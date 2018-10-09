Данные о содержимом складов ВСУ в Ичне. Ракеты "Градов" поливают Черниговщину

Президент вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични на Черниговщине. Правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям.

Президент Украины Пётр Порошенко собрал срочное совещание высокопоставленных силовиков, включая офицеров Генштаба ВСУ, министра обороны, а также представителей Службы национальной безопасности и обороны в связи с происшествием на очередном арсенале вооружённых сил страны. Напомним, что первый взрыв на 6-м арсенале близ населённого пункта Ичня прогремел примерно в половине четвёртого утра по местному времени. После этого вспыхнул пожар, было перекрыто движение на трёх автодорогах, на железной дороге в Черниговской области. Также власти в срочном порядке закрыли воздушное пространство в радиусе 30 км.Для справки: 6-й арсенал ВСУ в/ч А-1479 расположен в посёлке Дружба (Ичнянский район Черниговщины).Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко пишет в Фейсбуке:К этому моменту эвакуировано уже более 11 тысяч местных жителей. Их размещают вне 30-километровой зоны. Используются гостиницы и спортзалы местных учебных заведений.Украинские СМИ публикуют информацию о том, какие именно боеприпасы и вооружения находились на складах в посёлке Дружба. Ссылаясь на сообщения местных жителей, сообщается, что на складе в числе прочего хранились боеприпасы к РСЗО «Град». Разлёт осколков на данный момент превышает 30 км. Сообщается о том, что ударной волной выбило окна вместе с рамами в ближайших к арсеналу деревнях.В открытых источниках представлена информация о том, что на арсенале в/ч А-1479 находилось не менее 130 тыс. тонн боеприпасов широкого спектра номенклатуры: от патронов к стрелковому оружию до ракет.На этом фоне украинские порталы опубликовали заявление о том, что якобы DDoS-атаке подвергся сайт министерства обороны Украины. На самом деле, сайт МОУ работает в штатном режиме (на эту минуту).В комментариях украинских пользователей в СМИ Украины высказывается возмущение тем фактом, что это уже пятый по счёту арсенал ВСУ, на котором за последнее время взрываются тысячи тонн боеприпасов. Слышны призывы к отправке главы Минобороны страны Степана Полторака в отставку и к скорейшему принятию мер по изменениям в системе охраны и обеспечения безопасность на военных объектах, включая склады ВСУ.О жертвах на этот час не сообщается.