Пентагон объявил тендер на оружие калибра 6,8 мм
Пентагон объявил конкурс на создание прототипов стрелкового оружия калибра 6,8 мм по программе NGSW (Next Generation Squad Weapons), сообщает bmpd.
Предполагается, что новые автоматические винтовки NGSW-R и ручные пулеметы NGSW-AR заменят в армии 5,56-мм карабины семейства М4 и пулеметы М249.
По условиям конкурса, участвующие в нем фирмы в течение 27 месяцев должны создать и передать на войсковые испытания по 50 прототипов каждого вида, а также по 850 тыс. патронов калибра 6,8 мм.
По данным американских экспертов, новое задание военного ведомства отменят все предыдущие задания по данной теме, выданные отдельным компаниям в рамках программы NGSAR. Шесть предварительных контрактов в июне 2018 года были заключены с компаниями General Dynamics, AAI Corporation, FN America (два контракта), SIG Sauer и PCP Tactical.
До сих пор очень мало данных о патроне калибром 6,8 мм, говорится в материале. Известно, что в прошлом году американская армия завершила программу SAAC (Small Arms Ammunition Configuration), в ходе реализации которой, возможно, и был создан новый боеприпас.
Вместе с тем в задании на разработку оружия по программе NGSW упоминается патрон общего назначения ХМ1186, который должен стать основой для разработки нового патрона. Согласно требованиям заказчика, он должен будет «соответствовать всем требованиям боевой подготовки». Также в конкурсном задании упоминаются учебный патрон ХМ1194 и патрон повышенной баллистики.
Прототип 6,8-мм автоматического оружия LSAT, разработанного AAI по программе NGSAR.
Прототип 6,8-мм автоматического оружия LSAT, разработанного AAI по программе NGSAR.
Предполагается, что новые автоматические винтовки NGSW-R и ручные пулеметы NGSW-AR заменят в армии 5,56-мм карабины семейства М4 и пулеметы М249.
По условиям конкурса, участвующие в нем фирмы в течение 27 месяцев должны создать и передать на войсковые испытания по 50 прототипов каждого вида, а также по 850 тыс. патронов калибра 6,8 мм.
По данным американских экспертов, новое задание военного ведомства отменят все предыдущие задания по данной теме, выданные отдельным компаниям в рамках программы NGSAR. Шесть предварительных контрактов в июне 2018 года были заключены с компаниями General Dynamics, AAI Corporation, FN America (два контракта), SIG Sauer и PCP Tactical.
До сих пор очень мало данных о патроне калибром 6,8 мм, говорится в материале. Известно, что в прошлом году американская армия завершила программу SAAC (Small Arms Ammunition Configuration), в ходе реализации которой, возможно, и был создан новый боеприпас.
Вместе с тем в задании на разработку оружия по программе NGSW упоминается патрон общего назначения ХМ1186, который должен стать основой для разработки нового патрона. Согласно требованиям заказчика, он должен будет «соответствовать всем требованиям боевой подготовки». Также в конкурсном задании упоминаются учебный патрон ХМ1194 и патрон повышенной баллистики.
Прототип 6,8-мм автоматического оружия LSAT, разработанного AAI по программе NGSAR.
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- AAI Corporation
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