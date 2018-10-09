BAE Systems представила обновлённый Challenger. Ответ "Армате"?
Компания BAE Systems представила на видео «полностью обновленный» основной боевой танк Challenger-2 Black Night.
Модернизированный танк, получивший название «Черная ночь» благодаря своей повышенной способности к ночному бою, впервые оборудован двумя независимыми системами ночного видения, позволяя наводчику сосредоточиться на одной цели, в то время как командир имеет возможность идентифицировать другие цели, говорится сообщении.
Но это только одно из множества улучшений, примененных в танке: установлены современные лазерные и ракетные системы защиты, регенеративный источник энергии, использованы новейшие тепловизионные технологии, пишет пресс-служба компании.
Обновлена также система управления огнем и средства связи.
Black Night имеет несколько средств дополнительной защиты, в том числе дымовые гранаты, системами оптико-электронного подавления MUSS и активной защиты Iron Fist. Подобные комплексы установлены на израильских танках Merkava и на российских Т-14 «Армата».
Более подробно о процессе модернизации танка Challenger Военное обозрение рассказывало в своем сентябрьском материале.
По словам специалистов, после модернизации танк стал «выше ростом» благодаря установке нового панорамного командирского прицела типа PASEO. Также отмечается снижение массы машины до 65 тонн (прежняя версия с дополнительными модулями защиты весила около 75 тонн).
Как заявили в компании, большая часть нового оборудования произведена в Великобритании. Однако над обновлением танка работали и зарубежные компании, расположенные в Канаде, Германии и Франции.
По данным пресс-службы, Black Night прослужит в войсках до 2035 года, что соответствует требованиям заказчика.
Модернизированный танк, получивший название «Черная ночь» благодаря своей повышенной способности к ночному бою, впервые оборудован двумя независимыми системами ночного видения, позволяя наводчику сосредоточиться на одной цели, в то время как командир имеет возможность идентифицировать другие цели, говорится сообщении.
Но это только одно из множества улучшений, примененных в танке: установлены современные лазерные и ракетные системы защиты, регенеративный источник энергии, использованы новейшие тепловизионные технологии, пишет пресс-служба компании.
Обновлена также система управления огнем и средства связи.
Black Night имеет несколько средств дополнительной защиты, в том числе дымовые гранаты, системами оптико-электронного подавления MUSS и активной защиты Iron Fist. Подобные комплексы установлены на израильских танках Merkava и на российских Т-14 «Армата».
Более подробно о процессе модернизации танка Challenger Военное обозрение рассказывало в своем сентябрьском материале.
По словам специалистов, после модернизации танк стал «выше ростом» благодаря установке нового панорамного командирского прицела типа PASEO. Также отмечается снижение массы машины до 65 тонн (прежняя версия с дополнительными модулями защиты весила около 75 тонн).
Как заявили в компании, большая часть нового оборудования произведена в Великобритании. Однако над обновлением танка работали и зарубежные компании, расположенные в Канаде, Германии и Франции.
По данным пресс-службы, Black Night прослужит в войсках до 2035 года, что соответствует требованиям заказчика.
- Использованы фотографии:
- Janes.com
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