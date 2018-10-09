Москва, Муженко или диверсия? В Киеве ищут виновных в пожаре на складах

Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия-Москва-Кремль

То, чего так долго ждали в России, наконец-то случилось. На Украине обвинили Россию в поджоге военных складов. Именно такое мнение высказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который на своей странице в Facebook написал, что за пожарами на военных складах в стране стоит Москва.Омелян считает, что за всеми событиями последних лет в мире стоит Москва, о чем он "мудро" поведал своим подписчикам:Между тем, член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза во вторник заявил, что в пожарах виноват начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, который должен отвечать за противопожарную и общую безопасность на военных складах. Береза призвал Порошенко отправить Муженко в отставку, а на его место назначить "молодого офицера".В самом же Генштабе Украины считают, что причиной пожаров на шестом арсенале складов с боеприпасами в Черниговской области является диверсия. Об этом заявил замначальника генштаба ВСУ Родион Тимошенко, который пояснил свою позицию тем, что в начале пожара якобы прозвучало несколько взрывов через различные интервалы времени.Такой же версии придерживаются в Службе безопасности Украины, где заявили, что на данный момент отрабатывают несколько версий случившегося, но считают приоритетной версию с диверсией.