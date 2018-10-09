Новости

В Роскосмосе уточнили дату запуска нового «Метеора-М»

4
Метеорологический спутник «Метеор-М» номер 2.2 будет запущен с космодрома «Восточный» не ранее апреля следующего года, передает РИА Новости сообщение своего источника.

В Роскосмосе уточнили дату запуска нового «Метеора-М»



Предстоящий запуск станет первым с этой стартовой площадки в 2019 году. Спутник выведет на орбиту «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат».

Изначально аппарат планировали запустить в космос до конца года, но из-за неготовности «Метеора» старт перенесли на 2019 год без указания более точных сроков. Сдвиг вправо вызван несвоевременной поставкой комплектующих предприятию-производителю – корпорации ВНИИЭМ.

В сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в следующем году на «Восточном» начинается активная пусковая программа – должно быть выполнено не менее 5 стартов.

Спутник Росгидромета «Метеор-М» предназначен для получения изображений поверхности Земли, облачности, снежного и ледового покрова. Сейчас на орбите функционирует только один подобный аппарат, запущенный в 2014 году. Запуск в конце прошлого года второго спутника закончился аварией.

А на Байконуре в это время готовится к запуску носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10». Ракета уже установлена на стартовый стол.

Запуск намечен на 11 октября с «Гагаринского старта». На МКС отправятся космонавт Алексей Овчинин и астронавт из США Ник Хейг. Вместо третьего космонавта на станцию полетит контейнер с провиантом весом 62 кг.

В ноябре Овчинину и находящемуся на МКС Сергею Прокопьеву предстоит выйти в открытый космос, чтобы снаружи осмотреть отверстие в девятом «Союзе», из-за которого на станции произошла утечка воздуха. Для этого космонавтам необходимо будет разобрать часть противометеоритной защиты.
Использованы фотографии:
https://smitsmitty.livejournal.com
Мы в Яндекс Дзен
Новая попытка поделить Байконур
Еще один спутник разбился, не выйдя на заданную орбиту
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

4 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти