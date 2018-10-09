Ну, база - не база, а представительство будет. Россия подпишет договор с ЦАР
Россия готова предложить Центральноафриканской Республике создание на ее территории российского представительства при министерстве национальной обороны ЦАР с целью оказания помощи в восстановлении армии этой африканской страны. Проект соглашения разработан Минобороны России совместно с российским МИДом и предполагает подписание договора между правительствами двух стран. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, российское Минобороны создаст на территории ЦАР свое представительство при министерстве национальной обороны страны, в задачи которого будет входить решение вопросов военного и военно-технического сотрудничества, обучение российскими специалистами военных ЦАР эксплуатации, ремонту и применению поставляемыми ей техники и вооружения, а также восстановление армии республики.
Представительство будет создано со штатом всего пять человек, в него будут входить: руководитель и его зам, помощник руководителя по контрактной работе, старший офицер и референт-переводчик. Сотрудники представительства и члены их семей будут находиться под юрисдикцией России. Содержание представительства полностью ляжет на российскую сторону. Сотрудники не будут участвовать в боевых действиях, их задача только обучение.
Соглашение уже одобрено правительством и предполагается, что дальнейшие переговоры от имени России будет вести Минобороны РФ, на что военному ведомству даны широкие полномочия.
Согласно документу, российское Минобороны создаст на территории ЦАР свое представительство при министерстве национальной обороны страны, в задачи которого будет входить решение вопросов военного и военно-технического сотрудничества, обучение российскими специалистами военных ЦАР эксплуатации, ремонту и применению поставляемыми ей техники и вооружения, а также восстановление армии республики.
Представительство будет создано со штатом всего пять человек, в него будут входить: руководитель и его зам, помощник руководителя по контрактной работе, старший офицер и референт-переводчик. Сотрудники представительства и члены их семей будут находиться под юрисдикцией России. Содержание представительства полностью ляжет на российскую сторону. Сотрудники не будут участвовать в боевых действиях, их задача только обучение.
Соглашение уже одобрено правительством и предполагается, что дальнейшие переговоры от имени России будет вести Минобороны РФ, на что военному ведомству даны широкие полномочия.
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- Минобороны РФ
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