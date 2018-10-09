В Индии создадут совместное предприятие по производству АК-103?

На международной военной выставке АРМИ-2018 в России в августе этого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил индийским СМИ, что «Рособоронэкспорт» может принять участие в проекте создания российско-индийского совместного предприятия по выпуску АК-103.

Индийское министерство обороны подбирает два типа штурмовых винтовок: высокоточную штурмовую винтовку с высокой скорострельностью, предназначенную для фронтовых подразделений (включая спецподразделения), и более лёгкую штурмовую винтовку, предназначенная для войск пехоты. AK-103 может соответствовать второму типу требований.