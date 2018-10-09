Деньги на ветер? В РФ свернули проект беспилотника «Альтаир»
Минобороны прекратило разработку самого большого БЛА «Альтаир», сообщает газета Ведомости со ссылкой на источники в российском ОПК и в военном ведомстве.
По данным газеты, на создание беспилотника большой высоты и продолжительности полета класса HALE было потрачено более 3 млрд. рублей. Работы над его созданием с переменным успехом велись в казанском ОКБ Симонова уже около 7 лет. За это время было построено 3 прототипа. Дело уже дошло до стадии летных испытаний. Более подробно об этом Военное обозрение писало в сентябре.
При этом, по словам военного источника, задел не должен пропасть – проект будет передан Уральскому заводу (УЗГА), где в настоящее время производится БЛА «Форпост» – версия израильского беспилотника Searcher.
Как отметил собеседник, прекращение разработки в ОКБ Симонова говорит о серьезных претензиях оборонного ведомства к этому предприятию, несмотря на сообщения о достигнутых успехах.
В апреле Лента.ру писала об аресте гендиректора ОКБ Симонова Александра Гомзина, который обвинялся в использовании субсидий Минпромторга (предоставлены в 2014 году) на цели, «не соответствующие условиям их получения». Однако позднее Гомзин был освобожден и вернулся к своим обязанностям гендиректора.
Напомним, разведывательно-ударный БЛА «Альтаир» имеет вес около 3 тонн и взлетную массу 5 тонн. Его практический потолок – 12 тыс. метров, скорость – до 250 км/час, дальность полета – 10 тыс. км, продолжительность полета – 48 часов.
Первый прототип беспилотника поднялся в воздух в 2016 году, второй – в мае 2017 года. Зимой текущего года проведено летное испытание третьего прототипа.
По данным газеты, на создание беспилотника большой высоты и продолжительности полета класса HALE было потрачено более 3 млрд. рублей. Работы над его созданием с переменным успехом велись в казанском ОКБ Симонова уже около 7 лет. За это время было построено 3 прототипа. Дело уже дошло до стадии летных испытаний. Более подробно об этом Военное обозрение писало в сентябре.
При этом, по словам военного источника, задел не должен пропасть – проект будет передан Уральскому заводу (УЗГА), где в настоящее время производится БЛА «Форпост» – версия израильского беспилотника Searcher.
Как отметил собеседник, прекращение разработки в ОКБ Симонова говорит о серьезных претензиях оборонного ведомства к этому предприятию, несмотря на сообщения о достигнутых успехах.
В апреле Лента.ру писала об аресте гендиректора ОКБ Симонова Александра Гомзина, который обвинялся в использовании субсидий Минпромторга (предоставлены в 2014 году) на цели, «не соответствующие условиям их получения». Однако позднее Гомзин был освобожден и вернулся к своим обязанностям гендиректора.
Напомним, разведывательно-ударный БЛА «Альтаир» имеет вес около 3 тонн и взлетную массу 5 тонн. Его практический потолок – 12 тыс. метров, скорость – до 250 км/час, дальность полета – 10 тыс. км, продолжительность полета – 48 часов.
Первый прототип беспилотника поднялся в воздух в 2016 году, второй – в мае 2017 года. Зимой текущего года проведено летное испытание третьего прототипа.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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