Под Черниговом (Украина) полыхает арсенал ВСУ. Закрыто воздушное пространство

В 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населённого пункта Ичня Черниговской области произошёл взрыв на технической территории. Масштаб уточняется.

Срочные сообщения поступают из Черниговской области (Украина). В сообщениях говорится, что на военном складе, расположенном близ города Ичня, прогремел взрыв, и после этого вспыхнул пожар. Информацию подтверждает пресс-служба министерства обороны Украины.На складах размещались боеприпасы вооружённых сил Украины. По некоторым данным, территория складского комплекса ВСУ составляет около 680 га, из которых примерно 400 га – так называемые технические площади. Это 6-й арсенал ВСУ.В связи со взрывом и пожаром на военном объекте в Черниговской области введён особый режим. Он распространяется до границы с Россией (с Курской и Брянской областями). Так, от Ични до ближайшей точки границы с Курской областью (по прямой) не более 160 км.В 20-км радиусе от военного склада, на котором произошёл взрыв, остановлено движение автомобилей и поездов. Закрыто воздушное пространство над Черниговской областью, действуют специальные посты на трёх автодорогах.По последним сведениям, эвакуированы свыше 10 тысяч человек при населении Ични в 11,5 тысяч жителей. Эвакуация людей проводится и из населённых пунктов Прилукского района.Из сообщения украинских СМИ:Отмечено, что к настоящему моменту развёрнут штаб ликвидации ЧП. В область прибыл глава украинского правительства Владимир Гройсман.