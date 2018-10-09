Шведский Carl Gustaf получит "умные" американские боеприпасы
Шведский гранатомёт Carl Gustaf, стоящий на вооружении американской армии, будет оснащен управляемыми боеприпасами. Американская корпорация Raytheon, ведущая разработки совместного проекта со шведской Saab, наконец-то получили контракт с Минобороны США, передает "" со ссылкой на пресс-службу корпорации.
Первые новости о разработке умного боеприпаса и новых аксессуаров для гранатомёта Carl Gustaf появились весной прошлого года, когда Минобороны США объявило о запуске двух программ для шведского гранатомета. В рамках первой программы должны были быть созданы новые "умные" боеприпасы, способные изменять траекторию во время полёта, а также самостоятельно наводиться на цель. В рамках второй - создавались компьютеризированные всепогодные прицелы.
Именно в рамках первой программы Saab и Raytheon приступили к созданию опытных образцов «умных» зарядов для гранатомёта Carl Gustaf. Подробности разработки не раскрываются, известно лишь то, что приемочные испытания новых боеприпасов запланированы на 2020 год в Швеции.
Гранатомет Carl Gustaf был спроектирован на базе противотанкового ружья Carl Gustaf Pvg m/42 в 1947 году. За семь десятилетий создано четыре его модификации (M1, M2, M3 и M4), последняя из которых была представлена в 2014 году и имеет массу менее 7 кг (первая весила более 16 кг). Состоит на вооружении в 45 странах.
Carl Gustaf. Сверху вниз модели М2, М3 и М4
Первые новости о разработке умного боеприпаса и новых аксессуаров для гранатомёта Carl Gustaf появились весной прошлого года, когда Минобороны США объявило о запуске двух программ для шведского гранатомета. В рамках первой программы должны были быть созданы новые "умные" боеприпасы, способные изменять траекторию во время полёта, а также самостоятельно наводиться на цель. В рамках второй - создавались компьютеризированные всепогодные прицелы.
Именно в рамках первой программы Saab и Raytheon приступили к созданию опытных образцов «умных» зарядов для гранатомёта Carl Gustaf. Подробности разработки не раскрываются, известно лишь то, что приемочные испытания новых боеприпасов запланированы на 2020 год в Швеции.
Гранатомет Carl Gustaf был спроектирован на базе противотанкового ружья Carl Gustaf Pvg m/42 в 1947 году. За семь десятилетий создано четыре его модификации (M1, M2, M3 и M4), последняя из которых была представлена в 2014 году и имеет массу менее 7 кг (первая весила более 16 кг). Состоит на вооружении в 45 странах.
- Использованы фотографии:
- www.saabgroup.com
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