Перспективная боевая машина пехоты GDLS Griffin III (США)
Несколько лет назад американская компания General Dynamics Land Systems впервые представила проект легкого танка Griffin, который, как утверждалось, в будущем мог стать основой для новых образцов бронетехники. На днях состоялся первый показ макетного образца давно обещанной боевой машины на базе существующего танка. Новый проект предусматривает строительство боевой машины пехоты с рядом особых возможностей. Эта разработка получила собственное название Griffin III.
Площадкой для первой демонстрации перспективной боевой бронированной машины стала австралийская выставка AUSA-2018. В одном из павильонов выставки, у стенда компании GDLS, был размещен полноразмерный макет перспективной БМП, основанной на уже известной гусеничной платформе. Представленное изделие не является полноценной бронемашиной, однако наглядно демонстрирует все основные положения проекта. С целью прироста основных характеристик в проекте используются некоторые новые решения.
В основе новой боевой машины пехоты лежит уже известное шасси, ранее использованное в проекте легкого танка. При строительстве машины иного класса это шасси претерпевает некоторые изменения, но при этом сохраняет основные свои черты. Так, разные образцы семейства Griffin имеют схожую компоновку с передним расположением моторного отделения и центральным боевым отделением. Кормовой отсек используется в разных целях. В новом проекте Griffin III он отдан под места для десанта.
В проекте боевой машины пехоты уделяется внимание повышению живучести и огневой мощи. Для этого собственная броня машины дополняется некоторыми другими средствами защиты разного рода. Кроме того, используется очевидный, но пока не самый популярный способ повышения огневых характеристик в виде более мощного орудия. В итоге, как полагают авторы проекта, БМП Griffin III имеет определенные преимущества перед существующей техникой и может эффективно решать свои задачи.
Представленный макетный образец боевой машины пехоты в известной мере похож на уже известный легкий танк Griffin. Одновременно с этим у двух образцов имеются серьезные внешние различия. Одна из общих черт двух бронемашин – обводы корпуса шасси. БМП имеет лобовой агрегат с парой наклонных деталей. При этом верхняя лобовая деталь вместе с бортами образует развитые надгусеничные ниши, проходящие по всей длине корпуса. Также сохранена кормовая часть корпуса базового танка, имеющая коробчатую форму.
По известным данным, корпус обеспечивает дифференцированную защиту от различных угроз. Лобовая проекция выдерживает обстрел из малокалиберных артиллерийских систем, с других направлений машина защищена только от пуль стрелкового оружия и осколков. Ранее утверждалось, что легкий танк Griffin имеет определенную защиту от мин. Возможно, такие средства перешли и в новый проект. Значительные объемы передней части корпуса (спереди и у правого борта) занимает моторно-трансмиссионное отделение. Слева от него находится место водителя. Непосредственно за ними расположено боевое отделение, позади которого предусматривается отсек для десанта.
Живучесть бронемашины предлагается улучшать при помощи нескольких особых мер. Так, на броне корпуса и башни следует устанавливать особые панели необычного вида. Их внешняя поверхность поделена на шестиугольники, отличающиеся друг от друга высотой и наклоном поверхности. Вдобавок к этому панель получает камуфляжную окраску. Предполагается, что особая форма внешних панелей сможет дополнительно размыть силуэт машины и затруднит наблюдение за нею. Кроме того, специфическая структура панелей способствует рассеиванию электромагнитного излучения.
На случай, если противник смог найти Griffin III и произвел выстрел, машину предлагается комплектовать комплексом активной защиты Iron Fist Light израильского производства. Радиолокационные станции и пусковые установки этой системы должны монтироваться на разных частях башни.
Новая башня с 50-мм автоматической пушкой. Орудийная установка демонстрирует углы вертикальной наводки. Фото Shephardmedia.com
К сожалению, компания-разработчик пока не уточняет тип и мощность двигателя или двигателей, предлагаемых для использования на новой БМП. В то же время, она утверждает, что нормальная боевая масса этой машины составит 40 т. Из этого можно вывести потребную мощность двигателя. Для получения оптимальных характеристик БМП Griffin III нуждается в моторе мощностью не менее 1000 л.с. Тип трансмиссии тоже не указывался.
В конструкции ходовой части всего семейства Griffin отсутствуют какие-либо серьезные нововведения. Предлагается использование системы с шестью обрезиненными опорными катками на каждом борту, оснащенными торсионной подвеской. Ведущее колесо цевочного зацепления находится в передней части корпуса, направляющее – в корме. Над опорными катками имеется три поддерживающих ролика.
Конструкторы General Dynamics Land Systems учли современные тенденции развития вооружений легкой бронетехники, и потому БМП Griffin III имеет сравнительно мощное оружие. В лобовой амбразуре полноповоротной башни предлагается устанавливать перспективную автоматическую пушку калибром 50 мм, разработанную компанией Northrop Grumman. Наличие такого оружия повышает дальность эффективного огня и фактически позволяет бронемашине атаковать противника, не подвергая себя излишним рискам.
Орудийная установка бронемашины позволяет атаковать разные цели на разных направлениях. Для демонстрации этих возможностей пушку макета подняли едва ли не на 90° – вертикально вверх. Таким образом, Griffin III может бороться как с наземными, так и с воздушными целями.
Дополнительное вооружение, размещенное на башне, является стандартным для современной бронетехники. Griffin III несет спаренный пулемет, дистанционно управляемый модуль с аналогичным оружием, а также два блока дымовых гранатометов. По тем или иным причинам, бронемашина не имеет ракетного вооружения.
Для управления вооружением предлагается использовать современные устройства и компоненты, хорошо зарекомендовавшие себя во всех новых проектах бронетехники разных классов. Так, в непосредственной близости от орудийной установки на башне размещается блок оптико-электронного оборудования, используемый наводчиком. В его состав входят дневная и ночная камера, лазерный дальномер и т.д. Еще один схожий блок располагается на крыше и устанавливается на управляемой опоре. Он выполняет функции панорамного командирского прицела. В обоих случаях сигнал и данные с прицельных устройств выводятся на мониторы автоматизированных рабочих мест.
Средства управления огнем сопряжены с аппаратурой связи. В соответствии с актуальными тенденциями, Griffin III может работать в составе сетецентрических структур, передавая данные о найденных объектах сторонним потребителям или получая от них целеуказание.
Снаряды калибра 20 мм (слева) и 50 мм (справа). На заднем плане - борт БМП с характерной навесной панелью. Фото Shephardmedia.com
По данным компании-разработчика, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования имеет т.н. открытую архитектуру. В его состав можно включать разные приборы того или иного назначения. За счет этого машина на стадии сборки может получать аппаратуру, соответствующую пожеланиям заказчика. Кроме того, облегчается и удешевляется модернизация.
Собственный экипаж боевой машины пехоты Griffin III состоит из трех человек. В передней части корпуса, под собственным люком, располагается механик-водитель. Его рабочее место имеет набор стандартных оптических приборов, но для упрощения вождения также используются несколько видеокамер по периметру корпуса. Командир и наводчик-оператор находятся в башне, доступ в которую обеспечен люками в крыше. Эти члены экипажа должны использовать, в первую очередь, автоматизированные рабочие места с полным набором необходимых устройств.
Griffin III, в отличие от предшественника, может перевозить солдат с вооружением. Объем для их размещения организован в кормовой части корпуса. У бортов кормы расположено по три кресла, благодаря чему БМП может брать на борт до шести десантников. Посадка и высадка осуществляется через кормовую аппарель. Десантное отделение не имеет бортовых амбразур. Стрельба из личного оружия из-под брони не предусматривается.
***
Перспективная боевая машина пехоты GDLS Griffin III пока существует только в виде полноразмерного макета, предназначенного для демонстрации на выставках. Премьерный показ этого изделия состоялся на днях в рамках выставки AUSA-2018. Новая американская разработка ожидаемо привлекла внимание посетителей мероприятия. Возможно, вскоре интерес зарубежных военных из той или иной страны приведет к началу переговоров об условиях будущего контракта.
Компания General Dynamics Land Systems уже определила, кто может стать стартовым заказчиком перспективной БМП. Проект Griffin III был представлен на конкурс Next-Generation Combat Vehicle (NGCV) армии США. Целью программы NGCV является создание перспективной боевой машины легкого или среднего по массе класса, способной заменить некоторые существующие образцы. К примеру, Griffin III может рассматриваться в качестве замены для имеющихся M2 Bradley.
Вместе с GDLS в программе NGCV участвует ряд других компаний, проекты которых представляют не меньший интерес. В ближайшие годы всем им предстоит «сразиться» друг с другом, после чего Пентагон сможет выбрать наиболее удачный образец техники и запустить его серийное производство. Завершение текущей программы запланировано на конец следующего десятилетия. Если проект Griffin III сможет обойти конкурентов, то уже к началу тридцатых годов у армии США будет достаточное количество подобных БМП.
Макет легкого танка Griffin, представленный в 2016 году. Фото Armyrecognition.com
В соответствии с планами Пентагона и компании GDLS, в ближайшее время отдельные компоненты БМП Griffin III должны будут пройти испытания. Так, на следующее лето запланированы тестовые стрельбы с применением перспективной башни и 50-мм орудия. В дальнейшем предполагается построить и испытать полноценный опытный образец бронемашины.
***
Перспективная боевая машина пехоты Griffin III позиционируется как новейшая разработка в своей области, имеющая массу преимуществ перед конкурентами. Действительно, в этом проекте использованы некоторые идеи и решения, пока не получившие широкого распространения в сфере БМП. В то же время, с определенной точки зрения эта бронемашина выглядит очередным образцом своего класса, построенным на основе уже давно опробованных решений и лишь дополненным новыми компонентами.
Нетрудно заметить, что базовая платформа новой БМП, заимствованная у более старого легкого танка, не имеет никаких серьезных нововведений. По своей сути она является очередным вариантом реализации уже известной концепции, позволяющей получить желаемые результаты. Комплекс радиоэлектронного оборудования, включающий развитые оптико-электронные системы и средства связи, тоже строится на основе известных и отработанных идей.
Предложение о применении автоматической пушки увеличенного калибра, в целом, тоже не является новинкой – подобные идеи уже реализуются в других проектах ряда компаний. Тем не менее, и не самая новая идея, воплощенная в виде 50-мм пушки способна серьезно повысить огневую мощь бронемашины. Защита большинства современных БМП и других машин легкого класса рассчитана для противостояния снарядам малокалиберных пушек. Увеличение калибра орудия до 50 мм должно дать серьезный прирост мощи и обеспечить пробитие такого бронирования на всех реальных дальностях.
Определенный интерес представляют оригинальные навесные панели, предназначенные для затруднения визуального и радиолокационного обнаружения бронемашины. Реальные результаты применения таких устройств пока не уточнялись, но есть основания считать, что они способны справляться со своими обязанностями. Кроме того, панели придают машине-носителю особый внешний вид и привлекают внимание посетителей выставки.
В целом, перспективная боевая машина пехоты Griffin III, созданная на основе одноименного легкого танка, представляет собой типичный современный образец своего класса. В связи с этим достаточно трудно предугадать будущее проекта и определить его реальные перспективы. Новая БМП от GDLS имеет преимущества перед конкурентами лишь в области вооружения – однако до конца не ясно, заинтересует ли оно потенциальных заказчиков. Таким образом, Griffin III имеет определенные шансы на победу в конкурсе NGCV, но они не выше, чем у конкурирующих проектов.
Показав полноразмерный макет перспективной боевой машины пехоты, компания General Dynamics Land Systems продемонстрировала свой взгляд на проблемы развития бронетехники для сухопутных войск США, а также подтвердила возможность развития существующего проекта Griffin. Ранее утверждалось, что базовый легкий танк может стать основой для разработки новых образцов иного назначения, и теперь эта информация получила полноценное подтверждение. Впрочем, пока нельзя с уверенностью говорить, что такие возможности проекта найдут применение на практике.
По материалам сайтов:
http://janes.com/
https://shephardmedia.com/
https://breakingdefense.com/
https://defense-update.com/
https://armyrecognition.com/
https://defensemaven.io/
http://gurkhan.blogspot.com/
Площадкой для первой демонстрации перспективной боевой бронированной машины стала австралийская выставка AUSA-2018. В одном из павильонов выставки, у стенда компании GDLS, был размещен полноразмерный макет перспективной БМП, основанной на уже известной гусеничной платформе. Представленное изделие не является полноценной бронемашиной, однако наглядно демонстрирует все основные положения проекта. С целью прироста основных характеристик в проекте используются некоторые новые решения.
В основе новой боевой машины пехоты лежит уже известное шасси, ранее использованное в проекте легкого танка. При строительстве машины иного класса это шасси претерпевает некоторые изменения, но при этом сохраняет основные свои черты. Так, разные образцы семейства Griffin имеют схожую компоновку с передним расположением моторного отделения и центральным боевым отделением. Кормовой отсек используется в разных целях. В новом проекте Griffin III он отдан под места для десанта.
В проекте боевой машины пехоты уделяется внимание повышению живучести и огневой мощи. Для этого собственная броня машины дополняется некоторыми другими средствами защиты разного рода. Кроме того, используется очевидный, но пока не самый популярный способ повышения огневых характеристик в виде более мощного орудия. В итоге, как полагают авторы проекта, БМП Griffin III имеет определенные преимущества перед существующей техникой и может эффективно решать свои задачи.
Представленный макетный образец боевой машины пехоты в известной мере похож на уже известный легкий танк Griffin. Одновременно с этим у двух образцов имеются серьезные внешние различия. Одна из общих черт двух бронемашин – обводы корпуса шасси. БМП имеет лобовой агрегат с парой наклонных деталей. При этом верхняя лобовая деталь вместе с бортами образует развитые надгусеничные ниши, проходящие по всей длине корпуса. Также сохранена кормовая часть корпуса базового танка, имеющая коробчатую форму.
По известным данным, корпус обеспечивает дифференцированную защиту от различных угроз. Лобовая проекция выдерживает обстрел из малокалиберных артиллерийских систем, с других направлений машина защищена только от пуль стрелкового оружия и осколков. Ранее утверждалось, что легкий танк Griffin имеет определенную защиту от мин. Возможно, такие средства перешли и в новый проект. Значительные объемы передней части корпуса (спереди и у правого борта) занимает моторно-трансмиссионное отделение. Слева от него находится место водителя. Непосредственно за ними расположено боевое отделение, позади которого предусматривается отсек для десанта.
Живучесть бронемашины предлагается улучшать при помощи нескольких особых мер. Так, на броне корпуса и башни следует устанавливать особые панели необычного вида. Их внешняя поверхность поделена на шестиугольники, отличающиеся друг от друга высотой и наклоном поверхности. Вдобавок к этому панель получает камуфляжную окраску. Предполагается, что особая форма внешних панелей сможет дополнительно размыть силуэт машины и затруднит наблюдение за нею. Кроме того, специфическая структура панелей способствует рассеиванию электромагнитного излучения.
На случай, если противник смог найти Griffin III и произвел выстрел, машину предлагается комплектовать комплексом активной защиты Iron Fist Light израильского производства. Радиолокационные станции и пусковые установки этой системы должны монтироваться на разных частях башни.
Новая башня с 50-мм автоматической пушкой. Орудийная установка демонстрирует углы вертикальной наводки. Фото Shephardmedia.com
К сожалению, компания-разработчик пока не уточняет тип и мощность двигателя или двигателей, предлагаемых для использования на новой БМП. В то же время, она утверждает, что нормальная боевая масса этой машины составит 40 т. Из этого можно вывести потребную мощность двигателя. Для получения оптимальных характеристик БМП Griffin III нуждается в моторе мощностью не менее 1000 л.с. Тип трансмиссии тоже не указывался.
В конструкции ходовой части всего семейства Griffin отсутствуют какие-либо серьезные нововведения. Предлагается использование системы с шестью обрезиненными опорными катками на каждом борту, оснащенными торсионной подвеской. Ведущее колесо цевочного зацепления находится в передней части корпуса, направляющее – в корме. Над опорными катками имеется три поддерживающих ролика.
Конструкторы General Dynamics Land Systems учли современные тенденции развития вооружений легкой бронетехники, и потому БМП Griffin III имеет сравнительно мощное оружие. В лобовой амбразуре полноповоротной башни предлагается устанавливать перспективную автоматическую пушку калибром 50 мм, разработанную компанией Northrop Grumman. Наличие такого оружия повышает дальность эффективного огня и фактически позволяет бронемашине атаковать противника, не подвергая себя излишним рискам.
Орудийная установка бронемашины позволяет атаковать разные цели на разных направлениях. Для демонстрации этих возможностей пушку макета подняли едва ли не на 90° – вертикально вверх. Таким образом, Griffin III может бороться как с наземными, так и с воздушными целями.
Дополнительное вооружение, размещенное на башне, является стандартным для современной бронетехники. Griffin III несет спаренный пулемет, дистанционно управляемый модуль с аналогичным оружием, а также два блока дымовых гранатометов. По тем или иным причинам, бронемашина не имеет ракетного вооружения.
Для управления вооружением предлагается использовать современные устройства и компоненты, хорошо зарекомендовавшие себя во всех новых проектах бронетехники разных классов. Так, в непосредственной близости от орудийной установки на башне размещается блок оптико-электронного оборудования, используемый наводчиком. В его состав входят дневная и ночная камера, лазерный дальномер и т.д. Еще один схожий блок располагается на крыше и устанавливается на управляемой опоре. Он выполняет функции панорамного командирского прицела. В обоих случаях сигнал и данные с прицельных устройств выводятся на мониторы автоматизированных рабочих мест.
Средства управления огнем сопряжены с аппаратурой связи. В соответствии с актуальными тенденциями, Griffin III может работать в составе сетецентрических структур, передавая данные о найденных объектах сторонним потребителям или получая от них целеуказание.
Снаряды калибра 20 мм (слева) и 50 мм (справа). На заднем плане - борт БМП с характерной навесной панелью. Фото Shephardmedia.com
По данным компании-разработчика, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования имеет т.н. открытую архитектуру. В его состав можно включать разные приборы того или иного назначения. За счет этого машина на стадии сборки может получать аппаратуру, соответствующую пожеланиям заказчика. Кроме того, облегчается и удешевляется модернизация.
Собственный экипаж боевой машины пехоты Griffin III состоит из трех человек. В передней части корпуса, под собственным люком, располагается механик-водитель. Его рабочее место имеет набор стандартных оптических приборов, но для упрощения вождения также используются несколько видеокамер по периметру корпуса. Командир и наводчик-оператор находятся в башне, доступ в которую обеспечен люками в крыше. Эти члены экипажа должны использовать, в первую очередь, автоматизированные рабочие места с полным набором необходимых устройств.
Griffin III, в отличие от предшественника, может перевозить солдат с вооружением. Объем для их размещения организован в кормовой части корпуса. У бортов кормы расположено по три кресла, благодаря чему БМП может брать на борт до шести десантников. Посадка и высадка осуществляется через кормовую аппарель. Десантное отделение не имеет бортовых амбразур. Стрельба из личного оружия из-под брони не предусматривается.
***
Перспективная боевая машина пехоты GDLS Griffin III пока существует только в виде полноразмерного макета, предназначенного для демонстрации на выставках. Премьерный показ этого изделия состоялся на днях в рамках выставки AUSA-2018. Новая американская разработка ожидаемо привлекла внимание посетителей мероприятия. Возможно, вскоре интерес зарубежных военных из той или иной страны приведет к началу переговоров об условиях будущего контракта.
Компания General Dynamics Land Systems уже определила, кто может стать стартовым заказчиком перспективной БМП. Проект Griffin III был представлен на конкурс Next-Generation Combat Vehicle (NGCV) армии США. Целью программы NGCV является создание перспективной боевой машины легкого или среднего по массе класса, способной заменить некоторые существующие образцы. К примеру, Griffin III может рассматриваться в качестве замены для имеющихся M2 Bradley.
Вместе с GDLS в программе NGCV участвует ряд других компаний, проекты которых представляют не меньший интерес. В ближайшие годы всем им предстоит «сразиться» друг с другом, после чего Пентагон сможет выбрать наиболее удачный образец техники и запустить его серийное производство. Завершение текущей программы запланировано на конец следующего десятилетия. Если проект Griffin III сможет обойти конкурентов, то уже к началу тридцатых годов у армии США будет достаточное количество подобных БМП.
Макет легкого танка Griffin, представленный в 2016 году. Фото Armyrecognition.com
В соответствии с планами Пентагона и компании GDLS, в ближайшее время отдельные компоненты БМП Griffin III должны будут пройти испытания. Так, на следующее лето запланированы тестовые стрельбы с применением перспективной башни и 50-мм орудия. В дальнейшем предполагается построить и испытать полноценный опытный образец бронемашины.
***
Перспективная боевая машина пехоты Griffin III позиционируется как новейшая разработка в своей области, имеющая массу преимуществ перед конкурентами. Действительно, в этом проекте использованы некоторые идеи и решения, пока не получившие широкого распространения в сфере БМП. В то же время, с определенной точки зрения эта бронемашина выглядит очередным образцом своего класса, построенным на основе уже давно опробованных решений и лишь дополненным новыми компонентами.
Нетрудно заметить, что базовая платформа новой БМП, заимствованная у более старого легкого танка, не имеет никаких серьезных нововведений. По своей сути она является очередным вариантом реализации уже известной концепции, позволяющей получить желаемые результаты. Комплекс радиоэлектронного оборудования, включающий развитые оптико-электронные системы и средства связи, тоже строится на основе известных и отработанных идей.
Предложение о применении автоматической пушки увеличенного калибра, в целом, тоже не является новинкой – подобные идеи уже реализуются в других проектах ряда компаний. Тем не менее, и не самая новая идея, воплощенная в виде 50-мм пушки способна серьезно повысить огневую мощь бронемашины. Защита большинства современных БМП и других машин легкого класса рассчитана для противостояния снарядам малокалиберных пушек. Увеличение калибра орудия до 50 мм должно дать серьезный прирост мощи и обеспечить пробитие такого бронирования на всех реальных дальностях.
Определенный интерес представляют оригинальные навесные панели, предназначенные для затруднения визуального и радиолокационного обнаружения бронемашины. Реальные результаты применения таких устройств пока не уточнялись, но есть основания считать, что они способны справляться со своими обязанностями. Кроме того, панели придают машине-носителю особый внешний вид и привлекают внимание посетителей выставки.
В целом, перспективная боевая машина пехоты Griffin III, созданная на основе одноименного легкого танка, представляет собой типичный современный образец своего класса. В связи с этим достаточно трудно предугадать будущее проекта и определить его реальные перспективы. Новая БМП от GDLS имеет преимущества перед конкурентами лишь в области вооружения – однако до конца не ясно, заинтересует ли оно потенциальных заказчиков. Таким образом, Griffin III имеет определенные шансы на победу в конкурсе NGCV, но они не выше, чем у конкурирующих проектов.
Показав полноразмерный макет перспективной боевой машины пехоты, компания General Dynamics Land Systems продемонстрировала свой взгляд на проблемы развития бронетехники для сухопутных войск США, а также подтвердила возможность развития существующего проекта Griffin. Ранее утверждалось, что базовый легкий танк может стать основой для разработки новых образцов иного назначения, и теперь эта информация получила полноценное подтверждение. Впрочем, пока нельзя с уверенностью говорить, что такие возможности проекта найдут применение на практике.
По материалам сайтов:
http://janes.com/
https://shephardmedia.com/
https://breakingdefense.com/
https://defense-update.com/
https://armyrecognition.com/
https://defensemaven.io/
http://gurkhan.blogspot.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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