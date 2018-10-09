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Под Черниговом (Украина) полыхает арсенал ВСУ. Закрыто воздушное пространство

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Срочные сообщения поступают из Черниговской области (Украина). В сообщениях говорится, что на военном складе, расположенном близ города Ичня, прогремел взрыв, и после этого вспыхнул пожар. Информацию подтверждает пресс-служба министерства обороны Украины.

Под Черниговом (Украина) полыхает арсенал ВСУ. Закрыто воздушное пространство



На складах размещались боеприпасы вооружённых сил Украины. По некоторым данным, территория складского комплекса ВСУ составляет около 680 га, из которых примерно 400 га – так называемые технические площади. Это 6-й арсенал ВСУ.

В связи со взрывом и пожаром на военном объекте в Черниговской области введён особый режим. Он распространяется до границы с Россией (с Курской и Брянской областями). Так, от Ични до ближайшей точки границы с Курской областью (по прямой) не более 160 км.

В 20-км радиусе от военного склада, на котором произошёл взрыв, остановлено движение автомобилей и поездов. Закрыто воздушное пространство над Черниговской областью, действуют специальные посты на трёх автодорогах.



По последним сведениям, эвакуированы свыше 10 тысяч человек при населении Ични в 11,5 тысяч жителей. Эвакуация людей проводится и из населённых пунктов Прилукского района.

Из сообщения украинских СМИ:
В 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населённого пункта Ичня Черниговской области произошёл взрыв на технической территории. Масштаб уточняется.


Отмечено, что к настоящему моменту развёрнут штаб ликвидации ЧП. В область прибыл глава украинского правительства Владимир Гройсман.
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