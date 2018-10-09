Япония от Сергея Шойгу узнала о цели российских учений
Проведение военных учений на востоке России направлено исключительно на отработку задач по защите ее территории, приводят Известия заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу на встрече с главой Объединенного штаба ВС Японии Кацутоси Кавано.
Шойгу также выразил сожаление, что на маневрах не присутствовали японские наблюдатели, несмотря на официальное приглашение.
Вместе с тем у российской стороны еще будет возможность продемонстрировать Японии «весь мирный настрой» маневров, направленных на защиту рубежей России, сказал он.
Кроме того, добавил министр, в Москве услышали предложения Токио и не стали задействовать в учении «Восток-2018» территорию Курильских островов.
В Минобороны РФ возлагают большие надежды на переговоры с японской стороной, учитывая, что последний визит главы Объединенного штаба состоялся в 2012 году. Тогда эту должность занимал Сигэру Ивасаки.
В свою очередь Кавано заявил, что также ожидает от переговоров значительного продвижения в вопросах оборонного сотрудничества. Он пояснил, что правительство Японии отказалось направить своих наблюдателей на учение «Восток-2018», поскольку полагало, что оно затронет «северные территории» (южную часть Курильской гряды).
Напомним, РФ и Япония до сих порт не заключили мирного договора по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого остается вопрос о принадлежности ряда островов (Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды), включенных после войны в состав СССР. Сами японцы называют их своими «северными территориями».
Шойгу также выразил сожаление, что на маневрах не присутствовали японские наблюдатели, несмотря на официальное приглашение.
Вместе с тем у российской стороны еще будет возможность продемонстрировать Японии «весь мирный настрой» маневров, направленных на защиту рубежей России, сказал он.
Кроме того, добавил министр, в Москве услышали предложения Токио и не стали задействовать в учении «Восток-2018» территорию Курильских островов.
В Минобороны РФ возлагают большие надежды на переговоры с японской стороной, учитывая, что последний визит главы Объединенного штаба состоялся в 2012 году. Тогда эту должность занимал Сигэру Ивасаки.
В свою очередь Кавано заявил, что также ожидает от переговоров значительного продвижения в вопросах оборонного сотрудничества. Он пояснил, что правительство Японии отказалось направить своих наблюдателей на учение «Восток-2018», поскольку полагало, что оно затронет «северные территории» (южную часть Курильской гряды).
Напомним, РФ и Япония до сих порт не заключили мирного договора по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого остается вопрос о принадлежности ряда островов (Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды), включенных после войны в состав СССР. Сами японцы называют их своими «северными территориями».
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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