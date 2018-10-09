СМИ США оценили российский «умный» снаряд
Государственный производитель оружия концерн «Техмаш» (входит в Ростех) приступил к разработке умного артиллерийского снаряда калибра 152 мм, пишет The National Interest.
Издание приводит слова гендиректора концерна Александра Кочкина, который рассказал, что большую часть своего пути до цели снаряд выполняет по обычной баллистической траектории, и только на конечном этапе (перед целью) активируется его система управления, которая вносит коррективы в полет, тем самым увеличивая точность попадания. Корректировка производится либо небольшими реактивными двигателями, либо с помощью установленных крыльев. Гендиректор также отметил, что оптическую систему наведения использовать невозможно их-за больших перегрузок, вызываемых вращением – картинка будет размыта.
Автор пытается угадать, каким образом боеприпас будет наводиться на цель. Обычно для этого используется лазерный луч или GPS-навигация (как у американской 155-миллиметровой оболочки M982 Excalibur), при этом всегда существуют опасения, что оба эти способы могут быть заблокированы противником, отмечает он.
Видимо, Россия придерживается другого подхода. Не исключено, что российские конструкторы изобрели особую оптическую систему, которая не боится бешенного вращение снаряда, полагает журнал.
Также издание теряется в догадках по поводу того, будет ли снаряд самонаводящимся или его полет будет дистанционно (с помощью джойстика) контролировать оператор.
Кроме того, автор выразил уверенность, что стоимость нового российского снаряда будет ниже стоимости других управляемых боеприпасов, таких как «Краснополь», но гораздо дороже обычных снарядов. Для наглядности он привел пример из американской ценовой политики: если обычный снаряд сегодня стоит около $1 тыс., то стоимость созданного в начале 2000-х управляемого боеприпаса M982 Excalibur калибра 155 мм составляет около $68 тыс.
Конечно, Ростех ищет более дешевый вариант, поскольку «российское правительство не выделило на проект вообще никаких средств» – все работы ведутся за счет внутренних резервов компании, заключает издание.
Издание приводит слова гендиректора концерна Александра Кочкина, который рассказал, что большую часть своего пути до цели снаряд выполняет по обычной баллистической траектории, и только на конечном этапе (перед целью) активируется его система управления, которая вносит коррективы в полет, тем самым увеличивая точность попадания. Корректировка производится либо небольшими реактивными двигателями, либо с помощью установленных крыльев. Гендиректор также отметил, что оптическую систему наведения использовать невозможно их-за больших перегрузок, вызываемых вращением – картинка будет размыта.
Автор пытается угадать, каким образом боеприпас будет наводиться на цель. Обычно для этого используется лазерный луч или GPS-навигация (как у американской 155-миллиметровой оболочки M982 Excalibur), при этом всегда существуют опасения, что оба эти способы могут быть заблокированы противником, отмечает он.
Видимо, Россия придерживается другого подхода. Не исключено, что российские конструкторы изобрели особую оптическую систему, которая не боится бешенного вращение снаряда, полагает журнал.
Также издание теряется в догадках по поводу того, будет ли снаряд самонаводящимся или его полет будет дистанционно (с помощью джойстика) контролировать оператор.
Кроме того, автор выразил уверенность, что стоимость нового российского снаряда будет ниже стоимости других управляемых боеприпасов, таких как «Краснополь», но гораздо дороже обычных снарядов. Для наглядности он привел пример из американской ценовой политики: если обычный снаряд сегодня стоит около $1 тыс., то стоимость созданного в начале 2000-х управляемого боеприпаса M982 Excalibur калибра 155 мм составляет около $68 тыс.
Конечно, Ростех ищет более дешевый вариант, поскольку «российское правительство не выделило на проект вообще никаких средств» – все работы ведутся за счет внутренних резервов компании, заключает издание.
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