал себя, командуя силами КСИР в юго-восточной провинции Керман на границе с Афганистаном, где ему удалось минимизировать наркотрафик из этой страны. В 2000 году он стал командиром бригады «Кудс» и за 18 лет нахождения в должности превратился в настоящего национального героя, о котором снимают фильмы и поют песни. Ведь Сулеймани – олицетворение мужественного иранского командира, всю жизнь посвятившего защите интересов Исламской революции и внутри страны, и за ее пределами.У КСИР в Сирии появились свои герои, причем не только среди рядовых военнослужащих и младшего офицерского состава, но и среди высших командиров. Так, 18 января 2015 г. в результате налета израильской авиации погиб бригадный генерал Мохаммад Али Аллахдади. 23 октября 2015 года в бою погиб бригадный генерал Реза Хавари, 12 октября 2015 г. – генерал-майор Фаршад Хасунизаде и бригадный генерал Хамид Мохтарбанд. Но самой значительной потерей генералитета КСИР в Сирии стала гибель генерал-майора Хоссейна Хамадани (1955-2015), который был одним из непосредственных руководителей операций Стражей Исламской революции в Сирии и играл очень важную роль в контактах между Тегераном и Дамаском.Хоссейн Хамадани, которому на момент гибели в автокатастрофе в Сирии шел шестидесятый год со дня рождения, был одним из старейших ветеранов КСИР, участником Исламской революции. Выходец из бедной семьи, перебивавшийся случайными заработками, а затем учившийся у аятоллы Мадани и участвовавший в антишахских протестах, военную карьеру Хамадани начал в родном Хамадане, вступив в ряды Стражей Исламской революции. Он участвовал в подавлении курдского восстания в 1979 году, прошел ирано-иракскую войну, командовал подразделениями КСИР во время подавления очередного восстания в Иракском Курдистане. В 2005-2009 гг. Хамадани занимал пост заместителя командующего КСИР, затем был помощником командующего милицией «Басидж», а с 2009 по 2014 гг. – командующим корпусом «Расулуллах» на территории Большого Тегерана. Затем Хамадани прибыл в Сирию во главе 50-тысячного контингента шиитских добровольцев «Джиш Шааби».Роль Корпуса Стражей Исламской революции в жизни Ирана сложно переоценить. С одной стороны, КСИР – надежный защитник теократического режима аятолл и главный противовес секулярному влиянию в вооруженных силах. Учитывая особый уровень идейной мотивации бойцов КСИР – от рядовых до генералов – не приходится сомневаться в том, что это – наиболее боеспособная и идейно выдержанная часть иранской военной машины.Но важная роль КСИР в иранской политике предполагает и обратный процесс – религиозные и политические власти Ирана вынуждены считаться с позицией генералитета Корпуса Стражей Исламской революции. Например, когда в 1999 году в Тегеране были жестко подавлены студенческие выступления, 24 высших офицера КСИР направили письмо тогдашнему президенту ИРИ Мохаммаду Хатами с критикой привлечения вооруженных сил для разгона демонстрантов. Среди подписавших письмо офицеров, кстати, были и будущий главком КСИР Мохаммад Али Джафари, и Хоссейн Хамадани, и многие другие знаковые Стражи Исламской революции. Иранские власти тогда сделали надлежащие выводы и впредь предпочитали советоваться по вопросам использования вооруженных сил с военными. Наконец, не стоит забывать и о том, что КСИР играет важную роль в экономической жизни страны, контролируя значительные сегменты иранской экономики. Почти сорок лет прошло со времени создания Корпуса и все это время он играет важнейшую роль в жизни Ирана, распространяя свою активность далеко за пределы государственных границ страны.