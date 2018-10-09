Записки Колорадского Таракана. Поиски дна на планете Шелезяка

Это есть наш последний

И решительный бой…

Приветствую вас, уважаемые читатели! Сложно писать и вспоминать текст песни, которую не слышал много десятков лет. Трудно, а надо. Чувствует моя тараканья душа, что скоро понадобится. Наступает для многих из нас этот самый последний и решительный… Почему-то страха перед властью уже нет.Для начала разъясню то, что происходит у нас. Выверну для вас ситуацию наизнанку. Не сомневаюсь, что для некоторых это будет действительно неприятно.Итак, прошедшая неделя стала для Украины очередным дном, которое необходимо было пробить. Более или менее это удалось. За эти годы мы действительно навострились эти "ниже уже падать некуда" пробивать не хуже бронебойных пуль, пущенных в картон.Например, приняли в первом чтении закон-молот, который ударит по русскоговорящим украинцам.Я умышленно употребил это слово – «русскоговорящие». Как и в России, у нас множество народов проживает. И для представителей этих народов русский является языком межнационального общения. И не из-за большой любви к русскому. Просто единого украинского литературного до сих пор официально нет.Я получил сразу несколько вопросов по этому закону. Слишком противоречивые сведения доходят до простого народа и у нас, и у вас. Пришлось изучить принятый в первом чтении закон получше. Единственное, что хочется сказать, это моё мнение.Итак, если закон примут и дальше, то будет так:1. Любые заседания в государственных и общественных организациях должны проводиться на украинском языке. Если организация национальная, то организаторы должны обеспечить обязательный перевод на украинский всех выступлений. Не зависимо, есть в зале украинцы или нет.2. Документооборот на Украине ведется только на украинском языке. В любых учреждениях и организациях.3. Образование на Украине ведется на украинском языке. Для национальных меньшинств гарантируется право обучаться в коммунальных школах и детских садах. Но параллельно с изучением украинского.4. Все учебные заведения обеспечивают обязательно изучение украинского языка в объемах, необходимых для работы по профилю.5. В учебных заведениях могут преподавать одну или несколько дисциплин на двух языках. Но обязательно второй язык должен быть языком Евросоюза.6. Вся сфера услуг обязана работать только на украинском языке. Обслуживание на другом языке возможно только по просьбе клиента.7. Маркировка на товарах обязательно должна быть на украинском.8. 75% вещания телерадиокомпаний на украинском языке. Оставшиеся 25% делятся по усмотрению редакции между другими языками. Общая продолжительность украинского вещания должна быть не менее 60% в неделю.9. Печатные СМИ должны издаваться на украинском языке. Можно издавать в двух языковых версиях (!), одна из которых украинская. Версии должны выходить в один день и быть полностью идентичными (!).10. В местах распространения печатных СМИ обязательно должна находиться украинская версия издания! А общее количество украинских изданий должно быть не менее 50%.11. В интернете все сайты украинских организаций должны быть на украинском. Версии на других языках без украинской версии незаконны.Опять "ушел во власть". Возвращаюсь к народу. Хотя нет. Не могу не рассказать о счастливом человеке, у которого всё хорошо. Хорошо, несмотря на войну, на реформы, на развал экономики, на… Короче на всё, к чему он лично приложил руки. Я о Гидранте.Теперь даже самому отпетому нацику стало понятно, что Гидрант имел в виду, когда говорил, что на Украине стало жить лучше. Наверное, после таких сообщений надо бежать голосовать за Гидранта всеми лапами. Когда-то же он должен нажраться до разрыва пуза…А вообще, Украина доказывает, что все мировые экономисты придурки! Дармоеды! Помните "Капитал"? За 300% прибыли... Ерунда. У нас возможно 500% прибыли по сравнению с предыдущим периодом! 500! Ну как, готовы орать "Сала Украине"? А мы все ещё орем...Правда, у одного отдельно взятого Порошенко.Помните, как в те времена было: «Все для блага человека»? Вот, у нас как раз иллюстрация к старому советскому лозунгу имеется.Мы тут в прошлый раз затронули тему горячего водоснабжения. Так вот, с 1 октября эта традиция распространилась на большинство киевлян. Внезапно. Наверное, рука Кремля приложилась, но истекли сроки действия договоров поставщиков газа и НАК "Нафтогаз". Представляете? Никто не ожидал, а оно вон как...Раскрою вам маленький секрет наших знаменитых прыжков. "Кто не скачет, тот москаль"! Грязь через небольшое время засыхает на теле и становится коркой. Остается просто поскакать, и она отваливается!Теперь поняли смысл кричалки? На москалях грязи нет? Нет, они её смывают водой (мечта киянина). А мы скачками. Так что кричалка – это просто констатация факта геноцида украинского народа со стороны Кремля. Да, договор нафтогазовские не заключили с представителями водогрейной гильдии, но виноват в этом однозначно Кремль целиком и Путин в частности.Кстати, это ещё одно подтверждение того, что Русь-Россия — это мы, а вы нагло название у нас украли. Гидрант же часто употребляет "Русь-Украина". А я утверждаю, что правильнее "Русь-Украина-Россия". Моё мнение базируется на мнении непререкаемого авторитета! На классике!"Прощай, немытая Россия!"... Попались? Вчера небось помылись горячей водой? А мы не мылись! Значит, мы и есть Россия! "Сала России!" "Щё не вмерла Россия..."Мы сейчас готовим ноту сибирякам. Точнее выбираем. Наверное, будет "До". Вот не ожидали мы от сибиряков такой гадости. Подбросить Украине сибирскую язву... Я не о дамах многоуважаемых и любимых (вдруг Тараканушка прочитает). Я о болезни.Мы понимаем, что сибиряки люди суровые. Им все эти язвы, морозы, отсутствие всего и прочие передряги пофигу. Но нам-то зачем эту язву? И, главное, у себя её уничтожили, а на Украине нет.Правда, опять червь сомнения у меня свербит в... там. Я с географией вообще дружу. Знаю, где Сибирь находится, а где Украина. Вот и думаю я о том, почему эта самая язва в Одесской области проявилась?Может, как-то Одесса связана с американской биолабораторией? Тем более что кое-какие бумаги о грузинской лаборатории я уже видел. Кстати, бумаги из России пришли. Хорошо работают "полковники Чепиги".Надо вас победить в очередной раз. Мы же без перемог, как боров на месте хряка. Или евнух в гареме. Это для тех, кто не в курсе разницы борова и хряка.Так вот, в Николаевской объединенной громаде Петропавловского района установили наибольший железный герб в Украине. Размеры герба — более 4,5 м на почти 3,5 м. Его изготавливала команда мастеров Петропавловского района. Над гербом работали в течение недели. Железную фигуру установили на Герцевой горе возле села Петриковка, рядом с 15-метровым флагштоком с флагом Украины.Я никогда не видел книгу рекордов Украины. Просто потому, что не считаю рекордами бросание коровьих лепешек или плевки в цель. Ну нравится людям быть идиотами, пусть будут. Но, потихоньку интерес у меня возникает. Заразился идиотизмом?Мне уже самому интересно, есть ли в реестре рекордов Украины хоть что-то, что не связано с флагом, вышиванкой или трезубцем? Кстати, подумал и решил подсказать нашим будущим кандидатам беспроигрышный пиар-ход, связанный с этими рекордами.Нужно собрать команду, чем больше, тем лучше. Выделить из бюджета хорошие деньги. И построить в Киеве (или Кыиве, как теперь правильно, согласно Климкину) большую, этажей этак на 20-25, дулю! И направить её в сторону Москвы!Представляете, сколько рабочих мест для украинцев мы таким образом создадим? Столько мужиков перед выборами при деле будут. Опять же, вам будет обидно. Мелочь, а патриотам приятно. Ну и "нехай про нас уси знають!"Воистину, планета Шелезяка (думаю, воровства названия у классика никто не заметит). Полезных ископаемых нет. Промышленности уже нет. Растительности (леса на Карпатах) почти нет. Флота нет. Мира нет. Перспектив нет. Населена киборгами. Имеет самый большой флаг на самом большом флагштоке и самый большой герб из металлолома...Тут еще политическая тема… Вопрос был от читателя. Олег Жепалов меня спрашивал о перспективах будущих выборов. Гидрант или дама с косой. Я тут посмотрел по сторонам, и вот что скажу: толково все это обговорить, конечно, стоит. Но это мы с вами сделаем в следующих записках. Слишком много всего тут вывалили мне.Да и вообще, ну её, эту политику. Успеем еще наковыряться в ней. Давайте об экономике. Мы начали расследование против автомобильного гиганта, который нанес вред украинскому автомобилестроению! Судите сами, вот резюме от Межведомственной комиссии по международной торговле.Вы, наверное, думаете, что Таракан нагнетает. Ну не может Узбекистан быть мощной автомобилестроительной страной. В СССР Украина была самой развитой республикой, а Узбекистан... Хватит жить воспоминаниями о прошлом величии.Нормально мы евроассоциировались? А ведь это только один пример. Мы ищем такие экзотические решения, что даже моя ко многому привыкшая голова идет кругом.Вот ещё пример.Денежный перевод из-за рубежа, который превышает 50 тысяч гривен, будет учитываться при расчете размера субсидии. Денежный перевод будет трактоваться органами социальной защиты населения как доход. На размер субсидии может повлиять и выигрыш в лотерею. В то же время не влияют на расчет размера субсидии депозиты в банке, проценты по ним или кэшбек.Ну и что? Будем возить деньги из-за границы в трусах? Проезжать и ждать, когда соседи анонимку напишут о неправедных доходах? Или это намек о том, сколько денег украинца делают олигархом? Когда весь список того, что влияет на субсидии, опубликуют, неизвестно, но ждем с нетерпением.Мы рождены, чтоб сказку сделать былью... Это я не песню пою, а оду "украинству"! Только на Украине фантастика становится реальностью! Только украинцы способны понять эту реальность. все остальные так и остаются в неведении! Ну или попадают в психушку.Мы же вам давно говорим, что майдан именно россияне замутили. И правосеков вы же нам подбросили. А снайперы на майдане не Парубием вооружались, а лично Путиным!Как вам? Это всё официальные украинские новости . Озвученные не только журналистами, но и политиками и чиновниками!А Таракан что, не рыжий что ли? Я тоже обладаю. В смысле, имею. Нет, могу сообщить... Короче, эксклюзив от меня.Эх, какую бы карьеру я сделал в украинских СМИ... Сейчас бы сидел на плече пресс-секретаря президента и в ус не дул. Светло, тепло, кормежка на убой, заграница постоянно... А всего-то дел, сиди и придумывай новости со ссылкой на неназванные источники или западные издания. Селюки все равно читают только нашу прессу. Проверять не будут...Вот интересно, этот маразм поразил все страны мира или есть исключения? Судя по европейской и американской реакции, эти поражены. А остальные? Теперь и правда люди живут в придуманном мире? Ведь никто даже не спрашивает у авторов того, что выдается за информацию, на основании чего ты это написал, сказал, опубликовал...Ладно. Пора заканчивать рассказывать о Шелезяке. Пойду вспоминать "Интернационал" дальше."Довольно кровь сосать, вампиры,Тюрьмой, налогом, нищетой!У вас — вся власть, все блага мира,А наше право — звук пустой!Мы жизнь построим по-иному —И вот наш лозунг боевой:ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ ТРУДОВОМУ!А дармоедов всех — долой!"А вам мира и спокойствия. Нас ждут великие дела! Благополучия вашим семьям. Здоровья родителям. Успехов детям. И улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Нет такой силы, что заставит нас разучиться улыбаться. Будем жить!Автор с огромным удовольствием использовал кадры из советского мультфильма "Тайна третьей планеты". На очередь, наверное, надо "Кин-дза-дза" поставить…