Русские тролли из ГРУ прикинулись в Британии феминистами

"Тролли" намеренно привлекали внимание британских подростков близкими для них темами. Они притворялись поклонниками Гарри Поттера, борцами за права ЛГБТ, феминистами, а также использовали фото знаменитостей, например, исполнительницы роли Гермионы в "поттериане" Эммы Уотсон.



Когда в аккаунтах набиралось достаточно подписчиков, учетные записи публиковали дезинформацию по поводу разных событий. Так, по данным аналитиков, канал ICYMI в YouTube якобы пытался создать путаницу по поводу дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Рукопожатные американские аналитики, стерегущие каждую слезинку ребенка, бьют в набат: дно опять пробито, российские спецслужбы добрались уже до британских подростков!Как сообщила газета «The Times», специалисты американского университета Клемсона, изучив более трех миллионов сообщений в соцсетях, пришли к выводу о массированной кибератаке российских интернет-троллей на британских подростков.Использование фотографий Эммы Уотсон – это, конечно, удар ниже пояса. Причем в прямом смысле. Наживка для юных кибер… пардон, для прекрасных эльфийских отроков, была слишком привлекательна, они, не задумываясь, хватали её, и в результате ужасная «фабрика троллей» Евгения Пригожина могла с утроенной эффективностью скармливать им разную «дезу». В частности, дезинформировали детишек относительно Brexit’a, референдума о независимости Шотландии, убеждали карапузиков во вреде прививок и призывали их к акциям протеста.Однако мы с вами понимаем, что в опубликованной информации есть прокол, который полностью оправдывает наших разведчиков. Дело в том, что информацию о тотальном вреде прививок распространяют только, как бы это помягче, не очень умные люди. И использование подобной темы для агитации однозначно говорит нам, что мы имеем дело не с происками страшной русской разведки, а со свободным творчеством широких подростковых масс, которым, на беду англичанам, уже привили английскую мову. Теперь, как говорится, кушайте, не обляпайтесь – наши подростки ваших ещё и не такому научат.А потом, хватит уже о соринке в нашем глазу. Посмотрите на митинги Навального и скажите, чьи призывы к подросткам выходить на акции протеста более настойчивы и эффективны?Ну и ещё один нюанс. Три миллиона сообщений от наших «троллей». То есть, если на «фабрике» Пригожина их целая тысяча (это уже отдает безумием – это же каждому платить надо, да контролировать, да координировать, да отчетность вести и т.д.), каждому пришлось только на данном направлении по три тысячи записей сделать. А кто тогда, извиняюсь, Трампа выбирал? Ещё пять тысяч троллей?! Пригожин, умоляю,!!!Однако, сколь бы комичным ни казался этот эпизод, он становится совсем не смешным, если связать его с другими обвинениями против российских спецслужб, в частности, в их причастности к кибератакам на ОЗХО и другие западные организации и фирмы.В минувший четверг Валинор, Рохан, Гондор и Шир… Ой, извините, США, Канада, Великобритания, Австралия и Нидерланды распространили совместное заявление, содержащее новую информацию о действиях России в киберпространстве. В частности, там говорилось о попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), штаб-квартира которой расположена в Гааге. Также упоминаются атаки на некоторые другие организации и компании, в частности, на ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство), американский атомный гигант «Westinghouse», украинскую электросеть и т.д.Нет нужды говорить, что западные СМИ с удовольствием проглотили все, что им подбросили, и сейчас удовлетворенно переваривают. С их мнением и деталями «разоблачений» (имейте в виду – выражение «наиболее вероятно» присутствует там очень часто, англичане себе не изменяют) вы легко можете ознакомиться уже и на русском языке, благо переводов появилось достаточно.Но мы поговорим о другом. Первое, что хотелось бы отметить: обвинять разведку в том, что она занимается разведкой, довольно глупо. Если наши западные товарищи все это всерьез, то следующим шагом для них должен стать роспуск их собственных разведок. Но мы, наверное, не будем ждать от них такой похвальной последовательности.Второе, что нам стоит иметь в виду: действия нашей разведки (давайте не будем этого стесняться, ибо мы в своем праве) являются лишь ответом на совершеннейшую бесцеремонность американцев, за пару минувших десятилетий рассадивших своих агентов влияния во всех значимых международных организациях, включая даже спортивные. Да, у янки есть возможность, не мудрствуя лукаво, тупо выкручивать руки и называть это «демократическим процессом». У нас такой возможности нет, поэтому приходится действовать тоньше. Увы, наверное, не всегда получается именно так, как хотелось бы. Но часто все-таки получается: неслучайно большинство «разоблачений» сделано «задним числом», уже после того, как ужасное и «некомпетентное» ГРУ не только получило доступ к нужной информации, но и смогло её как-то использовать.Вероятно, дискредитация нашей разведки, а через неё и Путина, которого традиционно с разведкой связывают, и есть главная цель данного вброса «разоблачений». Если вы не поленитесь перечитать хотя бы несколько статей крупнейших западных СМИ, посвященных данному событию, обратите внимание, насколько они однообразно-настойчивы именно в этих двух пунктах – «ГРУ облажалось» и «Путин связан с разведкой». Иногда, кстати, там используются почти одинаковые обороты и выражения – такое ощущение, что черновичок из ЦРУ побывал на каждом журналистском столе.В общем, это было бы даже смешно, если бы не цена таких «концертов».А британских подростков все-таки жалко. На Гермиону покусились!!! На Гермиону!!!