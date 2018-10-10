Виктор Медведчук, последний украинец на Украине
В программе «Право знать!» Дмитрия Куликова от 6 октября выступил Виктор Владимирович Медведчук, особенное лицо в киевском политикуме. С 1997 по 2004 гг., при президенте Кучме, он был во власти на очень высоких должностях, поэтому до сих пор считается политическим тяжеловесом. Потом ушёл в оппозицию, причём в «пророссийскую» (его обвиняют майданные власти). Сам же он считает себя проукраинским политиком, при этом видит будущее Украины не на майдане, а во взаимовыгодном сотрудничестве с Россией. Лидер «Украинского выбора».
После бандеровского госпереворота февраля 2014 года офис его партии в Киеве подвергался нападениям «активистов», то есть наци-боевиков, но устоял. Медведчук, несмотря на травлю в националистической прессе, до сих пор имеет статус «неприкасаемого». Что тому причиной? «Тяжёлый» политический вес, то, что его отец был видным оуновцем, необходимость для Порошенко сохранять лицо перед Европой или его прямые связи с Владимиром Путиным, который приходится ему кумом? Наверное, по совокупности.
С другой стороны, Медведчук не создаёт особых проблем националистической власти, не критикует лично Порошенко, как это позволял себе Саакашвили: он стал своего рода политическим затворником в Киеве, а его «Украинский выбор» — монастырём. Фактически Медведчук остался на позициях, которые занимал при Кучме, и отстаивает до сих пор необходимость «многовекторной» и внеблоковой политики для Украины.
С этих позиций он недвусмысленно выступает против наиболее одиозных законов Рады о запрете русского языка и других, твёрдо заявляет, что «не считает Россию агрессором» и «оккупантом». Доктор юридических наук, он легко доказывает, что всё это – «пропагандистские штампы».
Действительно, социология и статистические данные говорят в пользу Медведчука. Если в 2014 году хорошо относилось к России 45% населения Украины, то в 2018 году – 47%! Товарооборот Украины с Россией, несмотря на значительное падение, остаётся наибольшим в сравнении с другими странами, а товарооборот Украины с Европой остался на уровне 2014 года. Европа никак не компенсировала Украине потери на российском рынке. Торговые отношения с США минимальны, американцы ограничиваются поставками оружия своему украинскому военному плацдарму.
Виктор Медведчук и его сторонники предупреждали, что политический раскол Украины, который имел место после обретения независимости, перейдёт в распад страны. «Мы прогнозировали эти последствия – они наступили». По его мнению, Украину нужно было «сшивать» посредством федерализации страны, это апробированный способ в мире, вместо этого её пытаются подчинить целиком различные политические кланы, с запада и востока. И разорвали страну.
Теоретически это верно, на наш взгляд, но теория всегда «суха», а на практике есть политика Госдепа США с его особенными антироссийскими интересами и политические авантюристы и экстремисты. Интересы собственно Украины их не интересуют.
Интересно мнение Виктора Владимировича об основных кандидатах на президентских выборах: Порошенко и Тимошенко. Ряд политических аналитиков записывают его и партию «За жизнь!» в группу поддержки Тимошенко. Он отвечает опять по существу: «Я не знаю, кто из них хуже». Юлия Владимировна, по его мнению, с удовольствием перехватила бы все лозунги Порошенко, но оппозиционный статус не позволяет.
Сегодня много говорят о знаковом вступлении Виктора Медведчука в партию «За жизнь!» Вадима Рабиновича. Если эта партия объединится ещё с «Оппозиционным блоком», то социология обещает им 30-35% голосов на предстоящих выборах. Это блокирующий пакет голосов! Плохо, что штурмовики на улицах этого им совсем не обещают.
Проблема Медведчука и Рабиновича видится в том, что они опирается на социологию, в то время как Порошенко, Тимошенко и прочие – на вооружённые отряды штурмовиков. Нет сегодня у социологии шансов на Украине!
Миссия спецпредставителя США Курта Волкера на Украине, по его мнению, провалилась: он никакой не посредник. С одной стороны – это констатация очевидного, а с другой – достаточно смелое заявление для сегодняшней Украины. Медведчук, выступающий за прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском, конечно, не может приветствовать Волкера, с которым они и не встречались.
Вообще, Виктор Владимирович Медведчук, выполняющий поручения Порошенко по гуманитарным вопросам, имеющий контакты с Владимиром Путиным, не признающий «российскую агрессию» и Курта Волкера и при этом пользующийся иммунитетом от нацистов в Киеве – явление уникальное, со стороны понять его до конца невозможно. Как всё это сегодня возможно в Киеве?
В этом парадокс Виктора Медведчука: украинцы на Украине, выступающие с реалистических и патриотических позиций, находятся в абсолютном меньшинстве, причём со времён президентства Кучмы. В большой политике Медведчук вообще единственный украинец, с ним связаны все политические шансы страны на выживание. Вот такие сегодня эти шансы: Виктор Медведчук.
После бандеровского госпереворота февраля 2014 года офис его партии в Киеве подвергался нападениям «активистов», то есть наци-боевиков, но устоял. Медведчук, несмотря на травлю в националистической прессе, до сих пор имеет статус «неприкасаемого». Что тому причиной? «Тяжёлый» политический вес, то, что его отец был видным оуновцем, необходимость для Порошенко сохранять лицо перед Европой или его прямые связи с Владимиром Путиным, который приходится ему кумом? Наверное, по совокупности.
С другой стороны, Медведчук не создаёт особых проблем националистической власти, не критикует лично Порошенко, как это позволял себе Саакашвили: он стал своего рода политическим затворником в Киеве, а его «Украинский выбор» — монастырём. Фактически Медведчук остался на позициях, которые занимал при Кучме, и отстаивает до сих пор необходимость «многовекторной» и внеблоковой политики для Украины.
С этих позиций он недвусмысленно выступает против наиболее одиозных законов Рады о запрете русского языка и других, твёрдо заявляет, что «не считает Россию агрессором» и «оккупантом». Доктор юридических наук, он легко доказывает, что всё это – «пропагандистские штампы».
Действительно, социология и статистические данные говорят в пользу Медведчука. Если в 2014 году хорошо относилось к России 45% населения Украины, то в 2018 году – 47%! Товарооборот Украины с Россией, несмотря на значительное падение, остаётся наибольшим в сравнении с другими странами, а товарооборот Украины с Европой остался на уровне 2014 года. Европа никак не компенсировала Украине потери на российском рынке. Торговые отношения с США минимальны, американцы ограничиваются поставками оружия своему украинскому военному плацдарму.
Виктор Медведчук и его сторонники предупреждали, что политический раскол Украины, который имел место после обретения независимости, перейдёт в распад страны. «Мы прогнозировали эти последствия – они наступили». По его мнению, Украину нужно было «сшивать» посредством федерализации страны, это апробированный способ в мире, вместо этого её пытаются подчинить целиком различные политические кланы, с запада и востока. И разорвали страну.
Теоретически это верно, на наш взгляд, но теория всегда «суха», а на практике есть политика Госдепа США с его особенными антироссийскими интересами и политические авантюристы и экстремисты. Интересы собственно Украины их не интересуют.
Интересно мнение Виктора Владимировича об основных кандидатах на президентских выборах: Порошенко и Тимошенко. Ряд политических аналитиков записывают его и партию «За жизнь!» в группу поддержки Тимошенко. Он отвечает опять по существу: «Я не знаю, кто из них хуже». Юлия Владимировна, по его мнению, с удовольствием перехватила бы все лозунги Порошенко, но оппозиционный статус не позволяет.
Сегодня много говорят о знаковом вступлении Виктора Медведчука в партию «За жизнь!» Вадима Рабиновича. Если эта партия объединится ещё с «Оппозиционным блоком», то социология обещает им 30-35% голосов на предстоящих выборах. Это блокирующий пакет голосов! Плохо, что штурмовики на улицах этого им совсем не обещают.
Проблема Медведчука и Рабиновича видится в том, что они опирается на социологию, в то время как Порошенко, Тимошенко и прочие – на вооружённые отряды штурмовиков. Нет сегодня у социологии шансов на Украине!
Миссия спецпредставителя США Курта Волкера на Украине, по его мнению, провалилась: он никакой не посредник. С одной стороны – это констатация очевидного, а с другой – достаточно смелое заявление для сегодняшней Украины. Медведчук, выступающий за прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском, конечно, не может приветствовать Волкера, с которым они и не встречались.
Вообще, Виктор Владимирович Медведчук, выполняющий поручения Порошенко по гуманитарным вопросам, имеющий контакты с Владимиром Путиным, не признающий «российскую агрессию» и Курта Волкера и при этом пользующийся иммунитетом от нацистов в Киеве – явление уникальное, со стороны понять его до конца невозможно. Как всё это сегодня возможно в Киеве?
В этом парадокс Виктора Медведчука: украинцы на Украине, выступающие с реалистических и патриотических позиций, находятся в абсолютном меньшинстве, причём со времён президентства Кучмы. В большой политике Медведчук вообще единственный украинец, с ним связаны все политические шансы страны на выживание. Вот такие сегодня эти шансы: Виктор Медведчук.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
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