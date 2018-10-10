Миф о произволе большевиков в реформе русской орфографии

100 лет назад в России окончательно и официально введена новая орфография. 10 октября 1918 года был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (i десятеричное, фита и ять).Первая редакция декрета о введении нового правописания была опубликована в газете «Известия» меньше чем через два месяца после прихода большевиков к власти, 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года по новому стилю). В результате реформа русского языка привела к появлению мифа о «большевистском произволе», «насильственном упрощении языка» коммунистами и т. п. Подобное мнение стало складываться ещё в советскую эпоху. Тогда орфографическая реформа, во многом благодаря которой (этот факт нельзя отрицать) в огромной стране была в кратчайшие сроки ликвидирована безграмотность, преподносилась как завоевание революции, как заслуга исключительно советской власти.Понятно, что после развала СССР эта оценка со знаком «плюс» была сменена на «минус». В 1990-е годы даже поднимали вопрос о возвращении к старой орфографии. Особенно усердствовали в отмене «большевицкой» орфографии церковники. Изъятые же в ходе реформы буквы «ер» и «ять» (особенно первая) в начале 1990-х стали одним из символов как «старой», дореволюционной России, так и противостояния «совку». Один из наиболее ярких тому примеров – Ъ в названии газеты «Коммерсант» («Коммерсантъ»). Газета стала выходить ещё при советской власти бросая вызов тогдашнему порядку (уже на стадии развала).Образец безграмотного использования ятя в нынешней России. «АНТИКВАРИАТѢ» вместо «АНТИКВАРIАТЪ». Фото: Nicolay Sidorov, commons.wikimedia.orgВ реальности русским большевикам в охваченной смуте стране было не до составления планов реформирования русского языка. Других забот хватало. Советское правительство просто использовало уже ранее подготовленные планы. Так, подготовлена реформа была задолго до революции 1917 года и подготовлена не революционерами, а профессионалами-лингвистами. Конечно, среди них были и люди со своими политическими взглядами. Например, русский лингвист, историк литературы, академик А. И. Соболевский, известный своим активным участием в деятельности разного рода националистических и монархических организаций, в частности, Союзе русского народа. Подготовка же к проведению реформы началась ещё в конце XIX века: после выхода в свет трудов Якова Карловича Грота, впервые собравшего вместе все орфографические правила, стала ясна необходимость упорядочения и упрощения русского правописания.Также можно отметить, что мысль о неоправданной сложности русского письма приходила в голову некоторым ученым еще в XVIII веке. Так, Академия наук впервые попыталась исключить букву «ижица» из русского алфавита еще в 1735 году, а в 1781 году по инициативе директора Академии наук Сергея Герасимовича Домашнева один раздел «Академических известий» был напечатан без буквы Ъ в конце слов. То есть эта идея родилась в России задолго до революции 1917 года.В начале XX века свои проекты реформы русского письма предложили Московское и Казанское педагогические общества. В 1904 году при Отделении русского языка и словесности Академии наук была создана Орфографическая комиссия, перед которой и была поставлена задача упрощения русского письма (в первую очередь в интересах школы). Возглавил комиссию выдающийся русский языковед Филипп Федорович Фортунатов, а в ее состав входили крупнейшие ученые того времени – А. А. Шахматов (возглавивший комиссию в 1914 году, после смерти Ф. Ф. Фортунатова), И. А. Бодуэн де Куртенэ, П. Н. Сакулин и другие. Комиссия рассматривала несколько предложений, в том числе и достаточно радикальных. Вначале предлагалось отказаться от буквы Ъ вообще, а в качестве разделительного знака использовать Ь, при этом отменить написание мягкого знака на конце слов после шипящих и писать мыш, ноч, любиш. Буквы «ять» и «фита» сразу решено было изъять из русского алфавита. Проект нового правописания был представлен учеными в 1912 году, но утвержден не был, хотя и получил широкое обсуждение.Далее дело было продолжено при Временном правительстве. 11 (24) мая 1917 года состоялось совещание с участием членов Орфографической комиссии Академии наук, языковедов, учителей школ, на котором было решено смягчить некоторые положения проекта 1912 года. Так, члены комиссии согласились с предложением А. А. Шахматова сохранить мягкий знак на конце слов после шипящих. Результатом обсуждения стало «Постановление совещания по вопросу об упрощении русского правописания», которое было утверждено Академией наук. Уже через 6 дней, 17 (30) мая Министерство просвещения издало циркуляр, в котором предлагалось ввести в школах реформированное правописание с нового учебного года. Ещё один циркуляр вышел 22 июня (5 июля).Таким образом, реформа русского языка произошла бы и без Октября. Правда, при Временном правительстве переход на новую орфографию планировали постепенный. А большевики, в соответствии с ситуацией, действовали решительно, революционно.Так, большевики изъяли из типографий все литеры с буквой Ъ. Несмотря на то что новая орфография отменила не Ъ вообще (от этого предложения, рассматривавшегося в 1904 году, Орфографическая комиссия впоследствии отказалась), а только его написание на конце слов (употребление Ъ как разделительного знака сохранялось), литеры повсеместно отбирались. Для обозначения разделительного знака наборщикам приходилось использовать апостроф, так возникли написания типа под’ем, с’езд и т. д.В результате новая орфография была введена двумя декретами: после первого декрета, подписанного наркомом просвещения А. В. Луначарским и опубликованного 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года), последовал второй декрет, от 10 октября 1918 года, за подписью заместителя наркома М. Н. Покровского и управляющего делами Совета Народных Комиссаров В. Д. Бонч-Бруевича. В соответствии с реформой из алфавита исключались буквы ять, фита, I («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И; исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов. Уже в октябре 1918 года на новую орфографию перешли официальные органы большевиков – газеты «Известия» и «Правда». Интересно, что старая орфография, отмененная декретами большевиков, стала одним из символов Белого движения, такую же роль она играла и для русской эмиграции. К примеру, И. А. Бунин отмечал: «По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию».Таким образом, новая орфография – это не «произвол большевиков», а результат многолетнего труда ведущих русских учёных ещё старой, дореволюционной России. Советская власть только завершила этот процесс в стиле тех огненных лет – революционно.