Польша пересчитает и потребует. Будет ли Берлин выплачивать новые репарации?

Польша намерена пересчитать понесенные потери во время Второй мировой войны, чтобы предъявить Германии новые претензии по репарациям. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуша Мулярчика.Как заявил Мулярчик, работы по подсчетам военных потерь Польши во Второй мировой войне не прекращаются. По старому отчету еще 1947 года потери Польши были оценены почти в 50 млрд. долларов, что на сегодняшний день составляет около 850 млрд. долларов, но это старые цифры, они не верны. Согласно новым подсчетам, суммы репараций Германии Польше возрастет многократно. "Германия в этом вопросе 70 лет прятала голову в песок", сообщил Мулярчик, пора решить этот вопрос окончательно.Ранее в Польше заявляли, что страна имеет право на репарации от Германии на сумму 48,8 млрд. долларов по подсчету 1947 года, так как эти репарации должны "стать напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". В Германии вопрос репараций считают закрытым окончательно и возвращаться к нему не собираются, тем более, что Варшава получила репарации из доли СССР по итогам Потсдамской конференции.