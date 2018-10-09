Беллингкэт рассказал о "Петрове-Мишкине". А о номере ракеты "Бука" уже забыли?

Теперь мы определили «Александра Петрова», фактически, доктора Мишкина, Александра Евгеньевича, подготовленного военного врача на службе в ГРУ. Процесс идентификации Bellingcat включал множество открытых источников, показания людей, знакомых с человеком, а также копии лично идентифицирующих документов, включая отсканированную копию его паспорта.

Оскандалившийся с донбасскими фейками Bellingcat, оставивший без каких-либо вразумительных комментариев со своей стороны данные от Минобороны России по поводу номера и точного маршрута перевозки ракеты, которой был сбит малайзийский «Боинг», решил вновь пойти в наступление на другом «фланге». Речь идёт о деле Скрипаля.Bellingcat опубликовал материал, в котором утверждается, что представший перед Маргаритой Симоньян Александр Петров - Александр, но не Петров, а некий Мишкин. При этом заявлено, что профессиональная его стезя – «доктор в российской военной разведке». Местом рождения в скрине паспорта указывается посёлок Лойга Устьянского района Архангельской области. Утверждается, что он выпускник Военной медакадемии в Санкт-Петербурге.Из заметки "Беллингкэт":В заметке утверждается, что в период с 2011 по 2018 годы "Петров-Мишкин" активно путешествовал. Совершил несколько поездок на территорию Украины, побывал в Приднестровье.Далее говорится, что фейкомёты из Bellingcat провели интервью с людьми, знакомыми с Мишкиным. Интервью брались в Санкт-Петербурге и в Архангельской области. Полная версия этих материалов будет опубликована завтра.Обращает на себя внимание тот факт, что номер паспорта, скрин странички которого представлен "Беллингкэт", размыт. Видимо, чтобы было меньше возможностей проверить, является ли паспорт подлинным, или это очередное фотошоп-произведение от конторы, которая подконтрольна западным спецслужбам.