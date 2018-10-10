Перспективная боевая машина пехоты GDLS Griffin III (США)

Новая башня с 50-мм автоматической пушкой. Орудийная установка демонстрирует углы вертикальной наводки. Фото Shephardmedia.com

Снаряды калибра 20 мм (слева) и 50 мм (справа). На заднем плане - борт БМП с характерной навесной панелью. Фото Shephardmedia.com