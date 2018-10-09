В Роскосмосе уточнили дату запуска нового «Метеора-М»
Метеорологический спутник «Метеор-М» номер 2.2 будет запущен с космодрома «Восточный» не ранее апреля следующего года, передает РИА Новости сообщение своего источника.
Предстоящий запуск станет первым с этой стартовой площадки в 2019 году. Спутник выведет на орбиту «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат».
Изначально аппарат планировали запустить в космос до конца года, но из-за неготовности «Метеора» старт перенесли на 2019 год без указания более точных сроков. Сдвиг вправо вызван несвоевременной поставкой комплектующих предприятию-производителю – корпорации ВНИИЭМ.
В сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в следующем году на «Восточном» начинается активная пусковая программа – должно быть выполнено не менее 5 стартов.
Спутник Росгидромета «Метеор-М» предназначен для получения изображений поверхности Земли, облачности, снежного и ледового покрова. Сейчас на орбите функционирует только один подобный аппарат, запущенный в 2014 году. Запуск в конце прошлого года второго спутника закончился аварией.
А на Байконуре в это время готовится к запуску носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10». Ракета уже установлена на стартовый стол.
Запуск намечен на 11 октября с «Гагаринского старта». На МКС отправятся космонавт Алексей Овчинин и астронавт из США Ник Хейг. Вместо третьего космонавта на станцию полетит контейнер с провиантом весом 62 кг.
В ноябре Овчинину и находящемуся на МКС Сергею Прокопьеву предстоит выйти в открытый космос, чтобы снаружи осмотреть отверстие в девятом «Союзе», из-за которого на станции произошла утечка воздуха. Для этого космонавтам необходимо будет разобрать часть противометеоритной защиты.
Предстоящий запуск станет первым с этой стартовой площадки в 2019 году. Спутник выведет на орбиту «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат».
Изначально аппарат планировали запустить в космос до конца года, но из-за неготовности «Метеора» старт перенесли на 2019 год без указания более точных сроков. Сдвиг вправо вызван несвоевременной поставкой комплектующих предприятию-производителю – корпорации ВНИИЭМ.
В сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в следующем году на «Восточном» начинается активная пусковая программа – должно быть выполнено не менее 5 стартов.
Спутник Росгидромета «Метеор-М» предназначен для получения изображений поверхности Земли, облачности, снежного и ледового покрова. Сейчас на орбите функционирует только один подобный аппарат, запущенный в 2014 году. Запуск в конце прошлого года второго спутника закончился аварией.
А на Байконуре в это время готовится к запуску носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10». Ракета уже установлена на стартовый стол.
Запуск намечен на 11 октября с «Гагаринского старта». На МКС отправятся космонавт Алексей Овчинин и астронавт из США Ник Хейг. Вместо третьего космонавта на станцию полетит контейнер с провиантом весом 62 кг.
В ноябре Овчинину и находящемуся на МКС Сергею Прокопьеву предстоит выйти в открытый космос, чтобы снаружи осмотреть отверстие в девятом «Союзе», из-за которого на станции произошла утечка воздуха. Для этого космонавтам необходимо будет разобрать часть противометеоритной защиты.
- Использованы фотографии:
- https://smitsmitty.livejournal.com
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