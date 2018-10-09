Отсель грозить мы будем русским? ВСУ "отразили атаку" на азовское побережье

Вооруженные силы Украины провели учения на побережье Азовского моря. Главной темой маневров стало отражение высадки десанта с моря, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил Украины в Facebook.Согласно информации, опубликованной пресс-центром ООС, учения проводились по приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, и включали в себя отражение морского десанта на побережье Азовского моря. В маневрах участвовали подразделения Национальной гвардии, пограничники морского отряда, артиллерия, тактическая авиация, инженерные подразделения, а также танковые экипажи из резерва. По замыслу маневров, авиация и артиллерия уничтожили десант при подходах к берегу, а нацгвардия и танковый резерв оттеснили "остатки" нападавших обратно в море.Согласно заявлению пресс-центра, все силы и средства, задействованные в тактических учениях, со своей задачей справились и готовы к "отражению агрессии противника". При этом силы и средства, участвующие в маневрах, не раскрываются.Проведённые маневры по "защите побережья от десанта противника" проводятся не впервые. В конце сентября этого года аналогичные учения сил ООС и сотрудников Госпогранслужбы Украины так же были проведены на побережье Азовского моря и признаны успешными.