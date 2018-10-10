Боевые ружья ЮАР
Современные образцы ручного огнестрельного оружия очень редко могут похвастаться чем-то принципиально новым в своей конструкции, в основном это однотипная продукции, характеристики которой разнятся только из-за качества производства при использовании одинаковых боеприпасов. Разумеется, никто не будет спорить с тем, что пик разнообразия идей в ручном огнестрельном оружии приходится на первую половину двадцатого века, но оружейники даже сейчас радуют интересными решениями, правда, уже совсем редко, и еще реже эти идеи доходят до массового применения.
Несмотря на то, что основные классы ручного огнестрельного оружия уже давно сформировались и оперативно подгоняются под новые требования военных, правоохранительных органов и гражданского рынка, существует еще масса негативных моментов, которые нужно устранить. Это могут быть и общие недостатки для ручного огнестрельного оружия, например, такие как отдача при стрельбе, так и присущие отдельному классу, к примеру, невысокая вместимость магазинов гладкоствольного оружия, без существенного роста габаритов. Как раз последний пример будет касаться описываемых ниже отдельных моделей ружей.
Разумеется, охватить все решения, которые были предложены конструкторами в одной статье нельзя, так как либо это будет очень большая статья, либо слишком сжатая, потому остановимся на трех моделях ружей, которых объединяет страна, где они разрабатывались – ЮАР. Интересны эти модели не только своей родиной, но и тем, что они получили распространение, и идеи, которые были в них применены, легли в основу уже других ружей. Но не будем топтаться на месте, а приступим к знакомству с оружием.
Ружье с барабанным магазином Striker
Первым ружьем, с которого мы начнем знакомство, является ружье Striker. Разработан данный агрегат небезысветным конструктором Хилтоном Уолкером. Работу над своим ружьем, Уолкер начал в 1980-м году, сама идея заключалась в том, чтобы создать идеальное ружье для правоохранительных органов, то есть, изначально оружие не было ориентировано на гражданский рынок, что заметно даже по внешнему виду. Главным недостатком, который был отмечен конструктором для ружей и который им был устранен, являлась малая вместимость магазина оружия. Коробчатые магазины вмещали 6-8 патронов 12-го калибра, чего, по мнению Уолкера, было недостаточно.
Решением данной проблемы конструктор посчитал применение барабанного магазина. Конструкцию самого магазина мы рассмотрим немного ниже, а вот рассмотреть просто с точки зрения практического применения, такое устройство можно уже сейчас. Итак, магазин ружья Уолкера вмещал 12 патронов, при этом имел немалые габариты и так как был металлическим, то и массу.
К плюсам можно отнести то, что владелец такого ружья мог сделать 12 выстрелов с очень высокой скорострельностью, что актуально при атаке толпой зомби в кинофильмах, но никак не при полицейской операции, когда помимо своего оружия, еще можно рассчитывать и на огневую поддержку от своих коллег. Выходит, что необходимость в двенадцати последовательных выстрелах не такая уж и острая. А вот дальше уже начинаются сплошные минусы.
Общая масса и габариты существенно ограничивают в возможности взять несколько дополнительных магазинов для быстрой перезарядки, а снаряжение самого магазина будет занимать достаточно большой промежуток времени. Если брать в расчет массу, габариты и общее количество патронов, то получается что на 2 магазина от ружья Striker приходиться 6-8 коробчатых магазинов. Другими словами, против 24 патронов мы имеем 36 патронов, если брать в расчет 6 магазинов вместимостью по 6 патронов каждый. Навряд ли кто-то будет спорить, что замена коробчатого магазина, при адекватной конструкции оружия занимает очень мало времени, что совершенно не критично, если присутствует поддержка со стороны коллег. Отдельно стоит отметить и то, что для смены магазина в ружье Striker придется выполнить фактически разборку оружия, то есть процесс не самый быстрый, от чего традиционно считается, что магазин неотъемный.
Но при этом нельзя забывать, что помимо этого ружья бывают и двуствольными, а также с трубчатым магазином, перед такими вариантами оружия, разработка Уолкера имеет явное преимущество. Впрочем, к такому сравнению можно придраться, так как есть свои нюансы, которые разберем более подробно при рассмотрении конструкции ружья Striker.
Конструкция ружья Striker
Первый вариант оружия, по сути, представлял собой большой револьвер с ударно-спусковым механизмом двойного действия со скрытым курком. За алюминиевым кожухом скрывался барабан с 12 каморами, в которых размещались патроны, при нажатии на спусковой крючок происходил поворот барабана на 30 градусов и срыв курка. Очевидно, что такая система не могла быть жизнеспособной, так как масса барабана была слишком большой для того чтобы усилие нажатия на спусковой крючок было приемлемым. Из положения нужно было выходить и выходом стало применение пружины, которая взводилась при повороте ключа, расположенного в передней части магазина, уже после того, как оружие было снаряжено патронами.
При нажатии на спусковой крючок, магазин кратковременно освобождался, что приводило к его повороту, параллельно этому происходил взвод курка и его последующий срыв. Однако конструкция оказалась недостаточно надежной, даже небольшой износ деталей приводил к тому, что магазин поворачивался не на 30 градусов, а на 60, а то и на 90, что естественно делало невозможным использования пропущенных в барабане боеприпасов, без дополнительных манипуляций и сводило на нет все преимущество большой вместимости магазина.
Эргономика и удобство эксплуатации
Говоря объективно, назвать ружье Striker самым неудобным будет не совсем корректно, однако и идеальным оно конечно не является. Да, действительно, у данного оружия масса в 4,2 килограмма при стволе длинней 304 миллиметра кажется избыточной, особенно при условии, что оружие хоть и имеет все преимущества самозарядок, но в его конструкции отсутствует подвижный затвор и узел отвода пороховых газов с поршнем, что в теории должно положительно сказаться на весе. Но это скорее вопрос сравнения аналогичных конструкции или сравнения моделей оружия с аналогичными характеристиками.
Единственный существенный недостаток в удобстве эксплуатации, который стоит отметить это процесс перезарядки барабана. Если его не менять на заранее снаряженный, а это, как было отмечено ранее, ведет к частичной разборке оружия, то придется по одной каморе сначала извлекать стреляную гильзу, а потом вставлять в нее новый патрон и так 12 раз. Процесс немного облегчает подпружиненный стержень, размещенный с правой стороны на кожухе ствола, при помощи которого выталкивается стреляная гильза. В довершении процесса перезарядки нужно еще не забыть взвести пружину, которая поворачивает барабан, предварительно его заблокировав. Другими словами, уложиться даже в одну минуту будет очень сложно.
Характеристики ружья Striker
Как уже было сказано выше, со стволом длиной 304 миллиметра масса оружия без патронов составляла 4,2 килограмма. Общая длина ружья с разложенным прикладом составляла792 миллиметра, со сложенным прикладом длина сокращалась до 508 миллиметров. Помимо этого производилась модель с длиной ствола 457 миллиметров. Стоит отдельно отметить, что часто можно встретить информацию о возможности применения данного оружия без ствола. Да, действительно оружие будет работать, даже если полностью демонтировать у него ствол, однако говорить о том, что такое применение будет эффективным как-то глупо.
Итог
Подводя итог миниобзору ружья Striker нельзя не заметить, что это оружие имеет все преимущества самозарядных ружей при аналогичном весе, однако применение барабана расширенной вместимости в данном случае неоправданно в виду не самого быстрого процесса перезарядки. Можно было бы в противовес поставить высокую надежность револьверной системы, однако в данном случае она изменена и сам механизм оказался не самым удачным чтобы говорить о надежности в целом, так что, увы и ах, но назвать это ружъе удачным нельзя.
Несмотря на это, оружие получило хоть и минимальное, но распространение и даже стало известно на территории США, где стало известным под обозначением Streetsweeper. От оригинального Striker это ружье отличается более длинным стволом, а так же двумя запаянными каморами барабана, которые вполне удачно рассверливались даже в домашних условиях, что примечательно, складной приклад оригинальной конструкции был сохранен.
Несмотря на то, что первый блин вышел комом, сама идея была в дальнейшем развита конструктором, так в конце 80-х появилось логическое продолжение усовершенствованное ружье Protecta, конструкция которого стала основой для многих других моделей оружия, но об этом чуть ниже.
Ружье Protecta
Если быть объективным, то человек, далекий от огнестрельного оружия навряд ли отличит Striker от Protecta, и действительно, внешне оружие мало чем изменилось, но все же отличия есть. В первую очередь, нужно обратить внимание на то, что исчез «ключ» при помощи которого поворачивался барабан после снаряжения патронами. С тыльной стороны магазина так же произошли изменения, а именно появилось дополнительно 12 отверстий, меньших по диаметру, чем отверстие для перезарядки. Их появление объясняется необходимостью контролировать количество боеприпасов в барабане. Тут бы поспорить о том насколько сложно считать до 12, но возможность визуально увидеть, сколько патронов осталось, действительно нужна, хотя бы с точки зрения безопасности обращения с оружием. Ведь при разрядке барабана можно просто извлечь боеприпасы до первой пустой каморы, а вот есть ли патроны дальше навряд ли кто-то станет постоянно проверять, а такая вероятность есть.
Несмотря на то, что главным недостатком оружия было фактически отсутствие возможности заменить магазин, этот недостаток не был устранен, хотя кое-что все-таки было доработано, потому рассмотрим более подробно конструкцию ружья.
Конструкция ружья Protecta
В первую очередь разберемся с конструкцией барабана. Коренным образом она не была изменена, в движение барабан все так же приводит сжатая при перезарядке пружина, сам же барабан кратковременно отпускается при нажатии на спусковой крючок. Для предотвращения «проскоков» камор механизм получил более толстые детали, что обеспечила большую рабочую площадь и, как следствие, повысило долговечность механизма. То есть одну проблему решили.
Взвод пружины барабана и его поворот при перезарядке теперь осуществляется не при помощи ключа, расположенного спереди, а при помощи качающегося рычага под стволом, грубо говоря, все это безобразие представляет собой храповой механизм. То есть теперь процедура снаряжения барабана происходит следующим образом, в камору через отверстие в тыльной части защитного кожуха барабана вставляется патрон, рычаг один раз оттягивается, что приводит к повороту барабана, вставляется следующий патрон, опять оттягивание рычага. Вполне закономерным будет вопрос о том, куда делся из процесса перезарядки пункт с извлечением стреляной гильзы, а он в ружье Protecta действительно теперь отсутствует и вот почему.
Для того чтобы процесс перезарядки стал быстрее в оружии появился газоотводный узел, который связан с подпружиненным стержнем для извлечения стреляных гильз. Таким образом, в момент выстрела стержень движется назад, толкаемый пороховыми газами, отведенными из канала ствола, и выбрасывает стреляную гильзу из предыдущей каморы барабана.
Самые внимательные уже заметили, что отверстий с тыльной стороны барабана всего 13 – одно для перезарядки и 12 для контроля количества боеприпасов. Объясняется это тем, что теперь в барабане не 12, а 13 камор, одна из которых не используется. Вернее это даже не камора, а просто неиспользуемое пространство. Необходимо оно по следующей причине. Предположим, что барабан состоит из 12 камор, равномерно расположенных по кругу. При нажатии на спусковой крючок происходит поворот на 30 градусов и напротив окна для выброса стреляных гильз оказывается камора с патроном, при выстреле стержень просто выталкивает еще не израсходованный боеприпас, разрушая его, что явно не совсем удачное решение. Именно по этой причине пришлось добавить еще одну камору, которую не используют.
Есть и еще один нюанс в процессе перезарядки. Поле того как последний патрон будет израсходован, следующего выстрела по понятным причинам не произойдет, а значит последнюю стреляную гильзу придется извлекать по старинке, вручную.
Характеристики ружья Protecta
Масса оружия осталась неизменной 4,2 килограмма при стволе длиной 304 миллиметра. Длина со сложенным прикладом немного сократилась до 500 миллиметров, а вот с разложенным выросла до 900 миллиметров. Так же как и в прошлый раз имеется модель с длиной ствола 457 миллиметров.
Итог
Что мы получили в итоге? А в итоге мы получили ружье с не самой удачной модернизацией револьверной конструкции, с отводом пороховых газов для выбрасывания стреляных гильз, причем процедура оказалась со своими нюансами. Остались нераскрытыми вопросы о том, почему нельзя было отказаться от пружины в конструкции барабана и не завязать его поворот обратно же на отвод пороховых газов? Зачем делать сложно съемный кожух вокруг боковой поверхности барабана, чтобы облегчить процедуру перезарядки? Насколько оправдана эта конструкция в целом, с учетом того что барабан существенно увеличивает толщину оружия, и если все это безобразие уже имеет газоотводный узел, то в чем преимущество перед самозарядными ружьями, питающимися из отъемных двухрядных коробчатых магазинов? В общем, очень много вопросов и ни одного ответа.
Однако, несмотря на это, нельзя не заметить, что конструкция получилась интересная. И пускай в своем оригинальном виде она, скажем так, чтобы никого не обидеть, специфическая, эта конструкция нашла применение в других моделях оружия, правда с доработками. Самым ярким примером тому может быть наш отечественный ручной гранатомет РГ-6, который хот и имеет ряд существенных отличий, но неоспоримо похож самой идеей.
Ружье с двумя трубчатыми магазинами Neostead
Если вы думаете, что предыдущая модель оружия из статьи была оригинальной по своей конструкции и что в ЮАР больше не было конструкторов, которые мыслили нестандартно, то думаете вы неверно. В 1990 году два конструктора Тони Неофит и Уилмор Стэд поставили перед собой задачу, аналогичную то, которой занимался Хилтон Уолкер – создание идеального боевого ружья для полиции и армии. Реализовать задуманное вышло далеко не сразу. Основная концепция была сформирована только к 1993 году, а довести конструкцию до приемлемых показателей по надежности и наладить серийное производство получилось только в начале 2001 года. Упор делался снова на вместимость магазина оружия, и снова реализация оказалась достаточно оригинальной, но обо всем по порядку.
Внешний вид и эргономика ружья Neostead
Внешний вид оружия получился действительно весьма необычным, напоминающим скорее что-то из голливудских фантастических фильмов, тем не менее, оружие получило неплохое распространение, в том числе и на гражданском рынке, во многом благодаря стараниям компании Truvelo Armory. Главная особенность ружья Neostead, которая и делает внешний вид оружия не совсем обычным, заключается в компоновке. Мало того, само оружие выполнено в компоновке буллпап, что делает его весьма компактным при сохранении нормальной длины ствола, так еще и питание боеприпасами реализовано по очень интересной схеме.
Питается ружье Neostead из двух трубчатых магазинов, которые расположены над стволом оружия. Эта особенность создает впечатление, что перед нами двуствольное ружье, к которому зачем-то приделали трубчатый магазин. Так как магазина два, то конструкторам пришлось решать вопрос с реализацией питания как из одного магазина, так и из другого, что сделано простейшим образом, при помощи переключателя, расположенного перед спусковым крючком. Именно этим переключателем стрелок выбирает из какого магазина будет дослан следующий патрон при перезарядке.
Такая особенность конструкции часто позиционируется как главный «плюс» ружья и действительно, возможность выбора типа боеприпаса кажется весьма полезной причем как для полиции, так и для гражданского рынка. Ну а выбор может быть самый разнообразный, от «резиновая пуля/дробовой заряд» до «пулевой патрон/дробь». Расположение переключателя кажется так же весьма удобным, так как, во-первых, его положение можно легко контролировать тактильно, а во-вторых, переключение осуществляется без ненужных пассов руками, что особенно важно для боевого оружия. Остается вопрос надежности работы данного механизма, но этот момент разберем более подробно в описании конструкции ружья.
Как несложно догадаться по внешнему виду оружия, ружье Neostead несамозарядное, то есть перезарядка осуществляется вручную при продольном движении цевья вперед-назад. Прицельные приспособления расположены на стойке, которая также является ручкой для переноски. Расстояние между целиком и мушкой минимальное, обусловлено габаритами ручки. Для гражданского рынка такие прицельные приспособления навряд ли будут удовлетворительными, но если рассматривать ружье Neostead как полицейское, то, с учетом предельно коротких дистанций применения, это уже не будет так существенно. В обращении оружие в целом полностью аналогично так называемым помповым ружьям, к коим оно и относится.
Конструкция ружья Neostead
Перейдем к конструкции оружия. Начать нужно с того, что цевье связано со стволом, то есть в процессе перезарядки будет двигаться ствол, а не затвор. При начале движения цевья вперед происходит расцепление затвора и казенной части ствола, после чего в движение приходит ствол оружия. Из патронника извлекается стреляная гильза, удерживаемая выбрасывателем за закраину и, после того как гильза полностью будет извлечена из ствола, подпружиненный отражатель выталкивает ее вниз. После того как место для нового патрона освободилось, из заранее выбранного магазина подается боеприпас. При движении цевья назад, казенная часть накатывается на новый патрон, одновременно выравнивая его в одну ось со стволом и затвором.
Интересной особенностью является то, что подача боеприпаса из магазина никак не связана с движением цевья. Однако нужно учитывать, что выбор, из какого магазина будет производиться питание, нужно сделать до начала перезарядки, так как после экстракции стреляной гильзы, место будет занято патроном из той трубки, которая была выбрана ранее. В случае же если в одном из магазинов кончились патроны, то переключиться на второй магазин можно в любом положении цевья.
Снаряжение магазинов производиться путем их открытия при подъеме тыльной стороны трубок вверх, для чего нужно нажать на фиксирующий рычаг в верхней части оружия.
Собственно это все описание устройства конструкции ружья. Если быть объективным, то оно ничем не отличается от того что предложил некогда Кристофер Спенсор, за исключением того, что механизм подачи нового боеприпаса поворотный, для возможности питания из двух магазинов.
Характеристики ружья Neostead
Благодаря тому, что в ружье Neostead использована компоновка буллпап, получилось использовать ствол длиной 571 миллиметр, при этом сохранив более чем компактные общие габариты – 686 миллиметров. Вместимость каждой трубки-магазина равна 6 патронам, то есть общая вместимость 12 патронов, при этом еще один боеприпас можно разместить в патроннике. Калибр, как не сложно догадаться, двенадцатый, длина патронника 70 миллиметров. Вес оружия без патронов равен 3,9 килограмма, что в сумме с расположенной фактически по центру рукоятью для удержания, делает ружье весьма удобным.
Положительные и отрицательные качества ружья Neostead
Главным плюсом оружия, который отмечает производитель, является два магазина с общей вместимостью 12 патронов, и, с учетом общих небольших габаритов, с этим сложно не согласиться. Общая простота конструкции положительно сказывается на надежности, хотя много будет зависеть от гильзы в основе боеприпаса. На мой взгляд, главным положительным качеством оружия является возможность выбора боеприпаса, хоть этот выбор и ограничен только двумя вариантами, в большинстве случаев этого более чем достаточно. Выбор между летальным и нелетальным типом патрона для правоохранительных органов действительно вещь необходимая, но нужно учитывать, что при таком выборе существует риск ошибки, которая может привести к плачевным последствиям. Для гражданского рынка возможность выбрать тип боеприпаса тоже вещь полезная, причем и для охоты и в случае использования ружья для защиты, но, обратно же, нужно помнить в каком магазине какой тип боеприпаса.
К недостаткам оружия можно отнести разве, что прицельные приспособления, которые расположены слишком близко друг к другу. Но нужно учитывать, что такой класс оружия как ружье не относится к дальнобойному, а если еще брать во внимание то, что оружие рассчитано на применение на очень коротких дистанциях, то на этот недостаток можно закрыть глаза.
Вообще нельзя не заметить, что продолжительное время между разработкой общей концепции и первым серийным образцом не было потрачено впустую. Достаточно обратить внимание хотя бы на то, что в ружье отсутствуют какие-либо выступающие детали, которые могут зацепиться за одежду или препятствовать маневрированию стрелка с оружием. Да и при более детальном изучении приходит понимание, что необычный внешний вид ружья обусловлен не стремлением сделать что-то необычное и броское, а результат долгой и вдумчивой работы над поставленной задачей.
Итог
Подводя итог написанному выше, нужно отметить, что среди всех боевых ружей из ЮАР, данный образец можно считать одним из лучших по совокупности характеристик и удобству эксплуатации. Нельзя так же не отметить, что конструкция получила дальнейшее развитие. Так уже несколько лет производится и продается самозарядное ружье компании Kel-Tec – KGS. Главная особенность этого оружия в питании из двух коробчатых магазинов расположенных под стволом, кроме того оружие уже стало самозарядным. Впрочем, нужно отметить, что владельцы часто жалуются на капризность этого ружья к боеприпасу и частые задержки, связанные с утыканием патрона, но это уже совсем другая история.
Ружье-пистолет MAG-7
Данная модель оружия известна в широких массах, но не из-за своих высоких боевых качеств, а из-за широкого применения в кинематографе и компьютерных играх, где характеристики сильно завышены и отличны от реальных. Вообще, на мой скромный взгляд, со совокупности своих характеристик и удобству эксплуатации ружья MAG-7 можно смело называть одним из худших боевых ружей, причем не только в ЮАР, но и вообще вреди всего безобразия, которое когда-либо попало в серийное производство. Чуть ниже этакая низкая оценка будет раскрыта более подробно, пока же попробуем понять, каким образом это оружие вообще появилось.
Своим появлением оружие обязано конструкторам компании Techno Arms Pty. Задача перед конструкторами ставилась все та же, что ставили перед собой оружейники, разрабатывавшие ружья, описанные выше – создание идеального боевого ружья. В первую очередь усилия были направлены на сокращения габаритов оружия, так как помповые ружья были достаточно громоздкие для свободного маневрирования стрелка в стесненных условиях. Отдельно отмечалось, что магазин оружии должен быть достаточно емким, но как мы можем наблюдать сейчас, что-то с этим пошло не так. Так или иначе, но за два года работа над проектом была закончена и ружье поступило в продажу в 1995 году.
Эргономика и внешний вид ружья MAG-7
По поводу внешнего вида ружья MAG-7 существует множество мнений, кому-то он нравиться, у кого-то не вызывает особых восторгов, лично мне данный образец напоминает чем-то израильский Узи, что добавляет диссонанса – ружье в форм-факторе пистолета-пулемета. Но внешний вид хоть и важен, но он никак не определяет характеристики оружия, а вот эргономика уже может существенно сказаться на результативности применения ружья.
Начать нужно с самого очевидного и бросающегося в глаза недостатка – рукояти для удержания. Как можно наблюдать, желание впихнуть невпихуемое возникает у людей не только при сборе чемоданов. Конструкторы попытались разместить магазин оружия в рукояти для удержания, аналогично пистолетам и пистолетам-пулеметам. Очевидно, что такое решение было продиктовано желанием сократить габариты ружья, и они действительно незначительно сократились благодаря этому. Но возникла другая проблема, длина гильзы патрона 12-го калибра составляет 70 или 76 миллиметров, добавим к этому габариты магазина, плюс габариты самой рукояти для удержания и получим далеко не самую эргономичную рукоять, которую смогут обхватить единицы. Нужно заметить, что и отечественные конструкторы пытались провернуть нечто подобное, как пример можно назвать малогабаритный автомат АО-27, где магазин использовался как рукоять для удержания. Только нужно учитывать, что это был скорее эксперимент и в серийное производство оружие не пошло, плюс ко всему, у отечественных конструкторов было больше пространство для мневра благодаря форме патрона 5,45х39, который можно было повернуть под достаточно большим углом в магазине для сокращения его ширины. Впрочем, существенного результата это не дало… Но вернемся к ружью MAG-7.
Итак, магазин решено было размещать в рукояти, что делало рукоять совершенно неудобной для удержания. Форма, габариты и материал боеприпасов не позволяли расположить их под значительных углом по отношению к стволу, да и в целом это не возымело бы должного эффекта. Решение было найдено самое неожиданное, но самое простое – было решено сократить длину гильзы, что и было сделано. То есть, ружье MAG-7 для питания требует специальных боеприпасов с длиной гильзы 60 миллиметров, что все равно не сделало ружье удобным для удержания, но хотя бы сделало это самое удержание возможным.
С левой стороны оружия расположен переключатель предохранителя, который может показаться удобным для переключения большим пальцем удерживающей руки. На самом деле переключение большим пальцем будет возможно только том случае, если размер ладони стрелка будет в полтора раза больше размеров ладони нормального человека, что конечно встречается, но редко.
Перезарядка осуществляется при помощи подвижного цевья, которое открывает затвор при движении назад.
Отдельно нужно упомянуть, что для тех стран, где MAG-7 не вписывалось в жесткие требования к гражданскому оружию, была разработана версия с длинным стволом и фиксированным прикладом, что делало внешний вид ружья как минимум странным.
Устройство ружья MAG-7
По своему устройству MAG-7 достаточно простое и обычное ружье, в конструкции нет ничего, что могло бы считаться чем-то интересным. По сути, это все то же помповое ружье, питание которого осуществляется не из трубчатого магазина, а из коробчатого. Запирание канала ствола осуществляется при помощи качающегося рычага, входящего в прорезь в ствольной коробке, выброс стреляной гильзы производиться вправо.
Интересным моментом стало то, что вместимость коробчатого магазина составляет всего 5 патронов. Если закрыть глаза на то, что коробчатый магазин достаточно легко и быстро можно сменить, то становиться непонятным, в чем вообще была выгода от применения такой компоновки у ружья. И уж совсем непонятно, почему конструкторы отказались от компоновки буллпап, которая и длину ствола сохранила бы и позволила сделать оружие компактным, не говоря уже об удобной рукояти для удержания.
Характеристики ружья MAG-7
Несмотря на то, что конструкторы стремилимь сделать оружие компактным, оно таковым вышло условно. При длине ствола в 320 миллиметров, общая длина ружья составляет 550 миллиметров со сложенным прикладом. При этом масса оружия равняется 4 килограммам без боеприпасов. Как уже было сказано выше, питается аппарат из коробчатых магазинов вместимостью 5 патронов 12-го калибра с длиной гильзы 60 миллиметров.
Плюсы и минусы ружья MAG-7
Если быть объективным, то ружье MAG-7 это тот самый редкий случай, когда у оружия нет абсолютно никаких положительных качеств. Зато минусов хватит сразу на десяток моделей. Абсолютно непродуманная конструкция ружья делает его весьма слабопригодным для стрельбы, да возможно внешний вид кому-то может показаться привлекательным и необычным, о вкусах не судят, но удобство применения отсутствует как таковое. Если добавить к этому еще и не самый стандартный патрон, то картина становиться еще более красочной.
Отдельно нужно сказать о надежности. Достаточно часто можно встретить информацию, что патроны утыкаются при подаче. Потребители кивают на производителя, производитель кивает на потребителя, виня в использовании самостоятельно укороченных боеприпасов. То есть знак вопроса еще можно поставить и напротив надежности оружия.
Итог
Несмотря на все написанное выше, это ружье производится и продается с 1995 года до сих пор, есть даже поклонники данного оружия, хотя очевидно, что данная модель, мягко говоря, не самая лучшая. Винить в данном явлении можно кинематограф и компьютерные игры и было бы идеально, если бы MAG-7 получил распространение только там.
На этом обзор боевых ружей ЮАР можно считать завершенным. Интересно то, что из всех трех описанных конструкций удачной оказалась только одна, хотя серийно производились все. В любом случае нужно отметить не самое стандартное мышление конструкторов при создании оружия, а так же то, что им удалось найти возможность не только реализовать свои идеи в металле, но и довести их до серийного производства, хотя, судя по MAG-7, это не всегда хорошо.
Несмотря на то, что основные классы ручного огнестрельного оружия уже давно сформировались и оперативно подгоняются под новые требования военных, правоохранительных органов и гражданского рынка, существует еще масса негативных моментов, которые нужно устранить. Это могут быть и общие недостатки для ручного огнестрельного оружия, например, такие как отдача при стрельбе, так и присущие отдельному классу, к примеру, невысокая вместимость магазинов гладкоствольного оружия, без существенного роста габаритов. Как раз последний пример будет касаться описываемых ниже отдельных моделей ружей.
Разумеется, охватить все решения, которые были предложены конструкторами в одной статье нельзя, так как либо это будет очень большая статья, либо слишком сжатая, потому остановимся на трех моделях ружей, которых объединяет страна, где они разрабатывались – ЮАР. Интересны эти модели не только своей родиной, но и тем, что они получили распространение, и идеи, которые были в них применены, легли в основу уже других ружей. Но не будем топтаться на месте, а приступим к знакомству с оружием.
Ружье с барабанным магазином Striker
Первым ружьем, с которого мы начнем знакомство, является ружье Striker. Разработан данный агрегат небезысветным конструктором Хилтоном Уолкером. Работу над своим ружьем, Уолкер начал в 1980-м году, сама идея заключалась в том, чтобы создать идеальное ружье для правоохранительных органов, то есть, изначально оружие не было ориентировано на гражданский рынок, что заметно даже по внешнему виду. Главным недостатком, который был отмечен конструктором для ружей и который им был устранен, являлась малая вместимость магазина оружия. Коробчатые магазины вмещали 6-8 патронов 12-го калибра, чего, по мнению Уолкера, было недостаточно.
Решением данной проблемы конструктор посчитал применение барабанного магазина. Конструкцию самого магазина мы рассмотрим немного ниже, а вот рассмотреть просто с точки зрения практического применения, такое устройство можно уже сейчас. Итак, магазин ружья Уолкера вмещал 12 патронов, при этом имел немалые габариты и так как был металлическим, то и массу.
К плюсам можно отнести то, что владелец такого ружья мог сделать 12 выстрелов с очень высокой скорострельностью, что актуально при атаке толпой зомби в кинофильмах, но никак не при полицейской операции, когда помимо своего оружия, еще можно рассчитывать и на огневую поддержку от своих коллег. Выходит, что необходимость в двенадцати последовательных выстрелах не такая уж и острая. А вот дальше уже начинаются сплошные минусы.
Общая масса и габариты существенно ограничивают в возможности взять несколько дополнительных магазинов для быстрой перезарядки, а снаряжение самого магазина будет занимать достаточно большой промежуток времени. Если брать в расчет массу, габариты и общее количество патронов, то получается что на 2 магазина от ружья Striker приходиться 6-8 коробчатых магазинов. Другими словами, против 24 патронов мы имеем 36 патронов, если брать в расчет 6 магазинов вместимостью по 6 патронов каждый. Навряд ли кто-то будет спорить, что замена коробчатого магазина, при адекватной конструкции оружия занимает очень мало времени, что совершенно не критично, если присутствует поддержка со стороны коллег. Отдельно стоит отметить и то, что для смены магазина в ружье Striker придется выполнить фактически разборку оружия, то есть процесс не самый быстрый, от чего традиционно считается, что магазин неотъемный.
Но при этом нельзя забывать, что помимо этого ружья бывают и двуствольными, а также с трубчатым магазином, перед такими вариантами оружия, разработка Уолкера имеет явное преимущество. Впрочем, к такому сравнению можно придраться, так как есть свои нюансы, которые разберем более подробно при рассмотрении конструкции ружья Striker.
Конструкция ружья Striker
Первый вариант оружия, по сути, представлял собой большой револьвер с ударно-спусковым механизмом двойного действия со скрытым курком. За алюминиевым кожухом скрывался барабан с 12 каморами, в которых размещались патроны, при нажатии на спусковой крючок происходил поворот барабана на 30 градусов и срыв курка. Очевидно, что такая система не могла быть жизнеспособной, так как масса барабана была слишком большой для того чтобы усилие нажатия на спусковой крючок было приемлемым. Из положения нужно было выходить и выходом стало применение пружины, которая взводилась при повороте ключа, расположенного в передней части магазина, уже после того, как оружие было снаряжено патронами.
При нажатии на спусковой крючок, магазин кратковременно освобождался, что приводило к его повороту, параллельно этому происходил взвод курка и его последующий срыв. Однако конструкция оказалась недостаточно надежной, даже небольшой износ деталей приводил к тому, что магазин поворачивался не на 30 градусов, а на 60, а то и на 90, что естественно делало невозможным использования пропущенных в барабане боеприпасов, без дополнительных манипуляций и сводило на нет все преимущество большой вместимости магазина.
Эргономика и удобство эксплуатации
Говоря объективно, назвать ружье Striker самым неудобным будет не совсем корректно, однако и идеальным оно конечно не является. Да, действительно, у данного оружия масса в 4,2 килограмма при стволе длинней 304 миллиметра кажется избыточной, особенно при условии, что оружие хоть и имеет все преимущества самозарядок, но в его конструкции отсутствует подвижный затвор и узел отвода пороховых газов с поршнем, что в теории должно положительно сказаться на весе. Но это скорее вопрос сравнения аналогичных конструкции или сравнения моделей оружия с аналогичными характеристиками.
Единственный существенный недостаток в удобстве эксплуатации, который стоит отметить это процесс перезарядки барабана. Если его не менять на заранее снаряженный, а это, как было отмечено ранее, ведет к частичной разборке оружия, то придется по одной каморе сначала извлекать стреляную гильзу, а потом вставлять в нее новый патрон и так 12 раз. Процесс немного облегчает подпружиненный стержень, размещенный с правой стороны на кожухе ствола, при помощи которого выталкивается стреляная гильза. В довершении процесса перезарядки нужно еще не забыть взвести пружину, которая поворачивает барабан, предварительно его заблокировав. Другими словами, уложиться даже в одну минуту будет очень сложно.
Характеристики ружья Striker
Как уже было сказано выше, со стволом длиной 304 миллиметра масса оружия без патронов составляла 4,2 килограмма. Общая длина ружья с разложенным прикладом составляла792 миллиметра, со сложенным прикладом длина сокращалась до 508 миллиметров. Помимо этого производилась модель с длиной ствола 457 миллиметров. Стоит отдельно отметить, что часто можно встретить информацию о возможности применения данного оружия без ствола. Да, действительно оружие будет работать, даже если полностью демонтировать у него ствол, однако говорить о том, что такое применение будет эффективным как-то глупо.
Итог
Подводя итог миниобзору ружья Striker нельзя не заметить, что это оружие имеет все преимущества самозарядных ружей при аналогичном весе, однако применение барабана расширенной вместимости в данном случае неоправданно в виду не самого быстрого процесса перезарядки. Можно было бы в противовес поставить высокую надежность револьверной системы, однако в данном случае она изменена и сам механизм оказался не самым удачным чтобы говорить о надежности в целом, так что, увы и ах, но назвать это ружъе удачным нельзя.
Несмотря на это, оружие получило хоть и минимальное, но распространение и даже стало известно на территории США, где стало известным под обозначением Streetsweeper. От оригинального Striker это ружье отличается более длинным стволом, а так же двумя запаянными каморами барабана, которые вполне удачно рассверливались даже в домашних условиях, что примечательно, складной приклад оригинальной конструкции был сохранен.
Несмотря на то, что первый блин вышел комом, сама идея была в дальнейшем развита конструктором, так в конце 80-х появилось логическое продолжение усовершенствованное ружье Protecta, конструкция которого стала основой для многих других моделей оружия, но об этом чуть ниже.
Ружье Protecta
Если быть объективным, то человек, далекий от огнестрельного оружия навряд ли отличит Striker от Protecta, и действительно, внешне оружие мало чем изменилось, но все же отличия есть. В первую очередь, нужно обратить внимание на то, что исчез «ключ» при помощи которого поворачивался барабан после снаряжения патронами. С тыльной стороны магазина так же произошли изменения, а именно появилось дополнительно 12 отверстий, меньших по диаметру, чем отверстие для перезарядки. Их появление объясняется необходимостью контролировать количество боеприпасов в барабане. Тут бы поспорить о том насколько сложно считать до 12, но возможность визуально увидеть, сколько патронов осталось, действительно нужна, хотя бы с точки зрения безопасности обращения с оружием. Ведь при разрядке барабана можно просто извлечь боеприпасы до первой пустой каморы, а вот есть ли патроны дальше навряд ли кто-то станет постоянно проверять, а такая вероятность есть.
Несмотря на то, что главным недостатком оружия было фактически отсутствие возможности заменить магазин, этот недостаток не был устранен, хотя кое-что все-таки было доработано, потому рассмотрим более подробно конструкцию ружья.
Конструкция ружья Protecta
В первую очередь разберемся с конструкцией барабана. Коренным образом она не была изменена, в движение барабан все так же приводит сжатая при перезарядке пружина, сам же барабан кратковременно отпускается при нажатии на спусковой крючок. Для предотвращения «проскоков» камор механизм получил более толстые детали, что обеспечила большую рабочую площадь и, как следствие, повысило долговечность механизма. То есть одну проблему решили.
Взвод пружины барабана и его поворот при перезарядке теперь осуществляется не при помощи ключа, расположенного спереди, а при помощи качающегося рычага под стволом, грубо говоря, все это безобразие представляет собой храповой механизм. То есть теперь процедура снаряжения барабана происходит следующим образом, в камору через отверстие в тыльной части защитного кожуха барабана вставляется патрон, рычаг один раз оттягивается, что приводит к повороту барабана, вставляется следующий патрон, опять оттягивание рычага. Вполне закономерным будет вопрос о том, куда делся из процесса перезарядки пункт с извлечением стреляной гильзы, а он в ружье Protecta действительно теперь отсутствует и вот почему.
Для того чтобы процесс перезарядки стал быстрее в оружии появился газоотводный узел, который связан с подпружиненным стержнем для извлечения стреляных гильз. Таким образом, в момент выстрела стержень движется назад, толкаемый пороховыми газами, отведенными из канала ствола, и выбрасывает стреляную гильзу из предыдущей каморы барабана.
Самые внимательные уже заметили, что отверстий с тыльной стороны барабана всего 13 – одно для перезарядки и 12 для контроля количества боеприпасов. Объясняется это тем, что теперь в барабане не 12, а 13 камор, одна из которых не используется. Вернее это даже не камора, а просто неиспользуемое пространство. Необходимо оно по следующей причине. Предположим, что барабан состоит из 12 камор, равномерно расположенных по кругу. При нажатии на спусковой крючок происходит поворот на 30 градусов и напротив окна для выброса стреляных гильз оказывается камора с патроном, при выстреле стержень просто выталкивает еще не израсходованный боеприпас, разрушая его, что явно не совсем удачное решение. Именно по этой причине пришлось добавить еще одну камору, которую не используют.
Есть и еще один нюанс в процессе перезарядки. Поле того как последний патрон будет израсходован, следующего выстрела по понятным причинам не произойдет, а значит последнюю стреляную гильзу придется извлекать по старинке, вручную.
Характеристики ружья Protecta
Масса оружия осталась неизменной 4,2 килограмма при стволе длиной 304 миллиметра. Длина со сложенным прикладом немного сократилась до 500 миллиметров, а вот с разложенным выросла до 900 миллиметров. Так же как и в прошлый раз имеется модель с длиной ствола 457 миллиметров.
Итог
Что мы получили в итоге? А в итоге мы получили ружье с не самой удачной модернизацией револьверной конструкции, с отводом пороховых газов для выбрасывания стреляных гильз, причем процедура оказалась со своими нюансами. Остались нераскрытыми вопросы о том, почему нельзя было отказаться от пружины в конструкции барабана и не завязать его поворот обратно же на отвод пороховых газов? Зачем делать сложно съемный кожух вокруг боковой поверхности барабана, чтобы облегчить процедуру перезарядки? Насколько оправдана эта конструкция в целом, с учетом того что барабан существенно увеличивает толщину оружия, и если все это безобразие уже имеет газоотводный узел, то в чем преимущество перед самозарядными ружьями, питающимися из отъемных двухрядных коробчатых магазинов? В общем, очень много вопросов и ни одного ответа.
Однако, несмотря на это, нельзя не заметить, что конструкция получилась интересная. И пускай в своем оригинальном виде она, скажем так, чтобы никого не обидеть, специфическая, эта конструкция нашла применение в других моделях оружия, правда с доработками. Самым ярким примером тому может быть наш отечественный ручной гранатомет РГ-6, который хот и имеет ряд существенных отличий, но неоспоримо похож самой идеей.
Ружье с двумя трубчатыми магазинами Neostead
Если вы думаете, что предыдущая модель оружия из статьи была оригинальной по своей конструкции и что в ЮАР больше не было конструкторов, которые мыслили нестандартно, то думаете вы неверно. В 1990 году два конструктора Тони Неофит и Уилмор Стэд поставили перед собой задачу, аналогичную то, которой занимался Хилтон Уолкер – создание идеального боевого ружья для полиции и армии. Реализовать задуманное вышло далеко не сразу. Основная концепция была сформирована только к 1993 году, а довести конструкцию до приемлемых показателей по надежности и наладить серийное производство получилось только в начале 2001 года. Упор делался снова на вместимость магазина оружия, и снова реализация оказалась достаточно оригинальной, но обо всем по порядку.
Внешний вид и эргономика ружья Neostead
Внешний вид оружия получился действительно весьма необычным, напоминающим скорее что-то из голливудских фантастических фильмов, тем не менее, оружие получило неплохое распространение, в том числе и на гражданском рынке, во многом благодаря стараниям компании Truvelo Armory. Главная особенность ружья Neostead, которая и делает внешний вид оружия не совсем обычным, заключается в компоновке. Мало того, само оружие выполнено в компоновке буллпап, что делает его весьма компактным при сохранении нормальной длины ствола, так еще и питание боеприпасами реализовано по очень интересной схеме.
Питается ружье Neostead из двух трубчатых магазинов, которые расположены над стволом оружия. Эта особенность создает впечатление, что перед нами двуствольное ружье, к которому зачем-то приделали трубчатый магазин. Так как магазина два, то конструкторам пришлось решать вопрос с реализацией питания как из одного магазина, так и из другого, что сделано простейшим образом, при помощи переключателя, расположенного перед спусковым крючком. Именно этим переключателем стрелок выбирает из какого магазина будет дослан следующий патрон при перезарядке.
Такая особенность конструкции часто позиционируется как главный «плюс» ружья и действительно, возможность выбора типа боеприпаса кажется весьма полезной причем как для полиции, так и для гражданского рынка. Ну а выбор может быть самый разнообразный, от «резиновая пуля/дробовой заряд» до «пулевой патрон/дробь». Расположение переключателя кажется так же весьма удобным, так как, во-первых, его положение можно легко контролировать тактильно, а во-вторых, переключение осуществляется без ненужных пассов руками, что особенно важно для боевого оружия. Остается вопрос надежности работы данного механизма, но этот момент разберем более подробно в описании конструкции ружья.
Как несложно догадаться по внешнему виду оружия, ружье Neostead несамозарядное, то есть перезарядка осуществляется вручную при продольном движении цевья вперед-назад. Прицельные приспособления расположены на стойке, которая также является ручкой для переноски. Расстояние между целиком и мушкой минимальное, обусловлено габаритами ручки. Для гражданского рынка такие прицельные приспособления навряд ли будут удовлетворительными, но если рассматривать ружье Neostead как полицейское, то, с учетом предельно коротких дистанций применения, это уже не будет так существенно. В обращении оружие в целом полностью аналогично так называемым помповым ружьям, к коим оно и относится.
Конструкция ружья Neostead
Перейдем к конструкции оружия. Начать нужно с того, что цевье связано со стволом, то есть в процессе перезарядки будет двигаться ствол, а не затвор. При начале движения цевья вперед происходит расцепление затвора и казенной части ствола, после чего в движение приходит ствол оружия. Из патронника извлекается стреляная гильза, удерживаемая выбрасывателем за закраину и, после того как гильза полностью будет извлечена из ствола, подпружиненный отражатель выталкивает ее вниз. После того как место для нового патрона освободилось, из заранее выбранного магазина подается боеприпас. При движении цевья назад, казенная часть накатывается на новый патрон, одновременно выравнивая его в одну ось со стволом и затвором.
Интересной особенностью является то, что подача боеприпаса из магазина никак не связана с движением цевья. Однако нужно учитывать, что выбор, из какого магазина будет производиться питание, нужно сделать до начала перезарядки, так как после экстракции стреляной гильзы, место будет занято патроном из той трубки, которая была выбрана ранее. В случае же если в одном из магазинов кончились патроны, то переключиться на второй магазин можно в любом положении цевья.
Снаряжение магазинов производиться путем их открытия при подъеме тыльной стороны трубок вверх, для чего нужно нажать на фиксирующий рычаг в верхней части оружия.
Собственно это все описание устройства конструкции ружья. Если быть объективным, то оно ничем не отличается от того что предложил некогда Кристофер Спенсор, за исключением того, что механизм подачи нового боеприпаса поворотный, для возможности питания из двух магазинов.
Характеристики ружья Neostead
Благодаря тому, что в ружье Neostead использована компоновка буллпап, получилось использовать ствол длиной 571 миллиметр, при этом сохранив более чем компактные общие габариты – 686 миллиметров. Вместимость каждой трубки-магазина равна 6 патронам, то есть общая вместимость 12 патронов, при этом еще один боеприпас можно разместить в патроннике. Калибр, как не сложно догадаться, двенадцатый, длина патронника 70 миллиметров. Вес оружия без патронов равен 3,9 килограмма, что в сумме с расположенной фактически по центру рукоятью для удержания, делает ружье весьма удобным.
Положительные и отрицательные качества ружья Neostead
Главным плюсом оружия, который отмечает производитель, является два магазина с общей вместимостью 12 патронов, и, с учетом общих небольших габаритов, с этим сложно не согласиться. Общая простота конструкции положительно сказывается на надежности, хотя много будет зависеть от гильзы в основе боеприпаса. На мой взгляд, главным положительным качеством оружия является возможность выбора боеприпаса, хоть этот выбор и ограничен только двумя вариантами, в большинстве случаев этого более чем достаточно. Выбор между летальным и нелетальным типом патрона для правоохранительных органов действительно вещь необходимая, но нужно учитывать, что при таком выборе существует риск ошибки, которая может привести к плачевным последствиям. Для гражданского рынка возможность выбрать тип боеприпаса тоже вещь полезная, причем и для охоты и в случае использования ружья для защиты, но, обратно же, нужно помнить в каком магазине какой тип боеприпаса.
К недостаткам оружия можно отнести разве, что прицельные приспособления, которые расположены слишком близко друг к другу. Но нужно учитывать, что такой класс оружия как ружье не относится к дальнобойному, а если еще брать во внимание то, что оружие рассчитано на применение на очень коротких дистанциях, то на этот недостаток можно закрыть глаза.
Вообще нельзя не заметить, что продолжительное время между разработкой общей концепции и первым серийным образцом не было потрачено впустую. Достаточно обратить внимание хотя бы на то, что в ружье отсутствуют какие-либо выступающие детали, которые могут зацепиться за одежду или препятствовать маневрированию стрелка с оружием. Да и при более детальном изучении приходит понимание, что необычный внешний вид ружья обусловлен не стремлением сделать что-то необычное и броское, а результат долгой и вдумчивой работы над поставленной задачей.
Итог
Подводя итог написанному выше, нужно отметить, что среди всех боевых ружей из ЮАР, данный образец можно считать одним из лучших по совокупности характеристик и удобству эксплуатации. Нельзя так же не отметить, что конструкция получила дальнейшее развитие. Так уже несколько лет производится и продается самозарядное ружье компании Kel-Tec – KGS. Главная особенность этого оружия в питании из двух коробчатых магазинов расположенных под стволом, кроме того оружие уже стало самозарядным. Впрочем, нужно отметить, что владельцы часто жалуются на капризность этого ружья к боеприпасу и частые задержки, связанные с утыканием патрона, но это уже совсем другая история.
Ружье-пистолет MAG-7
Данная модель оружия известна в широких массах, но не из-за своих высоких боевых качеств, а из-за широкого применения в кинематографе и компьютерных играх, где характеристики сильно завышены и отличны от реальных. Вообще, на мой скромный взгляд, со совокупности своих характеристик и удобству эксплуатации ружья MAG-7 можно смело называть одним из худших боевых ружей, причем не только в ЮАР, но и вообще вреди всего безобразия, которое когда-либо попало в серийное производство. Чуть ниже этакая низкая оценка будет раскрыта более подробно, пока же попробуем понять, каким образом это оружие вообще появилось.
Своим появлением оружие обязано конструкторам компании Techno Arms Pty. Задача перед конструкторами ставилась все та же, что ставили перед собой оружейники, разрабатывавшие ружья, описанные выше – создание идеального боевого ружья. В первую очередь усилия были направлены на сокращения габаритов оружия, так как помповые ружья были достаточно громоздкие для свободного маневрирования стрелка в стесненных условиях. Отдельно отмечалось, что магазин оружии должен быть достаточно емким, но как мы можем наблюдать сейчас, что-то с этим пошло не так. Так или иначе, но за два года работа над проектом была закончена и ружье поступило в продажу в 1995 году.
Эргономика и внешний вид ружья MAG-7
По поводу внешнего вида ружья MAG-7 существует множество мнений, кому-то он нравиться, у кого-то не вызывает особых восторгов, лично мне данный образец напоминает чем-то израильский Узи, что добавляет диссонанса – ружье в форм-факторе пистолета-пулемета. Но внешний вид хоть и важен, но он никак не определяет характеристики оружия, а вот эргономика уже может существенно сказаться на результативности применения ружья.
Начать нужно с самого очевидного и бросающегося в глаза недостатка – рукояти для удержания. Как можно наблюдать, желание впихнуть невпихуемое возникает у людей не только при сборе чемоданов. Конструкторы попытались разместить магазин оружия в рукояти для удержания, аналогично пистолетам и пистолетам-пулеметам. Очевидно, что такое решение было продиктовано желанием сократить габариты ружья, и они действительно незначительно сократились благодаря этому. Но возникла другая проблема, длина гильзы патрона 12-го калибра составляет 70 или 76 миллиметров, добавим к этому габариты магазина, плюс габариты самой рукояти для удержания и получим далеко не самую эргономичную рукоять, которую смогут обхватить единицы. Нужно заметить, что и отечественные конструкторы пытались провернуть нечто подобное, как пример можно назвать малогабаритный автомат АО-27, где магазин использовался как рукоять для удержания. Только нужно учитывать, что это был скорее эксперимент и в серийное производство оружие не пошло, плюс ко всему, у отечественных конструкторов было больше пространство для мневра благодаря форме патрона 5,45х39, который можно было повернуть под достаточно большим углом в магазине для сокращения его ширины. Впрочем, существенного результата это не дало… Но вернемся к ружью MAG-7.
Итак, магазин решено было размещать в рукояти, что делало рукоять совершенно неудобной для удержания. Форма, габариты и материал боеприпасов не позволяли расположить их под значительных углом по отношению к стволу, да и в целом это не возымело бы должного эффекта. Решение было найдено самое неожиданное, но самое простое – было решено сократить длину гильзы, что и было сделано. То есть, ружье MAG-7 для питания требует специальных боеприпасов с длиной гильзы 60 миллиметров, что все равно не сделало ружье удобным для удержания, но хотя бы сделало это самое удержание возможным.
С левой стороны оружия расположен переключатель предохранителя, который может показаться удобным для переключения большим пальцем удерживающей руки. На самом деле переключение большим пальцем будет возможно только том случае, если размер ладони стрелка будет в полтора раза больше размеров ладони нормального человека, что конечно встречается, но редко.
Перезарядка осуществляется при помощи подвижного цевья, которое открывает затвор при движении назад.
Отдельно нужно упомянуть, что для тех стран, где MAG-7 не вписывалось в жесткие требования к гражданскому оружию, была разработана версия с длинным стволом и фиксированным прикладом, что делало внешний вид ружья как минимум странным.
Устройство ружья MAG-7
По своему устройству MAG-7 достаточно простое и обычное ружье, в конструкции нет ничего, что могло бы считаться чем-то интересным. По сути, это все то же помповое ружье, питание которого осуществляется не из трубчатого магазина, а из коробчатого. Запирание канала ствола осуществляется при помощи качающегося рычага, входящего в прорезь в ствольной коробке, выброс стреляной гильзы производиться вправо.
Интересным моментом стало то, что вместимость коробчатого магазина составляет всего 5 патронов. Если закрыть глаза на то, что коробчатый магазин достаточно легко и быстро можно сменить, то становиться непонятным, в чем вообще была выгода от применения такой компоновки у ружья. И уж совсем непонятно, почему конструкторы отказались от компоновки буллпап, которая и длину ствола сохранила бы и позволила сделать оружие компактным, не говоря уже об удобной рукояти для удержания.
Характеристики ружья MAG-7
Несмотря на то, что конструкторы стремилимь сделать оружие компактным, оно таковым вышло условно. При длине ствола в 320 миллиметров, общая длина ружья составляет 550 миллиметров со сложенным прикладом. При этом масса оружия равняется 4 килограммам без боеприпасов. Как уже было сказано выше, питается аппарат из коробчатых магазинов вместимостью 5 патронов 12-го калибра с длиной гильзы 60 миллиметров.
Плюсы и минусы ружья MAG-7
Если быть объективным, то ружье MAG-7 это тот самый редкий случай, когда у оружия нет абсолютно никаких положительных качеств. Зато минусов хватит сразу на десяток моделей. Абсолютно непродуманная конструкция ружья делает его весьма слабопригодным для стрельбы, да возможно внешний вид кому-то может показаться привлекательным и необычным, о вкусах не судят, но удобство применения отсутствует как таковое. Если добавить к этому еще и не самый стандартный патрон, то картина становиться еще более красочной.
Отдельно нужно сказать о надежности. Достаточно часто можно встретить информацию, что патроны утыкаются при подаче. Потребители кивают на производителя, производитель кивает на потребителя, виня в использовании самостоятельно укороченных боеприпасов. То есть знак вопроса еще можно поставить и напротив надежности оружия.
Итог
Несмотря на все написанное выше, это ружье производится и продается с 1995 года до сих пор, есть даже поклонники данного оружия, хотя очевидно, что данная модель, мягко говоря, не самая лучшая. Винить в данном явлении можно кинематограф и компьютерные игры и было бы идеально, если бы MAG-7 получил распространение только там.
На этом обзор боевых ружей ЮАР можно считать завершенным. Интересно то, что из всех трех описанных конструкций удачной оказалась только одна, хотя серийно производились все. В любом случае нужно отметить не самое стандартное мышление конструкторов при создании оружия, а так же то, что им удалось найти возможность не только реализовать свои идеи в металле, но и довести их до серийного производства, хотя, судя по MAG-7, это не всегда хорошо.
- Автор:
- Марк Поддубный
- Использованы фотографии:
- weaponland.ru
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