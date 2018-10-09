Британские СМИ: Путин создаёт военные базы в Ливии

Российские военнослужащие в Таджикистане во время подготовки к конкурсу «Отличник войсковой разведки»

На фоне раздувания Британией антироссийской кампании и шпиономании руководители британских спецслужбы доложили премьер-министру Терезе Мэй о намерении России "сделать из Ливии вторую Сирию" с целью оказания влияния на Запад. Об этом говорится в газете Sun, которая, в свою очередь, ссылается на высокопоставленные источники в правительстве Британии. Том Тагендхэт, возглавляющий международный комитет британского парламента, призвал британское руководство ответить на угрозу.Как пишет газета, в планах Владимира Путина - получение контроля над крупнейшим маршрутом, через который нелегальные мигранты попадают в Европу. Именно для этого он собирается сделать из североафриканского государства «свою новую Сирию».По данным, которыми располагает британское издание, Россия уже перебросила на территорию восточной Ливии около десятка своих офицеров военной разведки (в британской терминологии - "GRU") и спецназа с целью «обучения и поддержания канала связи». Газета пишет, что российские власти оказывают поддержку, в том числе и военную, главе Ливийской национальной армии маршалу Халифу Хафтару, снабжая тяжёлой техникой его войска.Как утверждает газета, в двух ливийских городах Тобрук и Бенгази на побережье Средиземного моря уже действуют две российские военные базы. Россия разместила системы ПВО С-300 и противокорабельные ракеты «Калибр» на территории Ливии, - пишет Sun, при этом, не приводя существенных оснований для таких заявлений.Том Тагендхэт заявил, что от британского правительства требуется скоординированная реакция, поскольку использование Россией африканских маршрутов миграции может угрожать национальной безопасности Великобритании.