В США подбирают концепцию лёгкого танка. Среди предложений - AJAX и M8

Американские СМИ пишут о том, что до конца текущего года Пентагон примет решение, какому проекту лёгкого танка отдаст предпочтение. Основные требования к компаниям, которые готовы обеспечить сухопутные войска США такого рода бронетехникой, состоят в следующем: бронемашины при их относительно малом весе (для авиадесантирования) должны иметь достойную защиту, обладать дальнобойной среднекалиберной пушкой, иметь устойчивость к радиоэлектронному воздействию на бортовое оборудование. Впервые такие контуры общей концепции были озвучены осенью 2015 года.Пентагон не скрывает, что собирается увидеть прототип лёгкого танка, в котором бы использовались уже существующие у компаний технологии, а не тратить годы и средства на получение ими таких технологий. Такой подход американского военного ведомства лишний раз свидетельствует о том, что всё последнее время из бюджета США миллиарды долларов тратились только на запросы компаний по созданию «новых технологий», но в итоге далеко не во всех случаях реализация проекта строилась именно на чём-то новом. Потому требования и решили ужесточить – «предлагайте на основе того, что уже есть».Главное военное ведомство США ожидает, что подрядчики, которых они выберут, уже через 14 месяцев осуществят первые поставки прототипов лёгкого танка в войска. Затем машины попадут в опытно-боевую эксплуатацию, и на основании мнения танкистов будет отдано итоговое предпочтение для серийных закупок.Минимальные начальные планы для лёгких танков – 54 бронемашины.По сути, в конечном итоге, речь может идти о своеобразном гибриде, когда в создаваемой бронемашине могут быть реализованы технологии целого ряда компаний.Так, BAE System предлагает отталкиваться от проекта танка M8 массой 17,4 т.Это опытный лёгкий авиадесантный танк, который был разработан в США в 80-е годы. Число выпущенных единиц – 11. Танк обладал 1-м уровнем защиты с алюминиевой противопульной бронёй. Пушка танка M8 - 105-мм XM35 с боекомплектом в 30 снарядов. Мощность двигателя – 550 л.с.General Dynamics вышла с предложением, которое сочетает в себе версию последнего варианта башни Abrams с шасси на основе британского лёгкого танка AJAX. Прототип AJAX британцы представили в 2015 году. Нередко AJAX танком не называют, используя более общую классификацию – бронемашина. Британия планировала создать 245 таких лёгких танков, плюс ещё несколько сотен из того же семейства, но несколько иных модификаций (включая Ares).Ещё одно предложение выглядит весьма экзотично: сингапурская ST-Kinetics готова предложить шасси для башни Cockeril 3105 CMI бельгийского производства.Теперь все эти (и другие) компании пытаются убедить военное ведомство США, что их вариант будет наиболее удачным.