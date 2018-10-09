Ну, база - не база, а представительство будет. Россия подпишет договор с ЦАР

Россия готова предложить Центральноафриканской Республике создание на ее территории российского представительства при министерстве национальной обороны ЦАР с целью оказания помощи в восстановлении армии этой африканской страны. Проект соглашения разработан Минобороны России совместно с российским МИДом и предполагает подписание договора между правительствами двух стран. Документ опубликован на портале правовой информации.Согласно документу, российское Минобороны создаст на территории ЦАР свое представительство при министерстве национальной обороны страны, в задачи которого будет входить решение вопросов военного и военно-технического сотрудничества, обучение российскими специалистами военных ЦАР эксплуатации, ремонту и применению поставляемыми ей техники и вооружения, а также восстановление армии республики.Представительство будет создано со штатом всего пять человек, в него будут входить: руководитель и его зам, помощник руководителя по контрактной работе, старший офицер и референт-переводчик. Сотрудники представительства и члены их семей будут находиться под юрисдикцией России. Содержание представительства полностью ляжет на российскую сторону. Сотрудники не будут участвовать в боевых действиях, их задача только обучение.Соглашение уже одобрено правительством и предполагается, что дальнейшие переговоры от имени России будет вести Минобороны РФ, на что военному ведомству даны широкие полномочия.