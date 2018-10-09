Без комментариев: Лондон отказался углубляться в тему кибератак против РФ
Британский МИД отказался прокомментировать недавнее сообщение газеты Sunday Times о готовящейся в Лондоне серии кибератак на жизненно важные объекты в России, передает РИА Новости сообщение представителя российского посольства в Великобритании.
Ранее Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в спецслужбах, сообщила, что в Лондоне рассматривается вариант проведения масштабных кибератак с целью отключения электроснабжения в РФ в случае «агрессии» Москвы, которая намеревается захватить острова у берегов Эстонии.
Газета отметила, что Великобритания не обладает достаточным арсеналом ядерных вооружения для противостояния России, поэтому британское правительство всерьез рассматривает альтернативный ответ – масштабную кибератаку на жизненно важные объекты РФ. В связи с этим Лондон активно развивает наступательный киберпотенциал, который в случае необходимости поможет «отключить свет в Кремле».
Российские дипломаты попросили МИД Британии прокомментировать это сообщение. Форин-офис ответил, но ничего нового не сказал.
В ведомстве подтвердили наличие у Соединенного Королевства наступательного киберпотенциала, но заверили, что его применение будет происходить в строгом соответствии с международным законодательством. Что же касается публикации в Sunday Times, то ее, по мнению МИД Британии, следует рассматривать как «общественную дискуссию», в которую официальный Лондон не вмешивается.
Как отметили в российском посольстве, ответ британского МИД «с новой силой ставит вопрос о том, ка следует рассматривать подобные утечки в СМИ» со ссылками на «высокопоставленных чиновников». Если таких слов произнесено не было или они были «до неузнаваемости» искажены, то правительство должно хоть как-то на это реагировать, хотя бы пояснить мировой общественности, что это обыкновенная фальшивка. Ведь в данном случае речь идет не о свободе слова, а о «явном злоупотреблении свободой слова» в ущерб самой стране и читателю.
Ранее Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в спецслужбах, сообщила, что в Лондоне рассматривается вариант проведения масштабных кибератак с целью отключения электроснабжения в РФ в случае «агрессии» Москвы, которая намеревается захватить острова у берегов Эстонии.
Газета отметила, что Великобритания не обладает достаточным арсеналом ядерных вооружения для противостояния России, поэтому британское правительство всерьез рассматривает альтернативный ответ – масштабную кибератаку на жизненно важные объекты РФ. В связи с этим Лондон активно развивает наступательный киберпотенциал, который в случае необходимости поможет «отключить свет в Кремле».
Российские дипломаты попросили МИД Британии прокомментировать это сообщение. Форин-офис ответил, но ничего нового не сказал.
В ведомстве подтвердили наличие у Соединенного Королевства наступательного киберпотенциала, но заверили, что его применение будет происходить в строгом соответствии с международным законодательством. Что же касается публикации в Sunday Times, то ее, по мнению МИД Британии, следует рассматривать как «общественную дискуссию», в которую официальный Лондон не вмешивается.
Как отметили в российском посольстве, ответ британского МИД «с новой силой ставит вопрос о том, ка следует рассматривать подобные утечки в СМИ» со ссылками на «высокопоставленных чиновников». Если таких слов произнесено не было или они были «до неузнаваемости» искажены, то правительство должно хоть как-то на это реагировать, хотя бы пояснить мировой общественности, что это обыкновенная фальшивка. Ведь в данном случае речь идет не о свободе слова, а о «явном злоупотреблении свободой слова» в ущерб самой стране и читателю.
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