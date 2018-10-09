Подозреваемым в убийстве известной болгарской журналистки назван украинец

Действия преступника сложно оценить иначе, как настоящее зверство. Такого жестокого убийства в нашей стране не было давно.

Болгарское министерство внутренних дел через пресс-службу сообщает о задержании подозреваемого в зверском убийстве известной в стране тележурналистки Виктории Мариновой. Тело ведущей программы «Detector» нашли неподалёку от берега Дуная – в одном из местных парков (в нескольких десятках метров от теннисных кортов) 6 октября. Полиция сообщила, что 30-летняя Виктория Маринова перед убийством была изнасилована.Это убийство вызвало широкий общественный резонанс ещё и в связи с тем, что убили Викторию Маринову после выхода в эфир выпуска её программы, в котором она сообщила о коррупционных преступлениях. В эфире она рассказала зрителям, что к этим преступлениям могут быть причастны высшие политические руководители страны и представители экономических элит Болгарии. Маринова задалась вопросом о том, почему не все выделяемые средства идут на развитие экономики? В телепрограмме прозвучали комментарии по поводу разворовывания средств фондов, которые должны были пойти на энергетические проекты Болгарии.Сегодня в МВД Болгарии говорят о том, что подозреваемым в зверском убийстве тележурналистки является приезжий из Румынии мужчина - гражданин Украины. Об этом сообщает болгарская служба новостей «24 часа» В других болгарских СМИ говорится, что он выходец с Украины, но с румынским паспортом.На этот момент болгарская полиция осуществляет лабораторную сверку образцов ДНК.Главный прокурор Болгарии:Сегодня в разных городах Болгарии проходят траурные митинги в память об убитой тележурналистке. У неё осталась дочь, которой 7 лет. Люди требуют прозрачного расследования преступления. Граждане считают, что убийство было заказным и носило политический мотив. В полиции утверждают, что отрабатываются все версии, включая версию о личной неприязни убийцы к Виктории.