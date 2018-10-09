В США подбирают концепцию лёгкого танка. Среди предложений - AJAX и M8
Американские СМИ пишут о том, что до конца текущего года Пентагон примет решение, какому проекту лёгкого танка отдаст предпочтение. Основные требования к компаниям, которые готовы обеспечить сухопутные войска США такого рода бронетехникой, состоят в следующем: бронемашины при их относительно малом весе (для авиадесантирования) должны иметь достойную защиту, обладать дальнобойной среднекалиберной пушкой, иметь устойчивость к радиоэлектронному воздействию на бортовое оборудование. Впервые такие контуры общей концепции были озвучены осенью 2015 года.
Пентагон не скрывает, что собирается увидеть прототип лёгкого танка, в котором бы использовались уже существующие у компаний технологии, а не тратить годы и средства на получение ими таких технологий. Такой подход американского военного ведомства лишний раз свидетельствует о том, что всё последнее время из бюджета США миллиарды долларов тратились только на запросы компаний по созданию «новых технологий», но в итоге далеко не во всех случаях реализация проекта строилась именно на чём-то новом. Потому требования и решили ужесточить – «предлагайте на основе того, что уже есть».
Главное военное ведомство США ожидает, что подрядчики, которых они выберут, уже через 14 месяцев осуществят первые поставки прототипов лёгкого танка в войска. Затем машины попадут в опытно-боевую эксплуатацию, и на основании мнения танкистов будет отдано итоговое предпочтение для серийных закупок.
Минимальные начальные планы для лёгких танков – 54 бронемашины.
По сути, в конечном итоге, речь может идти о своеобразном гибриде, когда в создаваемой бронемашине могут быть реализованы технологии целого ряда компаний.
Так, BAE System предлагает отталкиваться от проекта танка M8 массой 17,4 т.
Это опытный лёгкий авиадесантный танк, который был разработан в США в 80-е годы. Число выпущенных единиц – 11. Танк обладал 1-м уровнем защиты с алюминиевой противопульной бронёй. Пушка танка M8 - 105-мм XM35 с боекомплектом в 30 снарядов. Мощность двигателя – 550 л.с.
General Dynamics вышла с предложением, которое сочетает в себе версию последнего варианта башни Abrams с шасси на основе британского лёгкого танка AJAX. Прототип AJAX британцы представили в 2015 году. Нередко AJAX танком не называют, используя более общую классификацию – бронемашина. Британия планировала создать 245 таких лёгких танков, плюс ещё несколько сотен из того же семейства, но несколько иных модификаций (включая Ares).
Ещё одно предложение выглядит весьма экзотично: сингапурская ST-Kinetics готова предложить шасси для башни Cockeril 3105 CMI бельгийского производства.
Теперь все эти (и другие) компании пытаются убедить военное ведомство США, что их вариант будет наиболее удачным.
Пентагон не скрывает, что собирается увидеть прототип лёгкого танка, в котором бы использовались уже существующие у компаний технологии, а не тратить годы и средства на получение ими таких технологий. Такой подход американского военного ведомства лишний раз свидетельствует о том, что всё последнее время из бюджета США миллиарды долларов тратились только на запросы компаний по созданию «новых технологий», но в итоге далеко не во всех случаях реализация проекта строилась именно на чём-то новом. Потому требования и решили ужесточить – «предлагайте на основе того, что уже есть».
Главное военное ведомство США ожидает, что подрядчики, которых они выберут, уже через 14 месяцев осуществят первые поставки прототипов лёгкого танка в войска. Затем машины попадут в опытно-боевую эксплуатацию, и на основании мнения танкистов будет отдано итоговое предпочтение для серийных закупок.
Минимальные начальные планы для лёгких танков – 54 бронемашины.
По сути, в конечном итоге, речь может идти о своеобразном гибриде, когда в создаваемой бронемашине могут быть реализованы технологии целого ряда компаний.
Так, BAE System предлагает отталкиваться от проекта танка M8 массой 17,4 т.
Это опытный лёгкий авиадесантный танк, который был разработан в США в 80-е годы. Число выпущенных единиц – 11. Танк обладал 1-м уровнем защиты с алюминиевой противопульной бронёй. Пушка танка M8 - 105-мм XM35 с боекомплектом в 30 снарядов. Мощность двигателя – 550 л.с.
General Dynamics вышла с предложением, которое сочетает в себе версию последнего варианта башни Abrams с шасси на основе британского лёгкого танка AJAX. Прототип AJAX британцы представили в 2015 году. Нередко AJAX танком не называют, используя более общую классификацию – бронемашина. Британия планировала создать 245 таких лёгких танков, плюс ещё несколько сотен из того же семейства, но несколько иных модификаций (включая Ares).
Ещё одно предложение выглядит весьма экзотично: сингапурская ST-Kinetics готова предложить шасси для башни Cockeril 3105 CMI бельгийского производства.
Теперь все эти (и другие) компании пытаются убедить военное ведомство США, что их вариант будет наиболее удачным.
- Использованы фотографии:
- Википедия
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