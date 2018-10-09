Лающие собаки, или зачем Западу нужен «особый статус Донбасса»

Лай может и должен продолжаться, а вот кусаться пока запрещено,

Киев продлил до конца 2019 года закон об особом статусе Донбасса, давая понять таким образом, что не желает слышать самопровозглашенные республики, пишет германская газета Junge Welt Автор материала подчеркивает, что особый статус – это чистой воды фикция. Как поясняли в Киеве, он будет установлен после региональных выборов, который пройдут по украинским законам. Но в реальности это станет концов для ЖНР и ЛНР.По его мнению, проблема в том, что закон лишь формально опирается на минские договоренности, которые требуют от Киева отвода тяжелых вооружений, амнистии и других «поблажек» для жителей Донбасса. Однако украинские власти не хотят даже слышать об этом, и в этом их активно поддерживает Запад, в том числе США.Газета отмечает, что если бы закон об особом статусе не продлили, то это бы означало, что Киев «плюет» на Минский процесс и подрывает реализации достигнутых соглашений. Тогда на первый план вышел бы военный сценарий решения проблемы, хотя победа в войне украинских войск вовсе даже не очевидна, добавляет издание.Но война не очень выгодна «западным партнерам», которые предпочитают удерживать ситуацию в подвешенном состоянии, чтобы на границе с РФ оставалась «рана», продолжающая съедать ресурсы.При этом Вашингтон поощряет возрождение на Украине крайнего национализма. Американцы даже не стали возражать против введения в армии «фашистского» приветствия («Слава Украине!» – «Героям слава!»).Автор называет возвращение фашистского приветствия «сосиской для национализма», который в настоящее время лакомится американский «цепной пес».заключает издание.