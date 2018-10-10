Бои местного значения стратегической важности

Министерство иностранных дел России не смогло подтвердить заявление США о сокращении стратегических наступательных вооружений по договору СНВ-3.

Опубликованные Госдепартаментом США данные о суммарном количестве американских стратегических наступательных вооружений по состоянию на 1 сентября 2018 года, не могут свидетельствовать о выходе США на уровни, установленные статьей II договора СНВ-3.

«Мы не можем подтвердить подобное утверждение. Объявленный США результат достигнут с помощью одностороннего вывода из расчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ Trident-2 и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н, переоборудование которых было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения.

По мнению дипломатов, США не включают в договор в качестве неразвернутых четыре шахтные пусковые установки, односторонне переквалифицировав их в категорию «учебных шахт», не предусмотренную договором СНВ.

Таким образом, разрешенное суммарное количество «развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» по-прежнему превышено США на 101 единицу».

В ракетно-ядерной сфере и сферах, с нею связанных, продолжаются словесные битвы местного значения. Некоторые заявления, которые делают различные представители сторон, хорошо описываются фразой о дне открытых дверей в дурдоме. Абсолютное большинство подобных высказываний за нашими заокеанскими оппонентами, но бывает, что и наши делают странные заявления.Широкую известность приобрело то, что ляпнула недавно 75-летняя бабулька Кэй Бейли Хатчисон, постоянный представитель США при НАТО. Она, комментируя перед журналистами вопросы соблюдения Договора РСМД, как обычно, коснулась вопроса о крылатых ракетах наземного базирования 9М728 и особенно 9М729 комплекса "Искандер-М", которые, по мнению США, Договор нарушают.Автору доводилось не раз касаться этой темы в своих статьях. Суть в том, что, если такие нарушения и есть, то США неспособны их доказать, а подозрения к делу не пришить, в том числе и те, что имеются у нас в отношении США в отношении ракет-мишеней, например. Россия заявляет, что КР комплекса "Искандер-М", в том числе 9М729, "не испытывались на дальностях, подпадающих под ДРСМД". Впрочем, не так давно существование 9М729 и вовсе нами не подтверждалось. А само заявление можно понять по-разному, в том числе и так, что "не испытывались на суше" (подтверждая подозрения американцев о том, что если зверь выглядит как кошка, размером с кошку и мяукает — то это кошка и есть, речь о абсолютном внешнем сходстве 729-й ракеты с морской КР 3М14, и 728-й — тоже, но несколько укороченной), так и "испытывались на дальность более 5500 км" (вряд ли, все же, у морской 3М14 дальность даже в ядерном варианте считается, по разным оценкам, от 3000 до 3500 км). Но без объективных данных о наземных пусках на запрещенную дальность крыть США нечем. А вот у России есть претензии к тяжелым ударным БЛА, они под нарушение ДРСМД подпадают — в теории на некоторые из них можно подвесить В-61, хотя никто и не пробовал никогда, но нарушением считать можно. Впрочем, на испытываемый сейчас ударный БЛА "Альтаир" ("Альтиус-М") и на скоро выкатываемый реактивный "Охотник" — тоже можно подвесить любой из наших многочисленных тактических боеприпасов, и они тоже могут считаться нарушением ДРСМД. Этот вопрос в принципе стоило бы урегулировать, но пока стороны не склонны к диалогу, кроме обвинений.Хатчисон, призывая Россию "вернуться в рамки Договора", договорилась до того, что как ответные меры можно рассматривать и уничтожение таких ракет превентивно. Потом, правда, через 2 часа она отписалась в «Твиттере», что ее не так поняли, и она ни в коем случае не говорила об уничтожении ракет и превентивных ударах, а о том, что пришлось бы готовиться к противодействию им в случае войны, а так, мол, она за то, чтобы с Россией велись переговоры о возвращении к рамкам ДРСМД (а США, видно, возвращаться никуда не нужно). По правде сказать, ее высказывания в оригинале были очень двусмысленны и косноязычны, и что она там имела в виду, она могла не сразу понять и сама. А агентство Reuters понялр все так, как захотело, и пустило медиаволну в нужном направлении, к сенсации. Ну и наши комментаторы, конечно, не остались в долгу. Возможно, мадам посол просто дали по шапке из Госдепа и Белого дома, изумившись ее речам, и она сразу дала задний ход.Разумеется, никаких возможностей для подобного удара у США нет, и дело не только в самой сильной и плотной в мире ПВО России, или в том, что будет немедленно нанесен сокрушающий встречный или ответный удар. Но и в том, что сама по себе борьба с мобильными ракетными комплексами — вещь почти бесперспективная, что доказано самими США и в Ираке в 1991, и в 2003г., и в Югославии в 99-м. Так что в Пентагоне кому-то от подобных высказываний могло и с сердцем плохо стать, совсем миссис Хатчисон своих не бережет.Мадам Хатчисон — типичный пример человека не на своем месте. Престарелая дама почти всю жизнь не работала нигде, кроме политики в Техасе — была членом местного конгресса, потом пролезла в Сенат США от Техаса и была сенатором 20 лет (эти люди любят поговорить о "несменяемости власти в России"), после ухода с поста в 2013 г. работала адвокатом, а затем, за какие-то заслуги перед республиканцами, видимо, за сбор средств в предвыборные фонды Трампа, получила должность постпреда в НАТО. В США еще с давних времен практикуется подобное, но обычно "купивших", по сути, должности послов, отправляли в малозначимые страны на синекуры. В СССР в свое время тоже направляли проштрафившихся деятелей партхозактива послами в различные африканские страны, заявившие о своей приверженности делу построения социализма (вот только всех врагов революции доедим — и начнем строить). Все равно рядом с таким деятелем есть советник посольства или первый секретарь или еще кто-то, кто и будет тянуть всю работу по линии карьерной дипломатии (а работу по линии резидентур — другие дипломаты, на жаргоне именуемые "соседями"). А при Обаме и при Трампе на ключевые позиции отправляются люди, которым можно доверить разве что карандаши настоящему дипломату точить. В Германию, например, или вот в НАТО — ну как можно таких людей назначать? Понятно, что у них за плечом тоже есть люди, реально тянущие дипломатическую работу, но в случае оставления без присмотра такие вот бабушки могут делать удивительные заявления.Но возможен и иной вариант — это "пробные шары", тестирование общественного мнения. И это куда хуже, значит, кто-то во властных кругах и на более серьезных, чем эти две комические фигуры, постах, рассматривает разные военные возможности против РФ и как на них отреагирует общество. Понятно, что перспектив у таких "военных опций" — никаких, пока что в Белом доме и особенно Пентагоне еще не на всех постах сидят дураки и люди, получившие посты не за заслуги, а потому, что они собрали деньги на выборы, или являются неграми, представителями секс-меньшинств или каких-нибудь "альтернативно одаренных". Но ситуация с компетентностью во властных кругах США ухудшается постоянно, и до добра это не доведет.Тут в одной из публикаций на данном ресурсе встретились опасения, что американцы пытаются, мол, торпедировать ДРСМД для того, чтобы возродить "страшные" БРСД "Першинг-2" и нацелить их, мол, на Москву. Похоже, следует пояснить этот момент еще раз. Американцы в Пентагоне и Госдепе, в общем, достаточно обоснованно опасаются того, что разрыв Договора 1987 г. приведет только к быстрому развертыванию Россией группировки таких ракет — и это окажутся, по их мнению, те самые ракеты комплекса "Искандер-М", но уже не рядящиеся в заячью шкуру оперативно-тактических средств. И отодвинутая пока в сторону МБР "Рубеж", которая по их мнению куда больше БРСД, нежели МБР. И нельзя сказать, что эти их опасения лишены оснований.А вот у американцев достойного ответа пока нет. Развертывание КР "Томахок" на сухопутной базе если и возможно, то пока только на стационарной — мобильной пусковой пока просто нет, и никто не начинал ее разрабатывать. Нет и термоядерных зарядов для этих ракет ни на море, ни на суше, об этом уже не раз говорилось. И взять их неоткуда. Как нет и достойного кандидата в БРСД — все же, пресловутые ракеты-мишени разных типов, часто упоминаемые нашим МИДом в ответ на американские обвинения, при зрелом рассмотрении подойдут как оружие для какой-нибудь ядерной державы третьего эшелона, но никак не серьезным парням из высшей лиги, в которой ровно две страны. И то, если эти третьеразрядные обзавелись ядерным оружием совсем недавно и ничего путного не разработали еще.Возрождение "Першинга-2" попросту нереально — нет ни оснастки для выпуска, ни мощностей. Все придется создавать заново — и ради чего? Ради устаревшей уже ракеты? Да и ВПК США не нужно восстанавливать старое, куда интереснее разработать новое — это выгоднее, больше ассигнований. Стоит также вспомнить, что США не выпускали новых МБР или даже БРПЛ достаточно давно (как раз последней БР нового выпуска были именно "Трайденты-2"), ограничиваясь модернизацией, что, впрочем, позволило сохранить часть компетенций. Но уже сейчас, толком не начав разработку перспективной МБР и перспективной БРПЛ, сталкиваются с проблемами. Даже РФ, не утратившая технологий выпуска ни твердотопливных, ни жидкостных МБР и БРПЛ, ту же БРСД "Пионер-УТТХ" или так и неразвернутую тогда "Пионер-3" воссоздать не смогут. Равно как и БРСД "Скорость" — зачем делать что-то на базе ступеней старых "Тополей", когда в руках есть "Ярс-С"? То есть так и так посмотреть — выйдут новые ракеты. Также стоит заметить, что "Першинг-2" была опасной в реалиях начала 80-х, а сейчас, когда для отечественных ЗРС перехват БРСД с дальностью пуска до 1800 км не является чем-то очень уж сложным, перспективы "Першинга-2", не имевшего толком комплекса средств преодоления ПРО и не обладающего антипротиворакетными возможностями, скажем, "Тополя-М", "Булавы", "Ярса" или "Искандеров", очень туманны. То есть нужна новая ракета с новыми возможностями, да еще надо возобновлять производство ядерных зарядов для нее, или же пытаться приспособить многострадальную W76-1, обирая "Трайденты-2". Если это еще вообще возможно, потому что условия эксплуатации разные и многое другое — тоже.Поэтому понятно, почему воинственные заявления о скором выходе из ДРСМД прерываются успокаивающими заявлениями Пентагона и Госдепа — там прекрасно понимают, что лучше пусть русские, по их мнению, нарушают напропалую Договор (тем более, что и сами не совсем без греха), чем выйти из соглашения и узреть, как русские опять (в очередной раз ,как с Договором по ПРО, или, скажем, с гиперзвуковыми ракетами и боевыми оснащениями) пользуются представившейся возможностью на всю катушку. Как минимум, выходить им нет выгоды, пока нет своего готового ответа, и нет того, что на этот ответ установить — новых зарядов. А это будет, если будет, очень-очень нескоро. Но надолго ли хватит влияния у "адекватов" (относительных, конечно) во властных кругах против "неадекватов", верующих в необоримую мощь Америки, но слабо о ней информированных, неизвестно.Хуже то, что и у нас иногда делаются заявления такие, что хоть святых выноси. Так, уже второй раз наш МИД делает странные заявления на тему СНВ-3.Автор всегда считал, считает и будет считать наш МИД очень высокопрофессиональной организацией с лучшим, наверное, за последние, как минимум, лет 35, министром (с которым из более ранних разве что А. Громыко и можно сравнивать). Разумеется, несмотря на некоторое число "балластных кадров", как и везде. Но подобные заявления могут навести на мысль, что "балластные кадры" их и пишут.То есть МИД пытается сказать, что за почти 140 инспекций за 8 лет, выполненных представителями МО РФ, высокопрофессиональные специалисты-инспекторы МО не поняли, что их дурят? А может, это МИД пытается кого-то задурить? Что, по "Трайдентам-2" специалисты не смогли понять, полазив по лодкам (а они лазили и лазят, и очень дотошно), порезано ли соответствующее оборудование в ШПУ ПЛАРБ типа "Огайо", например, газогенераторы? И насколько надежно заварены крышки ШПУ? И все ли кабельные трассы вырваны с мясом? Речь ведь о тех самых 4 ШПУ на каждой из 15 строевых лодок, что дезактивировали американцы, как раз 56 и получается. Между прочим, проверяют вышеуказанные лодочные шахты не один раз, а каждый раз в течении срока действия Договора, то есть до 2021г. как минимум. Если его раньше не расторгнут.О каких там 4 "незаявленных" учебных шахтах МБР говорят в МИДе, не о тех ли, что указываются каждый год как неразвернутые (как и положено по Договору) на авиабазе Вандернберг? Или есть еще какие-то 4 ШПУ? Где они — покажите, ткните общественность пальцем в Гугл! А у указанных бомбардировщиков, находящихся на дейвис-монтейнском "авиакладбище" (конечно, это и база хранения), были отрезаны крылья, не сразу, правда, а после неоднократных напоминаний. Такая же история была и с более старыми В-52G, которые американцам даже в теории не могли бы сгодиться, но там, похоже, банальное раздолбайство и лень сыграли роль.А что сыграло роль в заявлении нашего МИДа, непонятно. Атмосферные явления и магнитные бури? Понятно желание пнуть "партнеров" и заставить их оправдаться, как они пытаются делать с нами. Но среди всей околодоговорной темы можно найти и вполне реальные, правда, не столь громко звучащие, претензии. Но зато не такие, которые вызывают желание покрутить у виска. Пожалуй, нашему МИДу не стоит уподобляться разным там купившим за несколько миллионов долларов дипломатическую должность бывшим сенаторам и сенаторшам. Класс есть — его нужно поддерживать, а не портить себе репутацию такими вот заявлениями. Любую пропагандистскую "торпеду" нужно тщательнее готовить, чтобы у противника, кроме "сам дурак" и "хайли лайкли", и ответов-то не было. А от подобного обвинения попросту отмахнутся, предложив почитать документы инспекций. Обидно за МИД.