Новые разведывательные полёты ВВС США над Чёрным морем
Летательные аппараты ВВС и ВМС США в понедельник провели многочасовую разведку близ Крыма и Краснодарского края, передает Интерфакс сообщение сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.
Беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США с бортовым номером 04-2021, поднявшийся с авиабазы Сигонелла (Италия), около 4 часов курсировал от западной оконечности Крымского полуострова мимо Керченского пролива до района города Сочи. В районе Севастополя БЛА приближался к берегам Крыма на расстояние 32 км, в районе Новороссийска – 38 км. Всего по указанному маршруту было совершено 4 пролета.
Перед тем как выйти к границам РФ на Черном море, Global Hawk несколько раз облетел линию соприкосновения в Донбассе, приближаясь к Белгородской и Ростовской областям на расстояние 40 км.
Одновременно с беспилотником российскую территорию в районе Черного моря изучал патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon (бортовой номер 169324). Он также поднялся с военной базы в Италии и курсировал вдоль границы РФ в течение 3 часов.
Маршрут БЛА Global Hawk после вылета с базы проходил в воздушном пространстве Греции, Болгарии и Румынии. В небо над Черным морем беспилотник вошел в 17:15 со стороны Николаевской области Украины.
По данным агентства, предыдущий разведывательный полет в этом регионе проводился 3 октября.
Беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США с бортовым номером 04-2021, поднявшийся с авиабазы Сигонелла (Италия), около 4 часов курсировал от западной оконечности Крымского полуострова мимо Керченского пролива до района города Сочи. В районе Севастополя БЛА приближался к берегам Крыма на расстояние 32 км, в районе Новороссийска – 38 км. Всего по указанному маршруту было совершено 4 пролета.
Перед тем как выйти к границам РФ на Черном море, Global Hawk несколько раз облетел линию соприкосновения в Донбассе, приближаясь к Белгородской и Ростовской областям на расстояние 40 км.
Одновременно с беспилотником российскую территорию в районе Черного моря изучал патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon (бортовой номер 169324). Он также поднялся с военной базы в Италии и курсировал вдоль границы РФ в течение 3 часов.
Маршрут БЛА Global Hawk после вылета с базы проходил в воздушном пространстве Греции, Болгарии и Румынии. В небо над Черным морем беспилотник вошел в 17:15 со стороны Николаевской области Украины.
По данным агентства, предыдущий разведывательный полет в этом регионе проводился 3 октября.
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