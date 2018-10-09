Новости

Шведский Carl Gustaf получит "умные" американские боеприпасы

3
Шведский гранатомёт Carl Gustaf, стоящий на вооружении американской армии, будет оснащен управляемыми боеприпасами. Американская корпорация Raytheon, ведущая разработки совместного проекта со шведской Saab, наконец-то получили контракт с Минобороны США, передает "" со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Шведский Carl Gustaf получит "умные" американские боеприпасы

Carl Gustaf. Сверху вниз модели М2, М3 и М4



Первые новости о разработке умного боеприпаса и новых аксессуаров для гранатомёта Carl Gustaf появились весной прошлого года, когда Минобороны США объявило о запуске двух программ для шведского гранатомета. В рамках первой программы должны были быть созданы новые "умные" боеприпасы, способные изменять траекторию во время полёта, а также самостоятельно наводиться на цель. В рамках второй - создавались компьютеризированные всепогодные прицелы.

Именно в рамках первой программы Saab и Raytheon приступили к созданию опытных образцов «умных» зарядов для гранатомёта Carl Gustaf. Подробности разработки не раскрываются, известно лишь то, что приемочные испытания новых боеприпасов запланированы на 2020 год в Швеции.

Гранатомет Carl Gustaf был спроектирован на базе противотанкового ружья Carl Gustaf Pvg m/42 в 1947 году. За семь десятилетий создано четыре его модификации (M1, M2, M3 и M4), последняя из которых была представлена в 2014 году и имеет массу менее 7 кг (первая весила более 16 кг). Состоит на вооружении в 45 странах.
Использованы фотографии:
www.saabgroup.com
Мы в Яндекс Дзен
США закупают крупную партию шведских многоразовых гранатометов Carl Gustaf M4
Список финансируемых ЦРУ российских общественных организаций
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

3 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти