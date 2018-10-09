Трамп отправил постпреда США в ООН Никки Хейли в отставку
Американские СМИ сообщают о том, что свой пост покинула постпред США в Организации Объединённых Наций Никки Хейли. Американские журналисты пишут, что для них это кадровое решение администрации президента Дональда Трампа «было неожиданным».
В публикациях СМИ Соединённых Штатов сообщается, что Никки Хейли подала заявление «по собственному желанию» несколько дней назад – сразу же после окончания председательства США в Совете безопасности ООН. После этого Трамп вызвал Хейли в Белый дом, где между ними произошёл, как пишут американские СМИ, предметный разговор. После разговора с Хейли хозяин Белого дома её отставку принял.
У Никки Хейли индийские (сикхские) корни. Её имя при рождении – Нимрата Рандхава. Родилась в 1972 году в Южной Каролине (США). Её родители ранее перебрались в США из индийского города Амритсар (Пенджаб). После окончания школы Нимрата Рандхава получила диплом бухгалтера в Клемсонском колледже (Clemson College). Некоторое время работала в компании, занимающейся переработкой отходов, после чего начала трудовую деятельность в компании матери. Бизнес шёл в гору, Никки проявляла неплохие способности бухгалтера и через некоторое время была приглашена в совет директоров Торговой палаты округа Оринджбург. Через 6 лет она уже была президентом Национальной американской ассоциации женщин-предпринимателей. Тогда же была избрана в палату представителей штата Южная Каролина (2004 год). В 2009 году избрана уже губернатором штата. В 2016 году Трамп назначил Хейли на должность постпреда США в ООН.
В ООН, как и любой другой постпред США, запомнилась традиционными жаркими спорами с представителями России, Китая и других стран, которые не входят в круг союзников Вашингтона.
Ожидается назначение на вакантное место в ООН. О кандидатурах пока не говорится. Но известно, что Хейли технически останется постпредом до конца этого года. Только после этого она покинет пост официально.
В публикациях СМИ Соединённых Штатов сообщается, что Никки Хейли подала заявление «по собственному желанию» несколько дней назад – сразу же после окончания председательства США в Совете безопасности ООН. После этого Трамп вызвал Хейли в Белый дом, где между ними произошёл, как пишут американские СМИ, предметный разговор. После разговора с Хейли хозяин Белого дома её отставку принял.
У Никки Хейли индийские (сикхские) корни. Её имя при рождении – Нимрата Рандхава. Родилась в 1972 году в Южной Каролине (США). Её родители ранее перебрались в США из индийского города Амритсар (Пенджаб). После окончания школы Нимрата Рандхава получила диплом бухгалтера в Клемсонском колледже (Clemson College). Некоторое время работала в компании, занимающейся переработкой отходов, после чего начала трудовую деятельность в компании матери. Бизнес шёл в гору, Никки проявляла неплохие способности бухгалтера и через некоторое время была приглашена в совет директоров Торговой палаты округа Оринджбург. Через 6 лет она уже была президентом Национальной американской ассоциации женщин-предпринимателей. Тогда же была избрана в палату представителей штата Южная Каролина (2004 год). В 2009 году избрана уже губернатором штата. В 2016 году Трамп назначил Хейли на должность постпреда США в ООН.
В ООН, как и любой другой постпред США, запомнилась традиционными жаркими спорами с представителями России, Китая и других стран, которые не входят в круг союзников Вашингтона.
Ожидается назначение на вакантное место в ООН. О кандидатурах пока не говорится. Но известно, что Хейли технически останется постпредом до конца этого года. Только после этого она покинет пост официально.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/NikkiHaley/
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