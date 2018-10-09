Трамп отправил постпреда США в ООН Никки Хейли в отставку

Американские СМИ сообщают о том, что свой пост покинула постпред США в Организации Объединённых Наций Никки Хейли. Американские журналисты пишут, что для них это кадровое решение администрации президента Дональда Трампа «было неожиданным».В публикациях СМИ Соединённых Штатов сообщается, что Никки Хейли подала заявление «по собственному желанию» несколько дней назад – сразу же после окончания председательства США в Совете безопасности ООН. После этого Трамп вызвал Хейли в Белый дом, где между ними произошёл, как пишут американские СМИ, предметный разговор. После разговора с Хейли хозяин Белого дома её отставку принял.У Никки Хейли индийские (сикхские) корни. Её имя при рождении – Нимрата Рандхава. Родилась в 1972 году в Южной Каролине (США). Её родители ранее перебрались в США из индийского города Амритсар (Пенджаб). После окончания школы Нимрата Рандхава получила диплом бухгалтера в Клемсонском колледже (Clemson College). Некоторое время работала в компании, занимающейся переработкой отходов, после чего начала трудовую деятельность в компании матери. Бизнес шёл в гору, Никки проявляла неплохие способности бухгалтера и через некоторое время была приглашена в совет директоров Торговой палаты округа Оринджбург. Через 6 лет она уже была президентом Национальной американской ассоциации женщин-предпринимателей. Тогда же была избрана в палату представителей штата Южная Каролина (2004 год). В 2009 году избрана уже губернатором штата. В 2016 году Трамп назначил Хейли на должность постпреда США в ООН.В ООН, как и любой другой постпред США, запомнилась традиционными жаркими спорами с представителями России, Китая и других стран, которые не входят в круг союзников Вашингтона.Ожидается назначение на вакантное место в ООН. О кандидатурах пока не говорится. Но известно, что Хейли технически останется постпредом до конца этого года. Только после этого она покинет пост официально.